Химия мастерства: аппаратчица ННК Валентина Кузнецова признана «Профессионалом года»

Валентина Кузнецова — настоящий ас своего дела. Фото АО «ННК».

Главный потенциал и основа любого промышленного предприятия – это его коллектив. В дочерних обществах компании «Роснефть» этот постулат давно стал основой кадровой политики. На предприятиях Компании трудятся ответственные, неравнодушные люди, преданные своему делу профессионалы. Одним из таких людей является старший аппаратчик Новокуйбышевской нефтехимической компании Валентина Кузнецова.В этом году Валентина Ивановна представляла ННК на престижном областном конкурсе «Профессионал года», где стала победителем в номинации«Аппаратчик технологических установок в химическом производстве».

Аппаратчик с большой буквы

Валентина Кузнецова проработала на производстве фенола, ацетона и изопропилбензола более 30 лет. В Новокуйбышевск приехала в далеком 1986 году по распределению после окончания училища по специальности «чертежник-конструктор» - во Всероссийский научно-исследовательский институт органического синтеза. Но в НИИ девушка не задержалась: уже через год, закончив Среднее профессиональное техническое училище №14, устроилась аппаратчиком на Куйбышевский завод синтетического спирта (в настоящее время входит в состав Новокуйбышевской нефтехимической компании).

- Первое время было, конечно, сложно, но интересно, - вспоминает Валентина Ивановна. – У нас, молодежи, был стимул изучать технологическую схему – от глубины знаний процесса зависел разряд. Все стремились учиться, постигать премудрости процесса.

А поучиться было чему: основной процесс отделения, куда пришла работать Валентина Кузнецова, -разложение гипериза и ректификация. Это один из этапов в производстве фенола и ацетона. Процесс сложный, поэтому требует повышенного внимания, досконального знания технологической схемы и всех нюансов. Даже сейчас, спустя тридцать лет после погружения в профессию, Валентина Кузнецова признается, что за режимом нужно следить, не спуская глаз.

Хотя, признается героиня, масштабная работа по созданию и модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами намного облегчает труд заводчан.

- Смена проходит на одном дыхании, за показаниями приборов наблюдаешь, как за спящим ребенком, - улыбается Валентина Ивановна. – В последние годы, когда многие процессы автоматизированы, работать стало проще, интереснее. Но даже в прежние времена, когда была возможность перейти на более легкие процессы, у меня не возникало такой мысли. Здесь каждый узел, каждая задвижка как родные.

За годы работы на заводе Валентина Ивановна неоднократно повышала квалификацию, потому что уверена: знания плюс опыт – формула грамотных и четких действий в ситуации любой сложности.

В прежние годы Валентина Кузнецова занималась спортом, выступала от завода на соревнованиях по легкой атлетике. Сейчас активность сосредоточена на прогулках и играх с пятилетней внучкой – все свободное время Валентина Ивановна проводит в кругу семьи. Если появляется возможность – читает книги, предпочитая фантастику.

Традиция побед

Валентина Кузнецова – не единственный нефтехимик, занявший первую ступеньку пьедестала в конкурсе рабочих специальностей. На протяжении нескольких лет сотрудники ННК признаются лучшими в своих номинациях на региональном уровне. Это говорит о том, что трудовые традиции, заложенные на предприятии, крепнут год от года и помогают динамичному развитию завода.

Стоит отметить, что в «Роснефти» уделяется особое внимание повышению престижа рабочих профессий. Так, в дочерних обществах Компании ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», а также корпоративный чемпионат по стандартам «WorldSkills».