Что делать, если встретил лису в лесу и как не подхватить бешенство

В норме дикие животные должны избегать людей Фото: Архив "КП"

Конец августа, начало осени – время вылазок в лес за грибами, велопоездок и просто прогулок на свежем воздухе. За пределами мегаполиса городской житель может встретить диких животных, и важно правильно среагировать, чтобы обойтись без причинения взаимного вреда. «Комсомолка» выяснила, что делать при встрече с лисой, как себя вести, что можно и что нельзя делать.

- В норме дикие животные избегают людей, - объясняет главный зоотехник Самарского зоопарка, кандидат биологических наук Александр Кузовенко. – А человеку в свою очередь лучше избегать контакта с дикими животными, особенно хищниками, к которым относится и лиса. Если лиса пытается подойти слишком близко или проявить агрессию – велика вероятность, что она заражена бешенством. Здоровое дикое животное будет контактов избегать

Иногда в лесах встречаются лисы, которые еще с маленького возраста привыкли к людям. Например, если животные живут вблизи от туристических троп в нацпарках и туристы их часто подкармливают. Что делать при встрече с лисой, которая, как кажется, вам искренне рада? Эксперты предупреждают - радоваться такой встрече и лезть в рюкзак за печеньем все же не стоит.

- Конечно, от одной печеньки лисе плохо не будет, но приучать дикое животное к человеку не стоит, - считает Александр Кузовенко. – Животные должны жить в своей среде обитаания.

КОНКРЕТНО

Что делать, если лиса подходит близко или пытается напасть:

- Попробовать укрыться в доме или автомобиле

- Если укрытия поблизости нет - попробовать забраться на дерево. В стрессовой ситуации это получается даже у тех, кто ни разу этим не занимался. И уже сидя на дереве попробовать дозвониться до спасателей и позвать на помощь или дождаться, пока животное уйдет

- Можно попробовать отогнать лисицу палкой – отталкивать животное от себя или просто дать ей вцепиться в палку зубами

- Если при себе есть еда с привлекательным для хищников запахом, можно кинуть ее в сторону лисицы, и пока она будет есть – ретироваться.

Что не стоит делать, если лиса подходит близко

- Пытаться отогнать ее шумом и криками. Здоровое животное и так услышит вас издалека и обойдет стороной. А бешеное шума не испугается

- Пытаться убежать по земле. Лиса бегает быстрее, тем более по пересеченной местности.

- Пытаться погладить животное

- Подкармливать лису остатками человеческой еды.

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