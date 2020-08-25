Радиомарафон «КП» ко дню экологического долга

Экологи рассказали, какие модели производства и потребления позволяют сократить влияние на природу

Совсем недавно, 22 августа прошел Всемирный день экологического долга. В каждом году этот день отмечают в разное время – например, в 2019 он пришелся на 29 июля. Все дело в том, что Земля может возобновить лишь некоторую часть ресурсов, которыми мы пользуемся. И после того, как мы потратили столько, сколько наша планета может воспроизвести за год, человечество начинает брать эти ресурсы «в долг» у Земли и следующих поколений.

Выбраться из экологического долга не так-то просто. Последний раз человечество почти сделало это в 1970, когда Всемирный день экодолга пришелся на 23 декабря. За последний год этот день удалось оттянуть лишь на месяц:

- Увы, плата за этот месяц была высока - это большой социальный и экономический шок, вызванного пандемией коронавируса - объясняет Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой природы. – В дни самоизоляции все мы сидели дома, и в результате не пользовались самолетами, автомобилями и другими видами транспорта. Но даже так мы выиграли лишь один месяц. Проблема не столько в транспорте, сколько в нашей модели потребления. Поэтому запреты тут не помогут, необходимо искать новые модели производства и потребления.

Замкнутый цикл - для бутылки пива

Многие решения, которые предлагают экологи, могут показаться слишком футуристичными и далекими от наших повседневных вещей. Например, экономика замкнутого цикла, когда предприятие использует для работы побочные продукты своего же производства, вполне может применяться для создания самых привычных продуктов.

- Многие страны уже близки к тому, чтобы полностью перейти на замкнутый цикл производства и использование возобновляемой энергии, - уверен климатолог Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. – Современные технологии делают это возможным. Такие решения помогают сократить выбросы СО2и других парниковых газов в атмосферу, которые способствуют изменению климата в долгосрочной перспективе.

Классический пример замкнутого цикла – это когда побочные продукты производства используются в других областях. Например, специальное оборудование на заводах «Балтики» позволяет сушить и гранулировать отходы пивоваренного производства, пивную дробину и дрожжи, чтобы потом местные фермеры могли использовать их в качестве кормов для животных.

Холодильник от природы

Узнать о производителях, которые следят за выбросами СО2, можно по их программам устойчивого развития, где компании показывают, как стремятся минимизировать экослед своей продукции.

- За последние пять лет абсолютные выбросы углекислого газа на пивоваренных заводах «Балтики» сократились больше, чем на 26 процентов, - приводит цифры Елена Небылицына, менеджер по экологии и рециклингу филиала «Балтика-Самара» пивоваренной компании «Балтика», часть CarlsbergGroup. – Отчасти, это произошло за счет снижения объемов производства, но и удельные показатели выбросов тоже сократились. Для этого мы применяем комплексные меры, которые позволяют сократить экослед производства и готовой продукции.

Например, филиал использует биогаз, который вырабатывается на очистных сооружениях завода, в качестве альтернативного топлива для котельной.

Другие решения подсказаны самой природой. Человечество уже давно использует энергию ветра и воды – а теперь настала очередь и энергии российских морозов!

- На нашем заводе внедрена система драйкулинга, которая обеспечивает холодом производственные процессы, - рассказывает Елена Небылицына. – Она позволяет применять холодный воздух с улицы и тем самым снижает нагрузку на энергоемкую холодильно-компрессорную станцию в зимние месяцы.

Пластик на переработку

Однако, наибольший объем CO2 приходится не столько на этап производства продукции, сколько на жизнь упаковки от нее в мусорном баке и после.

- Мусорные полигоны загрязняют подземные воды, и оттуда вредные вещества попадают в другие водоемы, - рассказал на радиомарафоне ко дню экодолга «КП»Тимур Усманов, председатель совета московской областной организации Всероссийского общества охраны природы. – Сейчас люди начинают понимать, что отходы сами собой никуда не денутся, что нужен раздельный сбор мусора и переработка – хотя бы для того, чтобы мы сами потом жили в чистом месте, могли собирать грибы в лесу на даче и купаться в речках».

«Балтика» уделяет особое внимание сбору и переработке упаковки. На заводе «Балтики» в Самаре открыт специальный приемный пункт для пластика, алюминия, макулатуры и стеклобоя, куда могут сдать упаковку не только сотрудники пивоварни, но и любой желающий. В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» в целом «Балтика» в прошлом году обеспечила вторичное использование более 100 000 т отходов упаковки, а к 2022 году планирует обеспечить сбор и переработку не менее 50% всей выпускаемой ею на рынок тары, включая 58% ПЭТ.

- Сейчас в алюминиевой банке и стеклянной бутылке, которые поставляются «Балтике» в качестве упаковки, до 30 процентов вторсырья, - уточняет Елена Небылицына. – Так что сдавая упаковку от пива на переработку, вы не просто сокращаете свой экослед, но и способствуете ее рециклингу.