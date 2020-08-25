Квартира мечты: скидка 200 тысяч и озеро под окнами

Новый офис продаж девелоперской компании «Древо» открылся 1 августа

И совсем не далеко

Жилищный вопрос актуален всегда. Казалось бы, есть квартира, наконец, сделан долгожданный ремонт — живи и радуйся. Но нет. Сын вырос, жениться собирается. Надо думать о жилье для молодых. И мысли эти пока не самые радостные...

- А мы вот в Южном городе квартиру собираемся покупать, - похвасталась подруга. - Были там в гостях, нам очень понравилось.

- Так далеко же, - пожимаю я плечами.

- Да ладно. Фрунзенский мост построили, до центра - 15 минут. А еще скоро построят воздушное метро: канатную дорогу от «Южки» до железнодорожного вокзала: транспорт будущего! - в пух и прах разбивает мой аргумент собеседница. И тут же предлагает поехать вместе с ними в офис продаж: присмотреться, прицениться... Почему бы и нет?

Так я впервые оказалась в Южном Городе. Первое впечатление очень приятное. В отличие от других новых микрорайонов, улицы и тротуары широкие, дома — разнообразные, детские и спортивные площадки на каждом шагу и даже есть фонтан. «Гулять тут с колясочкой, наверное, очень приятно», - размечталась я, представив себя счастливой бабушкой. Впрочем, сначала надо на квартиры посмотреть, цену узнать.

Дети в восторге от огромного макета жилого микрорайона

Главное — безопасность

Новый офис продаж девелоперской компании «Древо» открылся 1 августа — именно туда мы и направились. И на мгновение потеряли дар речи: с 13 этажа открывается удивительный вид. Весь Южный город, большое Яицкое озеро, бескрайние поля до самого горизонта. Из этого состояния нас выводят восторженные крики подружкиных детей: они увидели огромный макет жилого микрорайона. Каждый маленький домик подсвечен, и создается впечатление, что там, за крохотными окошками кипит жизнь, люди пьют чай, воспитывают малышей...

- Так будет выглядеть Южный Город в будущем, - объясняет нам консультант. - Здесь все один в один, только в тысячу раз меньше — и уже построенные дома, и перспективная застройка. А вот тут посередине будет огромный парк с сафари-парком, спортивными площадками для игры в волейбол и баскетлол, аттракционами, скейт-парком и памп-треком. Только деревьями и кустарниками будет засажено 2,5 гектара.

Несколько домов на макете выделяются — они больше остальных, в масштабе 1 к 260. Спрашиваем, почему.

Специалисты отдела продаж ответят на все вопросы

- Это дома повышенной комфортности, у озера: вон они, бело-зеленые, - показывает за окно сотрудница офиса. И добавляет: главное в этом квартале — безопасность. Ей подчинено все. Закрытые дворы без машин (парковочные места находятся снаружи), система видеонаблюдения. Обращаем внимание, что дома — без балконов. Но это видимость — за монолитными фасадами скрываются зимние сады. Можно использовать их как балконы, а можно, убрав перегородку, немного увеличить площадь своей квартиры. Выходы на улицу без ступенек, в каждом подъезде есть закрывающаяся колясочная. И во дворе — собственный парк с детской площадкой, зоной для занятия воркаутом, скамейками и даже местами, где можно полежать с книгой или просто предаться медитации.

- Наверное, дорого, - дружно вздыхаем мы. И тут же узнаем, что при покупке квартиры до конца августа каждый клиент получает существенную скидку — 196 тысяч рублей. Друзья, взвесив все за и против, отправляются в ипотечный центр, чтобы узнать, в каких программах они смогут поучаствовать, и как максимально выгодно приобрести квартиру. А мы с детьми отправляемся в детскую комнату с раскрасками (конечно, на строительную тематику), любимыми детскими книгами про Незнайку и Муми-Троллей и мягкими креслами-мешками.

С 13 этажа весь микрорайон как на ладони

Сады, школа, поликлиника

В офисе нам предлагают еще одно развлечение: на этот раз для взрослых. Надев очки виртуальной реальности в зоне впечатлений мы отправляемся в путешествие по своей будущей квартире. До чего техника дошла — можно в деталях рассмотреть жилье и решить стоит ли тратить время на его просмотр в реальной жизни.

Я, конечно, интересуюсь, насколько развита в микрорайоне инфраструктура, ведь у молодой семьи наверняка появятся дети. В жилом районе Южный город сданы и действую детские сады «Семицветик», «Лукоморье», «Раздолье». 25 февраля свои двери открыли еще 2 детских учреждения по улице Алабина – «Синяя птица» и «Чудо-град». В 2020 году был открыт шестой детский сад «Волжская жемчужина». Два новых детских сада будут открыты в 2020 году в седьмой очереди микрорайона. Также в Южном Городе есть поликлиника на 500 посещений в сутки и школа, которая по праву считается одной из лучших и современных в стране. В будущем здесь появится еще одна школа на 3000 мест. А помимо воздушного метро (да, моя подружка его не выдумала: трасса длиной более девяти км действительно соединит Южный Город и вокзал) еще одним транспортным решением станет строительство транспортного пересадочного узла на станции Красный Кряжок. На основании трехстороннего соглашения администрации городского округа Самары, ОАО РЖД и застройщика Южного города – девелоперской компании «Древо» будет реализован проект создания транспортного хаба на станции Красный Кряжок, куда люди будут приезжать на машинах или маршрутках и затем пересаживаться на маятниковую электричку до станции Самара.

В общем, в Южном Городе уже сейчас есть все для комфортной и разнообразной жизни. Мы с выбором определись. А вы?

Уютная и яркая комната для детей

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