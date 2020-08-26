Граждане получат право на внесудебное банкротство

Данный документ утвержден главой государства в конце июля этого года и позволяет упростить процедуру признания физического лица банкротом. Так, инициировать процесс он сможет, подав заявку через МФЦ. Для этого ему необходимо соответствовать ряду критериев: размер долга не более 500 тыс. рублей, предоставление полного списка кредиторов и окончание исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа.

Полностью процедура внесудебного банкротства занимает 6 месяцев. По ее окончанию граждане будут освобождены от необходимости исполнения обязательств перед своими кредиторами. Вместе с тем важно понимать, что такие дела затрагивают интересы многих сторон, поэтому практически всегда сопряжены со сложностями. Для кредиторов важной задачей является необходимость добиться от должника исполнения своих обязательств. С этой целью может использоваться такой инструмент, как финансово-экономическая экспертиза.

По сути, она представляет собой исследование деятельности физлица за определенный период. С ее помощью можно выяснить платежеспособность гражданина, наличие у него достаточного имущества для погашения своих долгов. Такая экспертная проверка может проводиться как по решению суда, так и в досудебном порядке, по заявке одной из сторон. Для этого привлекаются специалисты с соответствующей лицензией и квалификацией. Заказать проверку можно, в частности, обратившись в Научно-исследовательский институт экспертиз, который предлагает широкий спектр экспертных исследований в разных сферах. За 10 лет работы на отечественном рынке компания уверенно доказала свою надежность и высокое качество выданных заключений.

Финансово-экономическая экспертиза может стать одним из весомых доказательств в суде, основой для оспаривания действий должника или самого факта его банкротства. Для кредиторов такая проверка – это шанс добиться полного удовлетворения своих требований. В свою очередь, этот инструмент может использоваться и самим банкротом для того, чтобы доказать свою финансовую несостоятельность. При этом финансово-экономическая экспертиза может повлиять на решение не только своими результатами, но и выявленными в ходе проверки обстоятельствами. Во многих случаях полученная таким образом информация помогает найти выход из ситуации обеим сторонам.