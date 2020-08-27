В ООО «СВГК» прошел конкурс профмастерства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли соревнования между сотрудниками СВГК. Их приурочили к 75-летию со дня основания газового хозяйства Самары. Участники конкурса - специалисты базовых профессий газораспределительной отрасли. Они продемонстрировали высокий уровень мастерства и отработали навыки взаимодействия в порой нестандартных профессиональных ситуациях.

В конкурсе приняли участие 12 экипажей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Газовики приехали со всей области: из Отрадного, Кинеля, Сергиевска, Новокуйбышевска, Тольятти и Самары. В составе экипажа шесть специалистов – водитель, мастер или начальник участка, два слесаря по обслуживанию наружных водопроводов, один слесарь внутридомового газового оборудования и электрогазосварщик. Все эти профессии наиболее значимы в газовой отрасли.

Участников соревнований приветствовал главный инженер СВГК Александр Семенов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Семенов напомнил, что в далеком 1945 году на предприятии, которое сегодня именуется Средневолжская газовая компания, работало всего 56 человек. Сейчас – около пяти с половиной тысяч.

- За 75 лет со дня организации треста «Куйбышевгоргаз» до сегодняшних дней газовое хозяйство, надежность и безопасность которого обеспечивает СВГК, выросло до более чем двадцати тысяч километров сетей по все Самарской области. Конкурс показывает, что наши специалисты достойно справляются со своими профессиональными задачами. Есть хороший уровень взаимодействия в командах. Важно, что в их составе вместе с уже зарекомендовавшими себя профи появляются новые имена. И показывают очень неплохие результаты. Это значит, что традиция ответственного труда по обеспечению надежного и безопасного газоснабжения потребителей передается и новым поколениям, - сказал Александр Семенов.

«СВГК» обновляет парк техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые аварийные машины на смену морально устаревших «уазиков» стали поступать на вооружение предприятия в 2016 году. Сейчас в Самаре 9 таких машин, скоро они появятся в Тольятти и Кинеле. Они оснащены дыхательными аппаратами – работать в условиях загазованности без вреда для здоровья сотрудники СВГК теперь могут до 40 минут.

Начальник самарской аварийной газовой службы Михаил Кесарев: «Работать с такой техникой одно удовольствие». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Машины укомплектованы всем необходимым для ликвидации аварий – труборезами, огнетушителем, аптекой, запчастями газовой арматуры. Проблесковые маяки позволяют свободно перемещаться по городу–пробки автомобилям не помеха. Газовики оперативно прибудут на место ЧП.

Владимир Казанцев - потомственный сварщик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сварочный этап – один из самых сложных. В тандеме работают слесарь и сварщик: оценивается скорость выполнения задания, правильность.

- Соревнования – возможность проверить себя, свой экипаж, умение работать в команде. Я профессию выбрал осознанно. Можно сказать, у нас династия: отец тоже был сварщиком, - улыбается Владимир Казанцев и признается: на конкурсе волнуется намного больше, чем в повседневной работе.

Владимир Петров – лучший сварщик губернии и победитель конкурса профмастерства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диплом победителя областного конкурса «Профессионал года» по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» в этом году получил сварщик Средневолжской газовой компании Владимир Петров. Он же стал победителем конкурса профмастерства на родном предприятии.

- Я каждый год участвую в конкурсе, шесть раз побеждал, - с гордостью говорит Владимир. – В СВГК работаю 12 лет, а сварщиком уже 25. Это непростая профессия, непредсказуемая. Главное – соблюдать требования безопасности. Это все уже автоматически делается, но все равно: каждый день сварщика не похож на другой. Надо решать все новые и более сложные задачи – иногда приходится с газом трубу варить, если нет возможности и времени отключить. Справляемся!

Юрий Зибарев – судья на этапе практического задания по ремонтным работам на газопроводе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сегодня здесь собрались лучшие работники подразделений ООО «СВГК», настоящие профессионалы своего дела, - уверен начальник отдела производственного контроля и промышленной безопасности Юрий Зибарев. – Выбрать лучших из лучших непросто.

С непростым заданием газовики справляются на «отлично». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бригадам предстояло устранить утечку газа на подземном газопроводе. С заданием справились все, но лучшими из лучших стали сотрудники межрайгаза «Отрадный». Им досталось почетное звание «Лучшая бригада слесарей» конкурса.

Каждый газовик должен уметь справиться с пожаром. Такая работа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из самых зрелищных этапов конкурса – пожарный. На этот раз сотрудникам СВГК предстояло погасить загоревшийся автомобиль.

- Мы видим, насколько наши специалисты готовы к экстремальным ситуациям: они могут возникнуть в любой момент, - говорит инженер по пожарной безопасности Владимир Базарный. - Все участники справились, задание выполнено, огонь ликвидирован.

От водителей зависит многое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Асам вождения приходится порой добираться в самые отдаленные уголки губернии, преодолевая самые серьезные препятствия. И они с ними уверенно справляются, будь то колеи, горки, бездорожье. Лучшим по итогам конкурса стал водитель из Новокуйбышевска Александр Руди.

От водителей зависит многое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лучшим на «Команде профи СВГК-2020 слесарем ВДГО признан Владимир Гребенников из межрайгаза «Отрадный». Он уверенно выявил и устранил неполадку в газовой колонке.

- За день приходится 7-8 домов обойти, в каждом по несколько квартир. Не всегда люди с пониманием относятся, некоторые не пускают в квартиру, а ведь от этого зависит их безопасность, здоровье. Поэтому мы все немного психологи: умеем общаться с людьми, находить с ними общий язык. И когда удается помочь, становится чище и светлее на душе, - говорит Владимир Гребенников.

Заслуженные награды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Победителем в общекомандном зачете, как и в прошлом году, стала команда из Новокуйбышевска. Поздравляем!