Собираясь в лес, не забудьте об ярких элементах в одежде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Август и начало осени – самый разгар грибного сезона. На «тихую охоту» в Самарской области отправляются и деревенские жители, и обитатели мегаполиса. К сожалению, не всегда поход за грибами заканчивается благополучно. Леса в Самарской области хоть и не такие обширные и густые, как, например, в Сибири, но тоже могут оказаться очень коварными. Каждый год десятки жителей региона пополняют статистику заблудившихся в лесу. Многие из них оказываются не в состоянии выбраться к людям самостоятельно, и к поискам подключаются спасатели и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». Опытный поисковик отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области Виктор Сараев рассказал журналисту «КП-Самара» пять главных правил, которые могут спасти жизнь потерявшегося в лесу грибника.

Правило 1: одевайся ярче

Одно из самых главных правил: отправляясь в лес, не надевайте камуфляжный костюм. Лучше предпочесть что-то яркое и заметное.

- Очень часто грибники одевают в лес камуфляжный костюм. От кого прячутся – от грибов? – недоумевает Виктор Сараев. – В результате если такой закамуфлированный человек заблудится в лесу, найти его действительно будет гораздо сложнее. В практике нашего отряда были реальные случаи, когда поисковики проходили буквально в нескольких метрах от лежащего человека в камуфляжном костюме. А если с момента начала поиска прошли три-четыре дня, то человек может быть уже в полуобморочном состоянии и даже не сумеет подать сигнал: «я тут».

Эксперт советует при выезде на природу одевать что-то яркое, диссонирующее с природным ландшафтом и сразу бросающееся в глаза. Да и самим грибникам так друг друга видно лучше. А еще стоит позаботиться о хорошей обуви. Сапоги и кроссовки для похода за грибами – не лучшая идея. Гораздо удобнее ходить по лесу в трековых полуботинках.

Заблудиться можно даже в знакомом лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правило 2: позаботься о зарядке телефона

В 21 веке с помощью телефона можно дозвониться спасателям практически из любой точки леса, определить местоположение телефона и обозначить свое присутствие поисковикам с помощью телефонного фонарика. Для этого нужно только одно – чтобы телефон был заряжен.

- Обязательно проверьте, чтобы телефон был заряжен на 100%, возьмите с собой дополнительный пауэрбанк или второй кнопочный телефон, - советует Виктор Сараев. – Если на улице холодно или сыро, держите телефон ближе к телу, в сухом теплом месте, так он медленнее теряет зарядку. Много энергии потребляет интернет. Поэтому в лесу мобильную передачу данных лучше временно отключить.

Правило 3: возьми воду, огонь и свет

Выходя утром за грибами и рассчитывая вернуться к обеду, может быть сложно представить ситуацию, когда жизнь будет зависеть от полуторалитровой бутылки воды. Тем не менее, опытные поисковики «ЛизаАлерт» советуют брать как минимум 1,5 литра воды на человека даже если на улице сыро и холодно.

- Когда тело охлаждается, человек чаще ходит в туалет, соответственно, из организма выводится жидкость, - предупреждает Виктор Сараев. – Поэтому не забывайте про воду. Стоит взять с собой и спички в целлофановом пакете – чтобы не промокли. А еще возьмите фонарик или хотя бы научитесь включать его на телефоне. При ночном поиске с вертолета часто именно свет фонарика помогает заметить «потеряшку». Однако помним правило экономии энергии – фонарик можно и нужно включать только по телефонной команде поисковиков.

Предупредите родных и близких, куда вы едете - в случае ЧП это существенно ускорит поиск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правило 4: предупреди близких

Даже если вы идете в знакомый лес уже в сотый раз – не поленитесь предупредить об этом кого-то из родных, близких или просто соседей. Тогда в случае возникновения форс-мажора - например, внезапных проблем со здоровьем – у поисковиков будет хотя бы ваша точка входа в лес. Немного, но лучше, чем ничего.

Правило 5: не надейся на мох и сиди на месте

Еще одно базовое правило: как только вы поняли, что заблудились – остановитесь. Не надо идти еще дальше. Позвоните в службу спасения «112» и действуйте по указаниям оператора – часто по координатам возможно определить местоположение звонящего и оператор подскажет как выйти обратно. Если это невозможно - оглядитесь вокруг, найдите поблизости максимально открытое место, где вы будете наиболее заметны, а ночью можно будет развести сигнальный костер. Посмотрите на ближайшие ориентиры – линии электропередач, просеки и т.д. Если вы хорошо ладите с картами, можно попробовать определить свое местоположение и сориентироваться с помощью «Яндекс.Карт». Но если есть хоть малейшие сомнения, лучше так не делать – велик риск сделать еще хуже.

- Не стоит вспоминать уроки природоведения из начальной школы и пытаться сориентироваться по мху, муравейникам и т.д. В нашей полосе это не работает, только в более северных широтах,- предупреждает Виктор Сараев.

КОНКРЕТНО

Что нельзя делать, если заблудился в лесу

- Продолжать идти, уходить с места

- Попусту тратить заряд телефона

- Устраивать стоянку в зарослях, кустах и т.д.