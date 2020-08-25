Поехала на две недели, а застряла на полгода: показываем, как живет лагерь мигрантов из Узбекистана под Самарой

Лагерь для мигрантов разбили в чистом поле Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вырос очередной лагерь для мигрантов из Узбекистана – на этот раз в Кинельском районе. Сюда вывезли людей, которые неделю ждали поезда на железнодорожном вокзале в Кинеле. Показываем, как живут мигранты.

Едут со всей страны

Палаточный лагерь на первый взгляд кажется совсем небольшим и очень аккуратным – несколько рядов одинаковых шатров, деревянные туалеты, походные умывальнике. Где-то в стороне поднимается дымок и разносятся аппетитные запахи – время обеда, готовят плов.

В ожидании поезда на родину люди буквально живут на чемоданах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Обитатели лагеря на посторонних реагируют спокойно. Кто-то улыбается в камеру, кто-то закрывает лицо руками, но большинство просто не обращает внимания. На улицах палаточного городка практически не видно женщин и детей – одни мужчины работоспособного возраста. Возможно, женщины укрылись в палатках. За минувшие выходные здесь скопилось почти полторы тысячи человек.

В лагерь приезжают граждане Узбекистана со всей страны Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Лагерь вырос за считанные часы.

- Задача развернуть пункт временного пребывания для граждан Узбекистана была поставлена перед нами вечером 20 августа,- рассказал журналисту «КП-Самара» руководитель лагеря Глеб Мельников. – Утром 21-го мы приступили к работе, к трем часам дня лагерь был практически готов, в 15.15 сюда приехали первые «постояльцы». Первоначально в лагере было размещено 750 человек, но потом их число выросло.

Лагерь обеспечили водой, умывальниками, туалетами и местом для приготовления пищи Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В небольшой палаточный лагерь до сих пор продолжают приезжать люди. Такси, «газельки» и даже большие двухэтажные туристические автобусы – водители безошибочно находят палатки в чистом поле. Говорят, что координаты лагеря распространяют в соцсетях и телеграм-каналах, а таксисты берут немалые деньги за то, чтобы доставить сюда доверчивых мигрантов.

- Приезжают во всей страны – из Калининграда, Питера, Москвы, Казани, Ростова, - говорит Глеб Мельников.

Что бы ни случилось, плов - по расписанию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Дома холодильник до сих пор работает»

В лагере есть все необходимое для жизни – техническая и питьевая вода, туалеты и умывальники, место для приготовления еды. Приезжает автолавка, где можно купить предметы первой необходимости. Но обитатели лагеря все равно больше всего на свете хотят оказаться дома. Многие из них даже не планировали так надолго покидать родные края.

На улицах палаточного городка- в основном мужчины Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Я приехала в Россию в гости, две сестры матери, уже старенькие, попросили приехать увидеться пока мы живы, - рассказывает одна из обитательниц лагеря. – Как тут откажешь? Взяла с собой взрослого сына, он медик, и поехали. 5 марта выехали из Ташкента, 7-го уже были в гостях. Думала, приехали на две недели, а застряли на полгода. Дома у меня никого нет, закрыла дверь и уехала. Холодильник работает – думала, не успеют продукты испортиться, за две недели-то. А вот как получилось… Сидели ждали один месяц карантина, другой, третий. Потом видим – рабочие узбеки сюда едут, думаем – наверное они что-то знают, что поезд будет. Говорю сыну - давай-ка и мы поедем. И оказались тут в лагере… Спасибо огромное России, что не бросила нас в беде, организовала все для того, чтобы нормально тут прожить в полевых условиях.

В лагере спокойно, люди разговаривают, играют в нарды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

К решению проблемы мигрантов в палаточном лагере подключилась местная национальная диаспора и консульство Узбекистана. В результате удалось достичь договоренности о вывозе людей на родину. Первый поезд за мигрантами приедет уже во вторник, 25 августа.

- Когда всех обитателей пункта временного размещения вывезут, лагерь свернут, - сообщили в администрации.