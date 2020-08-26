Запасайтесь масками: как будут учиться студенты в вузах Самары с 1 сентября 2020 года

С 1 сентября учебный процесс в самарских вузах будет организован по-новому Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

До начала нового учебного года остаются считанные дни. Его ждут не только в школах, но и в колледжах и вузах. И главный вопрос, который волнует уставших от дистанционки студентов и преподавателей – как будут учиться вузы в Самаре с 1 сентября 2020 года. «КП-Самара» выяснила, как будет организован учебный процесс.

Разделят потоки, лекции и семинары

Большинство учебных заведений до последнего сами не знали, как ответить на этот вопрос – ведь предсказать развитие эпидемиологической обстановки достоверно не берется никто. Тем не менее, хотя официально многие учебные заведения еще уверяют, что ждут специального распоряжения Роспотребнадзора, на сайтах и в социальных сетях студентам уже сообщают об организационных нововведениях в наступающем учебном году. У большинства вузов позиция схожа.

В Самарском университете рассказали, что собираются сочетать технологии дистанционного и очного обучения.

- Большие потоковые лекции мы планируем переводить в дистант, а практические и лабораторные занятия будут проходить очно, в аудиториях университета. Это позволит минимизировать риски распространения инфекции, - пояснили в вузе.

Практические и лабораторные занятия будут проводиться в учебных корпусах Фото: Олег УКЛАДОВ

Расписание здесь постараются составить таким образом, чтобы группы как можно меньше передвигались по аудиториям. Будут выделены отдельные дни для практических и лабораторных работ и для дистанционных лекций.

- Минимизируются контакты студентов из разных групп, - объяснили в вузе. - Никаких лишних перемещений по корпусам и коридорам и никаких массовых мероприятий. Физкультура — по максимуму на свежем воздухе. Для заочников и студентов с проблемами здоровья сохранится дистанционное обучение.

Аналогичным образом будет организован учебный процесс и в СамГТУ. Как сообщают студентам, им стоит готовиться к смешанной форме обучения.

- Лекционные занятия в потоках более одной группы будут проводиться исключительно в дистанционном формате в режиме видеоконференцсвязи, - предупреждают в вузе. - А вот практические занятия и лабораторные работы в основном будут проводиться в классическом очном режиме.

В Самарском государственном социально-педагогическом университете также сообщили о смешанной форме обучения и предупредили, что в расписании учебных занятий будут предусмотрены дни для организации обучения исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.

Лекции для больших потоков будут проводиться дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В медицинском университете сообщили, что с 1 сентября 2020 года учебный процесс будет проходить в очном формате.

- Дистанционно студенты будут осваивать лекционный материал – его разместят в системе «Электронная информационно-образовательная среда» (ЭИОС), - пояснили в СамГМУ. - Практические, семинарские и лабораторные занятия будут проходить в очном формате. Однако для тех, кто по объективным причинам не сможет приступить к очному обучению, организуют освоение образовательных программ в системе ЭИОС.

«Готовьте ручки и маски»

Исполняя рекомендации Роспотребнадзора, в вузах вводят повышенные меры санитарной безопасности.

Например, в СГСПУ закупают маски, рециркуляторы воздуха, санитайзеры и бесконтактные термометры, а перед началом занятий проведут в корпусах генеральную уборку.

В Самарском университете подчеркнули, что в вузе будет действовать «входной фильтр» — бесконтактное измерение температуры на входе в корпуса и общежития.

- При малейших признаках инфекционного заболевания, повышенной температуре, кашле, насморке, студента или преподавателя не допустят до занятий, - поясняют в вузе. – Если признаки заболевания проявятся во время пар – заболевший будет немедленно изолирован, ему вызовут скорую помощь.

В вузе будет обязательно носить маску, регулярно мыть руки, пользоваться санитайзерами, проветривать аудитории каждую перемену и не забывать проветривать и комнаты в общежитиях.

- Одноразовые маски необходимо менять каждые три часа. Маски можно не носить преподавателям во время лекций, студентам — во время занятий творческой направленности, - сообщили в вузе.

В СамГМУ учиться ребята будут с соблюдением всех требований санитарно-гигиенического режима и социальной дистанции.

- Преподаватели и обучающиеся, находясь в учебных корпусах и аудиториях, обязательно должны носить маски, - сообщили в медуниверситете.

Студентов политеха тоже прямо предупреждают: пора запасаться масками.

- Находиться в учебных корпусах, в том числе на занятиях, можно будет исключительно в масках, - сообщают студентам в соцсетях. - Следовательно, дорогой студент, кроме ручек и тетрадей, прикупи упаковку масок.

На входе в вуз всех студентов и преподавателей будут проверять бесконтактными термометрами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иностранцев отправят в обсерватор

Отдельные нововведения ждут иностранных студентов и тех ребят, которые живут в общежитиях. В Самарском университете иностранные студенты, которые не смогут въехать на территорию страны к 1 сентября, начнут учебный год с дистанционки. А те, кто приедет, должны будут пройти через обязательный карантин.

- На территории кампуса будут организованы обсерваторы для изоляции иностранных студентов, прибывающих из зарубежья. Требования стандартные — 14 дней, сдача теста на 10-12 день, - сообщили в вузе.

При заселении в общежития в большинстве вузов потребуют соблюдать масочный режим и предоставить стандартный набор медицинских справок с флюорографией.

- Заселение производится только при строгом соблюдении масочного режима, – предупреждают в ПГУТИ.

А вот справку на COVID-19 практически везде попросят только у иностранных студентов. Срок действия такой справки всего 72 часа. Кстати, в некоторых вузах, например, в политехе, затраты на такую справку иностранным студентам компенсируют. А в Самарском университете для заселения в общежитие от всех студентов потребуется также справка о санитарно-эпидемиологической обстановке с места жительства.