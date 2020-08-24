«Муж на ИВЛ, дети одни под замком»: врач ковидного госпиталя рассказала, как ей пришлось спасать супруга

Теперь счастливая семья снова вместе Фото: СОЦСЕТИ

Ковидный госпиталь на базе Клиник СамГМУ уже закончил свою работу. Врачи заступили на смену три месяца и один день назад. И все это время они жили в общежитиях, работали по 4 дня подряд и видели родных людей только через окно. Одним из таких почти фронтовых добровольцев, бойцов первой линии стала Александра Лунина - врач-реаниматолог Клиник СамГМУ. Три месяца она боролась за жизнь своих пациентов, а в один из дней на больничной койке перед ней оказался муж. Как это было и о чем она будет вспоминать с ностальгией, Александра рассказала корреспонденту «КП-Самара».

«Мне было интересно с профессиональной точки зрения»

Александра признается, что пришла в ковидный госпиталь по доброй воле. В 2009 году она начала свой путь в профессии со вспышки свиного гриппа.

- Это было даже более тяжелое испытание. Я, еще не такой уж опытный специалист, оказалась в эпицентре борьбы с тяжелой болезнью. Она протекала более тяжело - с точки зрения анестезиологии, реанимации и подходов к кислородной поддержке все было сложнее, - вспоминает она.

Александра Лунина оставила дома мужа и детей и пошла в ковидный госпиталь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В общем, сейчас Александра тоже не смогла остаться в стороне. Попрощалась в мае с мужем и двумя сыновьями и ушла на фронт - вернее, за красную черту.

- Я не жалею ни о чем. Да, морально и физически было тяжело, вдали от семьи, родных. Мы жили в общежитии с отдельным входом, отработав смену - уходили туда, постоянно сдавали анализы. Работали 4 суток через 4, - рассказывает врач.

"Прихожу на работу - на койке муж"

Семья приезжала к общежитию, махали в окошко - звонили маме на телефон и потом складывали сердечки из ладошек. У Александры дома трое мужчин: муж, старший 15-летний сын и младший восьмилетка. Дома было мужское царство. Но потом заболел муж Максим. Сначала лечились дома - хорошо, что в квартире есть почти полный реанимационный комплект.

- Он работал дистанционно, из дома. Где подхватил вирус- непонятно. Сын сразу купил все лекарства, он лечился под моим контролем. А потом сатурапция упала до 90, - вспоминает Александра.

Муж сначала сопротивлялся, скорую не вызывал. Но потом ему резко стало плохо. В общем, придя на смену Александра обнаружила супруга на своей койке. Поражение легких - 40%, динамика отрицательная.

- Я сразу была его лечащим доктором. Да, руки трясутся, а что поделаешь. Все дни его сама лечила. Он когда в реанимацию попал, говорит: "Ой, мне уже лучше, может я пойду домой?". Я говорю: Лежи уж!

Сердце у Александры, конечно, было не на месте: дома двое мальчишек, контактные, сами с температурой. Но заходить к ним никому нельзя! Но ребята справились, еще и сами маму утешали, когда та совсем духом падала. А вскоре на поправку пошел и муж. Правда, домой его выписали с осложнениями на сердце, восстановление идет, но медленно. Правда, теперь Александра надеется, что под ее личным присмотром дело скорее пойдет на лад.

Александра признается, что это было серьезное испытание Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"Давайте мыть руки!"

Ну а пока врач наслаждается свободой: уже с мальчишками обошли все отделы в магазинах, купили одежду к школе. А первым делом, когда мама вернулась домой, вся семья дружно взялась готовить праздничный ужин - в четыре пары рук.

- Скоро детям в школу, мне - на кафедру в университет. Я надеюсь, что второй волны коронавируса не будет или же она пройдет легко. Но для этого нужно, чтобы никто не был безразличным и все заботились о своей безопасности. Все-таки правила не зря придумали. Давайте надевать маски, мыть руки, и пусть вирус больше к нам не вернется, - улыбается Александра.

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