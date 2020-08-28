Вернуться с дистанционки рады и дети, и родители, и сами учителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще никогда подготовка к школе не была такой нервной и напряженной. Родители гладят форму, забросили бантики и штудируют школьные чаты в поисках ответов на один вопрос: как же будут школы работать с 1 сентября 2020 года. Пока точно известно о привязке к кабинетам, а вот информация о работе буфетов у всех разная. Поговорили с учителями, родителями и директорами и выяснили, что же происходит и к чему готовиться родителям школьников.

«Может можно было ограничиться пижамой?»

Чем ближе 1 сентября, тем больше вопросов возникает у родителей школьников. Как будет организован учебный процесс, придется ли детям ходить на перемены по очереди, будут ли работать в школа буфеты, нужно ли будет скидываться на покупку рециркуляторов и одевать маски на урок – кажется, что чем больше информации появляется, тем больше неразберихи возникает в головах мам и пап.

- Что точно известно: первого сентября у наших линейки не будет, но состоится классный час. Учиться все будут не выходя из своего кабинета. Что не известно: зачем вообще тогда собирать детей в этот самый первый день осени. Как в наш родной кабинет английского, рассчитанный человек на 15 запихнут весь наш класс, который несколько, ну очень несколько больше? – пишет в соцсетях мама старшеклассницы Татьяна.

Многие переживают, как будут работать школы в новом режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях и родительских чатиках активно обсуждают – во многих школах детей разделили на несколько смен, заходить в школу придется тоже по графику и через разные входы. А если детей несколько и учатся в разных классах? Маме разорваться?

Еще один насущный вопрос – школьная форма.

- Дочка из всего школьного выросла, пришлось закупиться почти на 10 тысяч – брючки, юбка, рубашки, кардиган, вторая обувь… И при этом до сих пор не уверена, что эти траты не впустую, и нас не отправят обратно на дистанционку числа с 20 сентября. Может, достаточно было ограничиться новой пижамой? – делится мама шестиклассницы Светлана.

Председатель Самарской областной общественной организации «Родительский комитет» Оксана Владимирова признается – многие родители сейчас находятся в состоянии, близком к панике.

- Больше всего людей напрягает неизвестность, - говорит она. – В некоторых регионах прямо сказали – дескать, учимся очно до 19 сентября, а потом уходим на дистанционку. И люди уже знают, к чему им готовиться. У нас же такого понимания нет. Кроме того, для многих родителей в этом году сборы в школу оказались более тяжелыми в финансовом плане. Например, часть предпринимателей, которые потеряли бизнес во время карантина, еще не восстановились.

Бац - вторая смена

В областном министерстве образования заверяют- планов по переходу обратно на дистанционку на данный момент нет. Напротив – разработан четкий план, как и от вируса обезопаситься, и детей в школы вернуть. Директора образовательных учреждений подтверждают – школы по максимуму подготовились к началу нового учебного года. Правда, для этого пришлось немало потрудиться. А еще во многих учебных заведениях из-за коронавируса появилась вторая смена.

- Дети будут заходить в школу через три разных выхода по графику, разработан и отдельный график приема пищи. Мы вывели шестые, седьмые и восьмые классы во вторую смену, - рассказала журналисту «КП-Самара» директор самарской школы №27 Ирина Атапина. – В противном случае дети просто не поместились бы. Буфет продолжит работать, дети будут питаться по параллелям, после каждого ребенка место будет обрабатываться. Но мы все равно счастливы, что выходим работать очно. Все устали от дистанционки – дети, родители, учителя. Мы хотим видеть глаза наших детей!

Потоки учеников при входе в школы разделят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем меньше школа, тем проще ей оказалось перейти на новые правила работы. А вот в больших образовательных центрах администрации пришлось поломать голову.

- Развели детей и по сменам, и по входам, - рассказал журналисту «КП-Самара» директор ОЦ в Южном городе Владимир Кильдюшкин. – Сейчас в каждом корпусе организовано по 9 входов вместо двух! На каждом – бесконтактные термометры и санитайзеры. Рециркуляторы воздуха у нас были изначально, в других школах сейчас идет поставка. Пришлось увеличить количество классов, которые учатся во вторую смену. За каждым классом будет закреплен свой кабинет. Тем классам, где классный руководитель – учитель иностранного и, соответственно «родной» кабинет – маленький, понадобились другие помещения. Кроме того, если раньше класс уходил на физкультуру или технологию, то в освободившемся кабинете занимались другие ребята. А сейчас помещение будет просто пустовать. Все это, конечно, вызвало некоторые организационные сложности. Учителей тоже пытаемся распределить, чтобы кто-то работал преимущественно в первую смену, а кто-то – во вторую. Понятно, что на 100% так сделать невозможно, но все равно очно учиться лучше – так проще обеспечить качество учебного процесса.

«Ну хоть похудею»

По новым правилам классы будут сидеть в своих кабинетах, а учителя-предметники будут приходить к ребятам сами. Исключение – предметы, для которых нужен особый инвентарь: физкультура, химия, технология и др. А вот учителям математики, литературы или истории придется основательно побегать по этажам.

Главное - чтобы опять не отправили на "дистанционку" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Конечно, придется много всего с собой носить. Учебники, пособия, тетрадки. А тут еще появилась вторая смена, учебный день растянулся, - рассказывает учитель математики одной из самарских школ Елена. - Буфет в нашей школе работать не будет, детей будут кормить по заранее составленным спискам, а учителя, видимо, будут йогурты с собой носить. Ну хоть похудею. Мы и не на такое готовы, лишь бы учиться очно – в дистанционном формате приходилось быть на связи 24 часа в сутки семь дней в неделю, было сложно контролировать детей. А еще просто соскучились по ученикам.

Некоторые учителя признаются – в дистанционном образовании были свои плюсы.

- Уже понимаю, что многие вещи из дистанционки я оставлю у себя в работе – взаимодействие через некоторые электронные платформы, отдельные технические решения, - признается учитель истории Михаил. - Но все это должно сочетаться с очным обучением. Коронавирусные ограничения серьезно осложнят жизнь учителям-предметникам. А самое главное – я не очень верю в их эффективность. Ведь дети все равно будут общаться между собой – и до школы, и после школы, и внутри класса, и между классами. Организовать дезинфекцию спортзала после каждого урока – нереально. Сделать так, чтобы дети из разных классов не контактировали между собой – вообще фантастика. Я понимаю родителей, которым надо работать, которые хотят отправить ребенка в школу и быть спокойным, что дитя под присмотром. Но я не уверен, что все эти меры, которые осложнят жизнь учителям, действительно смогут защитить учеников от вируса.