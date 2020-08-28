«Создаем перемены каждый день»: в Самаре обсудили стратегию развития Октябрьского района

Дмитрий Азаров провел заседание

Район как локомотив развития города

В Самаре состоялось расширенное заседание политсовета реготделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского района. Участие в нем принял и секретарь отделения, губернатор Дмитрий Азаров, который первым делом сказал жителям района «спасибо» за сознательность и активность на голосовании за поправки в Конституцию РФ.

На совещании обсудили проекты, уже реализованные в районе, и будущую стратегию лидерства. Губернатор отметил, что именно Октябрьский район во многом задает темп развития всего города, ведь здесь располагаются крупные вузы, лаборатории, студенческие общежития, развито предпринимательство. И сейчас стратегия развития региона должна обновляться. К тому же в сентябре пройдут выборы в горсоветы, значительно обновится партийный актив района.

- Наша задача – обеспечить возможность трудиться на благо всего общества, на благо района, региона, нашей страны. Партия стала точкой сборки страны и ей остается. Мы действительно создаем и генерируем перемены, которые заметны сегодня каждому. Перемены во внешнем облике наших городов и сел, перемены в сознании людей, перемены в образовании, здравоохранении, социальной сфере научной деятельности. Перемены нужны всегда. Мы создаем перемены вместе с вами каждый день, меняя жизнь наших городов и сел к лучшему, - сказал в своей речи Дмитрий Азаров.

Обсуждали стратегию развития района

IT-парки, новые зоны рекреации и радужное будущее

О важных проектах, изменивших жизнь района, рассказал секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Кузнецов. Сейчас район динамично развивается, появляются новые дома, дороги, социальные объекты и места рекреации. Совсем недавно закончилась реконструкция прогулочной зоны на улице Мичурина. В рамках национального проекта «Жилье и Городская среда» были созданы и обновлены такие рекреационные площадки, как 4 очередь Набережной, сквер Мира, сквер у озера Леснуха на 5 Просеке, сквер Фадеева, Ботанический сад.

А вскоре должен преобразиться Загородный парк, который ждет масштабная реконструкция. Также в Октбярьском районе появится планетарий – первый в городе и области. Строятся здесь и нежилые объекты, которые могут стать точками роста и привлечь инвесторов. В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию IT-парк «Монте Роза» - первое новое сооружение в проекте планировки застройки территории 4-ГПЗ, в нем хотят создать детский кванториум.

- Партия должна стать проводником между людьми, образовательными учреждениями и бизнесом, помочь выстроить взаимоотношения для того, чтобы школьники вживую могли увидеть, как на самом деле выглядит современная компьютерная индустрия, чтобы те из ребят, кому это близко, могли заранее определить свою будущую сферу деятельности, - подчеркнул секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

О жизни района расскажут на специальном сайте

Также на заседании рассказали о перспективах развития студенческого самоуправления, обучении будущих лидеров в рамках партийных проектов, таких как «Наша команДА». Председатель профсоюза студентов Самарского технического университета Константин Франк предложил также создать постоянный комитет по образованию и молодежной политике при райсоветах депутатов. Глава района подчеркнул, насколько важным сегодня становится общение с жителями. Он предложил партийцам и депутатам активнее использовать социальные сети для коммуникации и распространения информации. А для того, чтобы жители района видели позитивные изменения в жизни района, появится специальный интернет-ресурс, который позволит держать руку на пульсе жизни всего Октябрьского района.

- Надо действовать сообща и действовать в интересах людей. Уточнять цели и задачи, которые ставятся перед нами национальными проектами, по каждому направлению. Ведь мы будем работать, основываясь на мнении жителей Самарской области, и, конечно же, на мнении жителей Октябрьского района, - уточнил задачи губернатор.