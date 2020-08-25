Декольте на аватарке не место: пять советов, как найти жениха в соцсетях

Вторую половинку можно и нужно искать в соцсетях, мы расскажем, как лучше это сделать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Светлана Радаева - сваха с 30-м стажем работы и владелица агентства брачных отношений «Меткий Купидон» рассказала корреспондентам «КП-Самара» о некоторых хитростях для поиска второй половинки.

- Зайдешь к иной клиентке на страничку, и прямо плакать хочется: либо все «закрыто», либо на обозрение всем выставляется столько лишнего и личного, что аж страшно, - признается Светлана Радаева. - Есть несколько прописных истин, которым надо следовать, тогда и люди к вам потянутся.

Совет первый: торгуйте лицом

Первое и самое главное – это хорошая фотография. И лучше, чтобы это было не селфи, потому что такие фотографии сильно искажают лицо человека. А уж если фильтры накладываются, то в кадре красотка, а за кадром… сами понимаете, кто. Фотография должна быть максимально приближена к оригиналу – чтобы мужчина при личной встрече потом вас узнал. Поэтому и макияж для фото на аватарку следует делать не вечерний парадно-выходной, а повседневный, натуральный. Посоветуйтесь с профессиональным фотографом, а лучше закажите нормальную фотосъемку – сделайте себе любимой подарок и подписчикам своим радость.

Макияж для фото на аватарку лучше делать натуральный, повседневный Фото: Мария ЛЕНЦ

У меня было несколько десятков случаев, когда я организовывала своим будущим клиенткам фотосессии. Иногда лично присутствовала на них, говорила, как встать, улыбнуться, накраситься, что надеть. И потом эти дамы пропадали – они выкладывали фотографии, и все: к ним сами «стучались» в друзья женихи.

Совет второй: больше тела для дела!

Не бойтесь показать свои формы на фото. Никто не говорит про эротическую фотосессию в купальнике или нижнем белье, но публиковать исключительно свое лицо или фото в бесформенном балахоне не стоит. Мужчине нужно составить себе образ женщины с головы до ног. Да и все равно он вас потом в реальности увидит – какой смысл что-то скрывать? На первое свидание идти лучше всего в том же образе, в каком вы фотографировались себе на аватарку. Так он вас точно узнает и не будет разочарован в своих ожиданиях.

Фото в купальниках лучше убрать с посторонних глаз в закрытые альбомы Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет третий: скромнее надо быть, девочки

Фото в купальнике – непременный атрибут 90% страничек девушек и женщин всех возрастов. Но важно не переборщить с количеством. Мой совет: уберите вы их в закрытый альбом, к которому будут иметь доступ лишь самые близкие ваши друзья. Так избежите излишнего внимания к своей персоне со стороны всяких извращенцев, а также упреков в излишней сексуальности, фривольности и легкомысленности со стороны малознакомых людей.

Совет четвертый: откройте себя миру

Главный момент: если вы хотите найти спутника для жизни, ваша страничка в соцсетях должна быть открыта. Во «ВКонтакте» также нужно поставить статус «в активном поиске». Если кто-то из поклонников будет слишком настойчивым, его всегда можно кинуть в черный список. Или сделайте так, чтобы лайки вам мог ставить кто угодно, а личные сообщения писать – только друзья. Тогда вы сможете зайти на страничку того, кто оставил лайк, и посмотреть, что это за человек. Если симпатичный и в меру адекватный, можно добавить его в друзья и начинать общение.

Напишите о своих увлечениях, любимых фильмах и музыке - это поможет найти человека, близкого вам по духу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совет пятый: прочь с сайтов знакомств!

Не ищите серьезных отношений на сайтах знакомств, им нужно заработать на клиентах, значит, им невыгодно, чтобы встретились действительно подходящие друг другу люди. Instagram для этих целей тоже не слишком подходит – картинка там хороша, а информации о человеке мало. На мой взгляд, идеально под знакомство «заточена» социальная сеть «ВКонтакте» - вот где раздолье. Для некоторых своих клиентов пары я искала именно там.

Совет шестой: покажите внутренний мир

Не ленитесь заполнять о себе личную информацию: увлечения, музыка, фильмы, книги. Как человек узнает о вашем богатом внутреннем мире и разнообразных увлечениях, если вы о них молчите? Если любите готовить – репостните пару рецептов себе на страничку, если вы мастерица – сохраните у всех на виду симпатичные схемы для вышивания, любите животных – не забудьте разместить фотку питомца, а то вдруг вы – «кошатница», а к вам в друзья «собачник» набивается. Как бы диссонанса не вышло.

Никогда не знаешь, где поджидает тебя Купидон Фото: Евгения ГУСЕВА

Но самый главный совет: не ограничивайте себя какими-то рамками: высокий-низкий, волосатый-лысый, блондин-брюнет – никто заранее не знает, куда и когда выстрелит Купидон. А как не нарваться на обманщика или альфонса, читайте у нас на сайте.

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