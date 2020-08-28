Современное вооружение не знает границ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятки единиц уникальной военной техники, антитеррористические операции, возможность устроиться на службу по контракту, тысячи порций солдатской каши — все это и не только можно найти на форуме «Армия — 2020». Торжественное открыли его на полигоне в Рощинском 27 августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией ЦВО генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Журналисты «КП-Самара» тоже побывали на масштабной выставки и узнали, что там есть интересного.

За здоровье на форуме можно не беспокоиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начнем с того, что посетить выставку может любой желающий. Глава региона советует приходить туда всей семьей. Те, кто боится пандемии — не переживайте! На входе дежурят медики — они померят вам температуру, предложат вытереть руки антисептиком и дадут маску, если пожелаете.

В церемонии открытия принял участие губернатор Дмитрий Азаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В своей вступительной речи Дмитрий Азаров восхитился мощью современного вооружения нашей армии и пожелал всем мирного неба над головой. Он выразил уверенность, что с таким техническим оснащением и отважными солдатами бояться нечего.

Форум работает до 29 августа. Вы еще успеете прийти! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выступление бойцов спецназа выглядело максимально эффектно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И в подтверждение слов губернатора показательное выступление дают бойцы спецназа. Дерутся они не хуже Брюса Ли, с автоматом обращаются умело, восторгу зрителей — а их собралось весьма много для первого дня форума — нет предела. Закончилось все эффектной «звездой» из военнослужащих и выстрелами в небо из автомата Калашникова.

С прыгающими танками российской армии никто не страшен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следом на полигоне начинается контр-террористическая операция. Бандиты хотят захватить мирную территорию, но не тут-то было. Наши солдаты умело отбиваются от боевиков. Чего стоит только «летающий» танк — он разгоняется и в прыжке стреляет по врагу. Шансов у последнего практически не остается.

Переходим к технике. Ее привезли сюда из разных уголков России. Все «экспонаты» открытые — с ними фотографируются, трогают, спрашивают про них солдат. Дети даже не упускают возможность залезть внутрь военных машин и посмотреть, что там есть интересного.

С комплексом развертывания временных дорог наши солдаты пройдут везде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вооружение у нашей армии, действительно, уникальное. Это КРВД — комплекс развертывания временных дорог. Он выполнен на базе КамАЗа. Сразу видно, что это не обычный грузовик.

— Его применяют для того, чтобы преодолеть непроходимую местность — например, болото. Он же может использоваться и для перехода через водоем, как мост. С помощью лишь одной кнопки на пульте дорога разворачивается до 50 метров в длину. Выдерживает она до 60 тонн, то есть и машины выдержит, — рассказывает Руслан Газизжанов, командир 39-го отделения инженерных войск из Удмуртии.

С такой станцией ни один сигнал не пройдет мимо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не менее сильно выглядит радиолокационная станция 1Л119. Ее используют для автоматического обнаружения современных воздушных объектов. Мимо такой антенны, с функцией цифровой обработки сигналов, не пролетит ни один самолет. Сопровождать одновременно она может до 100 целей.

Огневые установки - крайне важное оружие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Бук-2м» — самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса. Как рассказывает заместитель командира батареи Александр Кулежнов, она предназначена для уничтожения ракет, самолетов-истребителей, морских суден. Разместиться внутри такой конструкции способен экипаж из 4 человек.

Даже при видео нашего вооружения становится страшно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опасна для противника и зенитно-ракетная система С-300. Она защищает все жизненно важные точки от воздушной атаки. Такая техника, в частности, использовалась во время боевых действий в Сирии. Даже быстрые самолеты и ракеты, летящие со скоростью до 1200 м/с, С-300 способен поразить. Установка просто незаменимый помощник при массивом нападении с неба.

Гаубица способна уничтожить даже самые сильные ядерные средства противника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гаубица МСТА-С 2С19 уничтожает тактические ядерные средства, артиллерийские и минометные батареи. Против нее не поздоровится и танкам наших соперников, да и любой бронированной технике тоже. Система перезарядки позволяет вести огонь при любых углах. Снаряды весят до 42 килограммов. Стрельба может вестись, даже если основной двигатель выключен — в нем используется автономный заряд питания.

У нас есть свой Тор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Тор» — это не только мифологический бог грома и молнии или сериал комиксов, а еще и сильнейший ракетный комплекс. Он способен действовать при любой погоде. Его задача прикрыть собственные тылы от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, летательных аппаратов, пилотируемых дистанционно, а также авиабомб, самолетов и вертолетов.

"Тунгуска" - еще одна гордость нашей армии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» поражает чужие ракеты, как с места, так и в движении. Погода для этой махины не помеха. Даже в условиях оптических и радиолокационных помех она будет исправно действовать.

С такими устройствами легко обнаружить людой сигнал врага Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отечественные войска — это не только атакующая сила, но и тактика. Станция Р-325У запросто обнаружит линии радиосвязи в звене противника. Это позволит застать его врасплох или заранее знать о надвигающейся атаке. Сигналы могут записываться, что дает еще больше вариантов для удачного маневра.

На форуме можно путешествовать в прошлое - например, побывать в землянке времен Великой Отечественной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плакат Сталина - важная деталь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме вооружения, на форуме есть отсылки и к истории. Все-таки, 2020 — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, каждый гость Рощинского в эти дни может побывать в землянке тех времен! Она вмещает до 10 человек. Тут только самое необходимое — печка, столик, нары, да фотография Сталина.

Без юнармейцев на форуме никуда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казаки тут тоже смотрятся уместно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь не только военные, но и другие ведомства. Поисковый голден ретривер Ася из МЧС пользуется особой популярностью у гостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, что на форуме не только военные, но и другие силовики. Полиция, Росгвардия, МЧС, казаки — все они готовы рассказать о себе и своей работе. Кроме этого, здесь еще масса интересных вещей - архивные документы, раритетное оружие и не только. Сегодня «Армия-2020» открыта до 18:00. Завтра в 14:00 будет церемония закрытия, а до этого подготовлена интересная программа. Приходите и не пожалеете!