Пять причин поехать в Сызрань как в отпуск

Фото: Людмила ГРЕБЦОВА

Этим летом многие были вынуждены отказаться от поездок за границу, от отдыха на море. Но может как раз самое время изучать родной край? Специальный проект департамента туризма Самарской области и туристского информационного центра «Поехали!» как раз призван показать интересные маршруты по Самарской области. Например, можно провести выходные в Сызрани. Есть, как минимум, пять причин поехать туда на личном автомобиле или электричке.

1. «Нырнуть» в прошлое

Музей под открытым небом. Сызрань вполне справедливо можно так назвать. Ведь именно в Сызрани уцелел единственный кремль Самарской области. Белокаменная Спасская башня кремля – центр притяжения в Сызрани. Высота башни 27 метров. Сейчас это три этажа, на верхнем из которых располагается звонница. Для организованных групп туристов звонарь может устроить мастер-класс. Где еще вы сможете ударить в колокол, сыграть мелодию, которой приветствовали гостей города много веков назад?

Из окон башни кремля открывается шикарный вид на речку Сызранку, город, храмы и леса. Храмы в Сызрани с богатой историей. А в местном краеведческом музее есть специальная экспозиция, посвященная духовным святыням уезда. Есть здесь уникальные экспонаты – книги XVII века, одеяния, предметы церковного быта, украшения.

В краеведческом музее хранятся настоящие раритеты — книги, изданные несколько веков назад Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

К кремлю тянется три километра одной из старейших и красивейших улиц Сызрани – Советской , бывшей Большой. Здесь особняки купцов один интереснее другого. Для ценителей архитектурных стилей - целый учебник примеров. Модерн, деревянное зодчество, классика, эклектика… У каждого здания своя история. Недавно у самых значимых памятников архитектуры (а их в Сызрани 140!) появились стенды с описанием и куар-кодами, ведущими на страницы с полной историей. Можно скачать аудиогид в популярном приложении для туристов Изи Тревел и наслаждаться прогулкой по улочкам уездного города, познавая тайны его дворов, мостов, величественных зданий и маленьких деревянных домов с резными наличниками.

Но лучше аудиогида историю города вам расскажут местные экскурсоводы – сотрудники музеев. Городские легенды, истории известных сызранцев, вклад в развитие уезда семьи Орловых-Давыдовых не перескажешь за один час. Нырять в прошлое Сызрани лучше поглубже, не набегу. Хотя местные жители отличаются особой стремительностью и торговой хваткой.

Белоснежный кремль в Сызрани — единственное подобное сооружение во всей области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

2. Насладиться пейзажами, окунуться в пять рек

В учебниках географии Сызрань описывают как старинный волжский город, раскинувшийся по берегам пяти рек - Волги, Кубры, Крымзы, Сызранки и Кашпира (Кашпирка). Туристы в Сызрани сразу заметят, как много здесь мостов и мостиков. (Наверное, именно тут родилась свадебная традиция переноса невесты через семь мостов для семейного счастья.) Река Сызранка протекает прямо по центру города, как раз сейчас местные власти строят новую набережную. Местные жители вспоминают, что раньше прямо у кремля можно было купаться, загорать и плавать на лодках. Водные развлечения и сейчас доступны жителям и гостям Сызрани. Хочешь – прогулку на катере организуют. Любишь комфортный отдых на воде? Есть платные и бесплатные пляжи, и даже свой городской аквапарк! Горожане с радостью покажут лучшие открыточные виды для фотосессий в Сызрани и окрестностях. Среди них – мост с великой историей – Александровский. В год постройки 1890 он считался воротами в Азию и был самым большим в Европе и шестым по размерам и величию в мире.

В звоннице кремля туристов научат играть простые мелодии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

3. Отведать тех самых помидоров и ухи из местных рыб

Последние 15 лет Сызрань звучит в межрегиональной повестке как родина «тех самых помидоров». Местные томаты и правда особенно вкусные и сочные, особенно те, что выращены на огородах за речкой Сызранской. Отведать помидоры, узнать рецепты интересных блюд из этого овоща, увидеть красочный «помидорный карнавал» можно в конце августа. В это время здесь собирают урожай томатов и устраивают аналог испанской Томатины – фестиваль Сызранский помидор.Но не только помидорами славится местная кухня – пирожки сызранских хозяек с самыми разными начинками хвалят пассажиры проезжающих поездов. А самое главное – местные реки полны рыб. Рыбаки стремятся сюда со всех окраин страны, а на реках и озерах проводят различные соревнования рыболовов, фестивали и праздники. Сварить уху из свежевыловленного судака на живописном берегу Волги – это ли не причина собраться и приехать в Сызрань?

Из окон кремля открывается чудесный вид на центр Сызрани Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

4. Побывать в театре со столетней историей

В дни фестиваля «Сызранский помидор» улицы города звучат особенно громко. Потому что со всех концов страны и даже из-за рубежа сюда съезжаются трубачи. «Серебряные трубы Поволжья» - так называют еще один фестиваль, который также проходит в этом городе в конце августа. Обычно гастрономический и музыкальный фестивали объединяют. Празднуют широко, вкусно, красиво. Музыкантов и художников Сызрань привлекает как родина известных мастеров, композиторов, как место, вдохновляющее на творчество.

Небольшой, но уютный аквапарк работает в Сызрани, в нем всегда полно ребятни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сызрани родился и писал музыку известный композитор Аркадий Островский (самая известная его песня «Солнечный круг» стала гимном детства для многих наших читателей).

Славится звездными «выпускниками» и местный драматический театр. Здесь в разные годы играли звезда современных сериалов и театральных постановок Евгений Ткачук («Мишка-Япончик», «Тихий дон» и др), актер Алексей Серебряков («Левиафан»), Сергей Степанченко (сыгравший Санчо в сериале «»).Это далеко не весь список талантливых актеров. Отдельно стоит изучить здание театра – настоящий дворец.

Несколько рек протекают по территории Сызрани, городские пейзажи очень живописные Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

5. Узнать тайны дома с приведением, поляны колдунов и других мистических мест

О Сызрани и ее окрестностях в народе ходит много слухов и легенд. Многие из историй имеют реальные исторические подтверждения, а к местам, окутанным тайнами и мифами, водят экскурсии. Например, в центре Сызрани привлекает внимание красивый терем- особняк купца Чернухина. Здесь расположен филиал краеведческого музея, выставочный зал. Каждый кабинет, зал отражает быт сызранских купцов. Хозяин дома - Мартиниан Чернухин был городских головой, заслужил уважение горожан и оставил о себе добрую память. Для посетителей работники выставочного центра устраивают целый спектакль. Встречает гостей сама барыня, в кабинете «уездной медицины» доктор выслушает жалобы и выпишет микстуру, а дворовая девка Дуняшка заварит вкусный чай на травах. Пока угощаться и восхищаться лепниной да резьбой будете, вам поведают легенду о привидении, которое живет в этом доме. Есть в метрических книгах запись, что на порог купцова дома был подброшен младенец, девочка, которая вскоре умерла. Вот, говорят, ее дух и поныне обитает в доме, нисколько не пугая работниц. Они назвали ее Сарой.

В усадьбе Чернухина для туристов устраивают настоящие спектакли. Вот Дуняшка предлагает гостям выпить чаю с сушками. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Или вот еще история о таинственной поляне колдунов в Рачейской тайге неподалеку от Сызрани.

У поселка Передовое есть поляна с валунами разного размера. Эти камни причудливо раскидал здесь ледник. Но люди утверждают, что не обошлось тут дело без потусторонних сил . Не зря ведь это место и еще один мистический памятник – Чертов Палец привлекает колдунов, разбойников, тут проводят странные обряды и даже приносят жертвы богам. Некоторые очевидцы утверждают, что видели, как камни на поляне колдунов светились в темноте красным и зеленым. Правда это или выдумки, решать вам. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз усомнится в прочитанном.

Сотрудница выставочного центра играет роль барыни — хозяйки усадьбы сызранского головы Чернухина Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тем более, что местные жители виртуозы в сочинительстве подобных легенд. Прогулки по городу, по окрестностям и лесам точно не будут скучными, если взять провожатого из сызранцев!