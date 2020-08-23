Что делать, если встретил кабана в лесу: пять советов, как избежать опасности

Кабан - довольно опасное животное Фото: Архив "КП"

Кабаны часто встречаются в лесах средней полосы – нередко кабанов можно заметить не только далеко в чащобе, но и на окраинах деревень. Хотя это не хищники, животные могут быть очень опасны - большая масса и острые клыки кабанов не сулят здоровья при столкновении с ними. Эксперт рассказал журналисту «КП-Самара», как правильно себя вести при встрече с кабаном, что делать если встретил кабана и чего делать категорически нельзя.

- Как правило, увидеть кабана около человеческого жилья можно или на рассвете, или в сумерках, - говорит старший зоотехник Самарского зоопарка, кандидат биологических наук Александр Кузовенко. – В это время травоядные животные еще (или уже) видят, где им можно добыть корм, но опасность наткнуться на хищника снижается. Что касается леса, то как правило животные слышат вас гораздо раньше, чем вы их можете увидеть, и предпочитают загодя убраться с человеческого пути и избежать нежелательной встречи.

Тем не менее, шанс, что вы сможете незаметно и тихо подойти к месту отдыха или кормежки кабанов все-таки есть. Эксперты рассказали главное правило – что делать при встрече с кабаном.

- Самое главное – ни в коем случае не пытаться кричать, шуметь, кидаться палками и камнями, чтобы как-то напугать животное, - предупреждает Александр Кузовенко. – Эффект будет прямо противоположным. Вы добьетесь только того, что спровоцируете агрессию. Защищаясь, кабаны могут нанести человеку серьезные повреждения. Лучшее, что можно сделать, если случайно наткнулись в лесу на кабана – тихо и осторожно ретироваться в том же направлении, откуда пришли.

КОНКРЕТНО

Что делать при встрече с кабаном:

- Постараться тихо и осторожно отойти назад, не тревожа животное

- Если животное проявляет агрессию – укрыться в доме или автомобиле или залезь на дерево и дождаться, пока кабан уйдет

Что нельзя делать при встрече с кабаном

- Кричать, шуметь, кидать палки и камни

- Трогать раненое или больное животное – если такое попадется, лучше сразу вызвать спасателей или лесников

- Трогать детенышей, даже если мамы нет рядом, и вы опасаетесь, что она погибла и малыши умрут с голоду. Как правило, мама рядом и может проявить агрессию. Лучше сообщите о находке в лесничество.