Антиквариат на Киевской: покупка и продажа старинных вещей

Статуэтки и иконы, антикварные и букинистические книги, собрания сочинений, картины, самовары и многие другие предметы старины можно приобрести в магазине «Антиквариат на Киевской». Здесь всегда большой выбор предметов антиквариата и коллекционирования. В ассортименте вещи бытового назначения, эксклюзивные и коллекционные предметы, а также потрясающие подарки.

Кроме того, магазин всегда готов купить статуэтки из фарфора, чугуна и бронзы, иконы и картины, книги, собрания сочинений, подстаканники, дровяные самовары, старые фотографии, открытки, письма, грамоты до 1954 г. и другие предметы. Сотрудники магазина «Антиквариат на Киевской» помогут в формировании ваше личной библиотеки, индивидуально подберут предметы коллекционирования.

Как найти:

ТК «Караван», вход с улицы Киевской. Магазин работает с 10.00 до 18.30. Выходной - в понедельник.

Телефон: 8 (846)265-16-16, 8-927-208-27-52.

E-mail: antickiev@yandex.ru