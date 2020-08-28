Науку – в производство: молодежь ННК представила полезные проекты

Научные работы Светланы Савельевой и Евгения Лисина по достоинству оценены экспертным жюри. Фото АО «ННК»

Рассмотрение – в онлайн-формате

Традиционно обучение и развитие персонала ПАО «НК «Роснефть» являются стратегически важными задачами. Компания предоставляет своим сотрудникам возможности для постоянного совершенствования профессиональных и личных навыков и компетенций. И одним из эффективных инструментов в данном направлении стали научно-технические конференции молодых специалистов, главная цель которых представить неординарные и эффективные идеи по улучшению и модернизации производственных процессов на предприятиях «Роснефти». Нефтяная компания преследует две цели, давая научное слово молодежи: выявить наиболее талантливых ребят, которые впоследствии формируют руководящий кадровый резерв, и получить свежий взгляд на актуальные проблемы – многие идеи затем успешно внедряют в производство.

В этом году собрать традиционный научно-технический форум не удалось, но мероприятие все-таки состоялось - в онлайн-формате. Для удобства проведения конференции на базе сайта Компании появился раздел «Библиотека КНТК молодых специалистов», куда все участники кустовой НТК из разных предприятий «Роснефти» разместили презентации своих проектов, а члены жюри получили возможность увидеть и изучить их.

Все работы были разделены на восемь тематических секций, посвященных различным направлениям деятельности Компании – от нефтедобычи и нефтепереработки до экологии, промышленной энергетики, экономики и управления персоналом. На виртуальной площадке было представлено 179 проектов молодых специалистов из 17 дочерних обществ Компании. Уже несколько лет подряд в числе участников конференции и сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании. От ННК было представлено пять проектов, два из которых получили высокие оценки жюри.

В копилку достижений ННК – две награды

Онлайн-формат этого года исключил живое общение участников с членами жюри, поэтому на первый план вышло не умение презентовать свою работу, а наиболее точно изложить ее суть в цифрах и фактах. Судейская коллегия не могла задавать уточняющие вопросы, зато получила больше времени на детальное изучение проектов. По итогам этой экспертной работы в копилке достижений ННК две награды - молодые нефтехимики отлично потрудились над своими проектами.

В секции «Технология процессов нефтегазохимии» второе место заняла работа инженеров Научно-исследовательского центра АО «ННК» Дарьи Лепиховой и Светланы Савельевой. Проект был посвящен формированию физико-химических и технологических основ процесса термической очистки фенола от гидроксиацетона.

В секции «Промышленная энергетика» в номинации «За практическую значимость» отмечена работа начальника смены одного из цехов энергоблока предприятия Евгения Лисина. Темой своей работы молодой человек выбрал технико-экономический анализ эффективности изменения схемы охлаждения подсмольной воды.

- Научно-технические конференции являются одной из эффективных форм работы с молодыми специалистами компании «Роснефть» и инструментом оценки их потенциала, – отмечает заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Наталья Калинина. – Участие в конференциях позволяет не только привлекать молодых специалистов к инновационной деятельности, решению производственных задач, но и выявлять ребят с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом, что очень важно и для предприятия, и для компании «Роснефть».

По регламенту конференции ее участниками могут стать молодые специалисты первых трех лет работы после вуза. Возможностью заявить о себе пользуются многие молодые нефтехимики, и практика показывает, что с каждым годом их разработки становятся все более новаторскими.