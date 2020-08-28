Покорители недр: что помогает в работе самарским нефтяникам

Александр Бузулукский — профессионал своего дела. Фото: семейный архив.

Александр Бузулукский пришел в нефтянку в 1993 году сразу после службы в ВМФ. Послушался совета отца, который всю жизнь трудился исследователем скважин, и старшего брата – оператора по добыче. Еще до армии Александр закончил подходящий – политехнический – техникум, поэтому образование имелось. Так в полку нефтяников появился еще один оператор.

Сложно ли сделать карьеру в нефтедобывающей отрасли? Безусловно. В том плане, что работа нефтедобытчика сложна сама по себе. И физически – работа по сменам, в любую погоду, и морально – ответственность большая. Тем не менее свой путь по лестнице Александр Геннадьевич прошел ступенька за ступенькой: оператор по добыче нефти и газа, технолог, ведущий технолог, замначальника, начальник цеха… Четвертый год руководит ЦДНГ-4 и признает: на этой должности важно знать не столько характер каждой скважины, сколько людей, которые трудятся под твоим началом.

- Моя работа процентов на 80 заключается в работе с людьми, - признается Александр Бузулукский. – Когда в коллективе нормальные, человеческие отношения, и показатели соответствующие. Уже три месяца лидируем в рейтинге «Самаранефтегаза» - потому что каждый отвечает не только за себя, а за весь коллектив.

Впрочем, найти подход к каждой скважине (а их на территории ответственности цеха №4 более 300!) тоже очень важно. Но тут Александр Геннадьевич спокоен – профессионализм коллектива не подведет.

- У нас очень сильная геологическая и технологическая службы, - говорит начальник цеха. – Мой заместитель по геологии Алексей Мельников знает каждую скважину: как бьется ее «сердце», как остальные «органы» работают.

Александр Бузулукский считает, что с коллективом ему крупно повезло: ребята работают с огоньком, интересом. В цехе активно занимаются инноваторской деятельностью – в 2018 году взяли на предприятии первое место по рацпредложениям. Новаторская мысль кипит и сейчас – уже несколько технических идей подано на рассмотрение. Впрочем, нефтедобытчики тренируют не только голову – в цехе сбиты отличные команды по футболу и волейболу, регулярно защищающие честь коллектива на корпоративных соревнованиях.

Мысли о работе никогда не покидают Александра Геннадьевича – как любого ответственного руководителя. И в цеху, и по дороге: ЦДНГ находится в Мирном, а дом – в Отрадном, за 100 километров. Впрочем, это расстояние он оценивает как «ни о чем!» - видимо, сказываются годы, проведенные в ВМФ. А когда человек любит свою работу, это заразительно: супруга Татьяна работает оператором пульта управления в ЦДНГ №3, дети пошли по стопам отца. Дочь трудится на нефтеперерабатывающем заводе, сын после защиты диплома тоже готовится продолжить династию. Есть, на кого равняться!