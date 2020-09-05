Из космоса в массы: ученые из Самары взялись за разработку дешевых водородных «батареек»

Исследования российских и зарубежных ученых займут три года / Фото: Самарский университет

Самарские ученые совместно с коллегами из Москвы, Китая и Индии работают над новым проектом. Они планируют создать дешевые водородные «батарейки», которые активно применяют в космической сфере. Сейчас в топливных элементах в качестве катализатора используют платину, но ее стоимость очень высока, что не дает применять технологию в массах.

Поиском более дешевых материалов для водородных «батареек», которые отличаются большой эффективностью и экологичностью, на данный момент занимаются ученые во всем мире. В исследовательскую группу вошли специалисты из СНИУ имени академика С.П. Королева, СамГТУ, Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН (Москва), Пекинского университета химических технологий и специалисты Международного центра передовых исследований области порошковой металлургии и новых материалов из Индии. Исследования займут около 3 лет. На это выделен грант РФФИ по линии БРИКС. Объем финансирования — до 5 млн рублей ежегодно.

Так, китайские ученые должны будут провести теоретические вычисления, ряд экспериментов и создать щелочную анионообменную мембрану топливного элемента. Российские специалисты займутся разработкой катализаторов, которые заменят платину, и проверят их в эксплуатации. А ученые из Индии изготовят мембранную сборку электродов и изучат ее микроструктуру.

- Мы предлагаем делать носитель для катализаторов на основе мезопористых соединений — материалов с микроскопическими порами диаметром от 2 до 4 нанометров. В дальнейшем мы сможем встраивать туда при синтезе элементы, улучшающие каталитические свойства, например, азот, а также редкоземельные элементы - диспрозий, лантан, тербий. Получаемые катализаторы мы будем проверять на специальном оборудовании, - рассказала профессор кафедры физической химии и хроматографии Самарского университета Анджела Буланова, под руководством которой работает российская группа ученых.

Также специалистам предстоит провести большое теоретическое исследование — просчитать все нюансы и как применить разработки на практике. В этом им поможет Суперкомпьютерный центр СНИУ имени Королева.