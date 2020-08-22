В Самару прилетел первый "Стриж" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

21 августа в Самару прибыл первый скорый поезд "Стриж" из Санкт-Петербурга. Пассажиры добрались до волжских берегов из Северной столицы за 19 часов - еще недавно в поезде приходилось трястись больше 33 часов. Фотограф КП-Самара Ксения Тимофеева встретила поезд на перроне и прошлась по вагонам, заглянув в самые интересные уголки.

В Самаре первых пассажиров встречали хлебом-солью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Появление скоростного "Стрижа" из Санкт-Петербурга до Самары анонсировали буквально неделю назад. И вот первая птица долетела до волжских берегов. Встречали первых гостей с песнями и угощениями: всем давали буклеты и самарские конфеты в подарок. Пассажиров было немало - поезд оказался действительно удобным.

Первых пассажиров в Самаре ждали с нетерпением Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В составе - несколько сидячих вагонов. Кресла удобные, как в Сапсане, пассажирам предлагают кофе, чай, воду. В каждом кресле есть слот для наушников, индивидуальное освещение сверху.

Вот так выглядит сидячий вагон Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самое важное для современного пассажира розетка рядом с каждым креслом для мобильных телефонов. Наверху в вагоне экран, по которому будут показывать фильмы, тобы скоротать дорогу.

На каждом месте есть слот для подключения наушников и индивидуальное освещение Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Если сидеть надоест, можно пройтись по составу и наведаться в удобный вагон-ресторан. Здесь предлагают еду, напитки, есть барная стойка. Конечно, цены железнодорожные.

В вагоне-ресторане и напоят, и накормят Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В составе есть вагон-ресторан, где можно скоротать время до Питера Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ресторане накрыли "волжские" столы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Купить можно не только билет в сидячий вагон, но и лежачее место в спальном вагоне класса Люкс и СВ.

Можно купить и спальное место в вагоне люкс Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полки раскладываются, в купе также есть розетки, столик и еще два кресла. В люксе - 1 место, в СВ - 2 места, в купе - 4. Постельное белье входит в стоимость билета, есть вешалки - в общем, весь доступный поездной комфорт.

Эти кресла превращаются в спальное место - в купе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кстати, добраться на "Стриже" можно не только до Санкт-Петербурга, но и до Нижнего Новгорода. Власти Самарской области надеются, что появление быстрого поезда позволит развивать внутренний туризм - гости из Питера, Москвы и Нижнего приедут в Самарскую Луку, на экскурсии по Самаре Космической и в гастрономические туры.

Пассажиры могут заказать чай или кофе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцы же продумывают маршруты по России - до того же Нижнего Новгорода добраться было весьма затруднительно. Самолеты недешевые, поезд долгий, автобусы неудобные.

Пока что поезд будет ходить по следующему расписанию:

нечетные дни - отправление из Санкт-Петербурга,

четные - из Самары.

В сентябре 2 и 4 поезд отправится из Питера, 3 и 5 - из Самары.

Затем в движении будет перерыв до октября на обслуживание линии. НА РЖД рассказали, что уже оценили спрос и оставят поезд на линии на постоянной основе.

Двери открываются автоматически Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Цены билетов на поезд "Стриж" Самара - Санкт-Петербург, Самара - Нижний Новгород

Стоит отметить, что сидячие места из Самары до Питера на ближайшие даты уже раскуплены. 3 сентября можно уехать за 3600 рублей. Место в СВ стоит 7900, в люксе от 11 тыс.

В такие окна приятно наблюдать за пролетающими мимо пейзажами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А вот в Нижний Новгород можно доехать без особых проблем и дешевле: сидячее место стоит 2000 рублей, купе же обойдется в сумму от 2460 рублей (верхняя полка) и около 3 тыс рублей нижняя. Чуть больше 5 тыс рублей придется отдать за люкс. Правда и на 3 и на 5 сентября мест в купе и в сидячих вагонах осталось совсем мало.