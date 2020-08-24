Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Муж на ИВЛ, дети одни под замком»: врач ковидного госпиталя рассказала, как ей пришлось спасать супруга

Александра Лунева вместе с коллегами три месяца и один день работала в ковидном госпитале, не видела детей, а потом спасала мужа
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
Комментарии (3)Комментарии (3)
Теперь счастливая семья снова вместе

Теперь счастливая семья снова вместе

Фото: СОЦСЕТИ

Ковидный госпиталь на базе Клиник СамГМУ уже закончил свою работу. Врачи заступили на смену три месяца и один день назад. И все это время они жили в общежитиях, работали по 4 дня подряд и видели родных людей только через окно. Одним из таких почти фронтовых добровольцев, бойцов первой линии стала Александра Лунина - врач-реаниматолог Клиник СамГМУ. Три месяца она боролась за жизнь своих пациентов, а в один из дней на больничной койке перед ней оказался муж. Как это было и о чем она будет вспоминать с ностальгией, Александра рассказала корреспонденту «КП-Самара».

«Мне было интересно с профессиональной точки зрения»

Александра признается, что пришла в ковидный госпиталь по доброй воле. В 2009 году она начала свой путь в профессии со вспышки свиного гриппа.

- Это было даже более тяжелое испытание. Я, еще не такой уж опытный специалист, оказалась в эпицентре борьбы с тяжелой болезнью. Она протекала более тяжело - с точки зрения анестезиологии, реанимации и подходов к кислородной поддержке все было сложнее, - вспоминает она.

Александра Лунина оставила дома мужа и детей и пошла в ковидный госпиталь

Александра Лунина оставила дома мужа и детей и пошла в ковидный госпиталь

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В общем, сейчас Александра тоже не смогла остаться в стороне. Попрощалась в мае с мужем и двумя сыновьями и ушла на фронт - вернее, за красную черту.

- Я не жалею ни о чем. Да, морально и физически было тяжело, вдали от семьи, родных. Мы жили в общежитии с отдельным входом, отработав смену - уходили туда, постоянно сдавали анализы. Работали 4 суток через 4, - рассказывает врач.

"Прихожу на работу - на койке муж"

Семья приезжала к общежитию, махали в окошко - звонили маме на телефон и потом складывали сердечки из ладошек. У Александры дома трое мужчин: муж, старший 15-летний сын и младший восьмилетка. Дома было мужское царство. Но потом заболел муж Максим. Сначала лечились дома - хорошо, что в квартире есть почти полный реанимационный комплект.

- Он работал дистанционно, из дома. Где подхватил вирус- непонятно. Сын сразу купил все лекарства, он лечился под моим контролем. А потом сатурапция упала до 90, - вспоминает Александра.

Муж сначала сопротивлялся, скорую не вызывал. Но потом ему резко стало плохо. В общем, придя на смену Александра обнаружила супруга на своей койке. Поражение легких - 40%, динамика отрицательная.

- Я сразу была его лечащим доктором. Да, руки трясутся, а что поделаешь. Все дни его сама лечила. Он когда в реанимацию попал, говорит: "Ой, мне уже лучше, может я пойду домой?". Я говорю: Лежи уж!

Сердце у Александры, конечно, было не на месте: дома двое мальчишек, контактные, сами с температурой. Но заходить к ним никому нельзя! Но ребята справились, еще и сами маму утешали, когда та совсем духом падала. А вскоре на поправку пошел и муж. Правда, домой его выписали с осложнениями на сердце, восстановление идет, но медленно. Правда, теперь Александра надеется, что под ее личным присмотром дело скорее пойдет на лад.

Александра признается, что это было серьезное испытание

Александра признается, что это было серьезное испытание

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"Давайте мыть руки!"

Ну а пока врач наслаждается свободой: уже с мальчишками обошли все отделы в магазинах, купили одежду к школе. А первым делом, когда мама вернулась домой, вся семья дружно взялась готовить праздничный ужин - в четыре пары рук.

- Скоро детям в школу, мне - на кафедру в университет. Я надеюсь, что второй волны коронавируса не будет или же она пройдет легко. Но для этого нужно, чтобы никто не был безразличным и все заботились о своей безопасности. Все-таки правила не зря придумали. Давайте надевать маски, мыть руки, и пусть вирус больше к нам не вернется, - улыбается Александра.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые