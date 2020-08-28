Полная самоотдача: начальник смены НК НПЗ удостоен награды Минэнерго

Владимир Голушков убежден: чем дружнее команда, тем выше ее производственные успехи. Фото АО «НК НПЗ»

Здесь будет Евро-5

Владимир Голушков пришел на Новокуйбышевский НПЗ в 1995 году, сразу после армии. Парень имел специальность автослесаря, и оператором технологических установок его приняли как бы авансом – отец взял к себе на установку АВТ-7. Параллельно пошел в нефтехимический техникум на вечерние курсы: штудировал теорию процессов, которые ежедневно изучал на практике.

- Задвижки, печи – оборудование установок сложное, но интересное, а я всегда технику любил, - признается начальник смены установки CCR Владимир Голушков. – Понял, что нашел свое призвание в нефтепереработке. Тем более что с детства был заочно знаком с этим производством. Отец часто рассказывал о нефтеперерабатывающем заводе, мама – о заводе синтетического спирта (сейчас ННК).

Шли годы, Владимир Петрович зарекомендовал себя грамотным и инициативным работником. Он не только участвовал в конкурсах профмастерства, но и стремился это мастерство непрерывно повышать. Практические навыки к решению сложных технических задач пригодились, когда на заводе началась глобальная модернизация. В 2012 году стартовала стройка установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора (CCR), и начальник цеха №24 Евгений Михеев предложил Владимиру Голушкову должность начальника смены на будущем объекте.

- Когда установка еще только готовилась к строительству, мы, первый ее персонал, анализировали проектную документацию, - вспоминает Владимир Петрович. – Смотрели, соответствует ли проект фактическому монтажу трубопроводов, сосудов, аппаратов и технических устройств. А потом с иностранными представителями шефмонтажа вели пуско-наладочные работы компрессорного оборудования. Конечно, усилия были приложены колоссальные, зато и опыт получен богатейший. Когда установка вышла на нормальный технологический режим после окончания строительства, завод перешел к выпуску бензинов класса Евро-5.

Заслуженный авторитет

Что из себя представляет работа начальника смены? Это полная ответственность за все, что происходит на объекте в определенном промежутке времени. За каждый процесс, каждый литр бензина. И за 10 - 12 человек - операторов, машинистов насосов и компрессоров.

- Технологический процесс идет непрерывно – и днем, и ночью, и в выходные, - говорит Владимир Голушков. – И все должно работать как часы – исправно и четко. А чтобы хорошо работала установка, нужно, чтобы климат в коллективе был хорошим – рабочим, доброжелательным. У нас очень дружная смена – мы не только работаем, но и зачастую отдыхаем вместе.

Коллектив установки действительно радеет за выполнение плана. В 2016 году ввели в эксплуатацию блок Recovery Plus – это позволило увеличить выход готовой продукции на 1 - 2%. Нефтепереработчики не просто трудятся на установке, а изучают ее – как хорошие водители, которые при необходимости могут разобрать мотор и собрать его снова. Например, когда во время планового ремонта потребовалось перебрать пластинчатый теплообменник Е-401 (Пакинокс), сделали это самостоятельно – завод сэкономил на привлечении дорогостоящей специализированной организации.

Исключительная грамотность, пунктуальность, высокая степень личной организованности и скромность – вот за что заводчане уважают Владимира Голушкова. Впрочем, заслуженным авторитетом он пользуется и в собственной семье. Старшая дочь Голушковых Екатерина сейчас учится в Роснефть-классе и, вполне вероятно, пойдет по стопам отца и дедушки. Кстати, супруга Владимира Петровича трудится «по соседству» - на Новокуйбышевском заводе масел и присадок. Так что династия намечается солидная!