«По возможностям «Крылья Советов» должны быть в середине таблицы РПЛ»: новый гендиректор клуба встретился с болельщиками

Встреча с болельщиками длилась больше двух часов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Новый генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий встретится с самарскими болельщиками. Во время беседы, которая длилась больше двух часов, функционер ответил на вопросы о перспективах клуба, продаже игроков, отношениях с агентом Павлом Андреевым, футбольной академии и многом другом. «КП-Самара» сделало конспект этого разговора.

Для вашего удобства мы разделили материал на две части. Это первая.

Об изменениях в штате клуба

Во-первых, я не сторонних резких движений. Все они должны быть обдуманными и взвешенными.

Во-вторых, все люди в клубе для меня – новые лица. Когда я говорил о том, что есть проблемы в «Крыльях», я говорил о системе управления. Это много разных вещей. Механизм принятия решений – это одна из них. Он не отстроен и не совсем верен. Это мои субъективные оценки на сегодняшний момент. Прошло всего несколько дней, они, может быть, очень скоропалительные и неправильные.

Клуб будет успешным, если мы преодолеем эти преграды. И я буду делать все, чтобы их преодолеть.

О перспективах команды в РПЛ

В Самаре соотношение инфраструктуры, экономики и болельщиков – одно из самых сильных в России. У клуба есть хороший потенциал. Будущее «Крыльев» должно быть лучше, чем то, через что клуб проходил в последние 5-6 лет.

Те возможности, которые есть у «Крыльев Советов», позволяют команде не вылетать из РПЛ и надежно быть в середине таблицы. И периодически бороться за высокие места. Это с тем бюджетом, который есть сейчас.

Есть 5-6 команд, у которых бюджет в несколько раз больше, чем у остальных: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и т.д. А вот в следующей группе клубов «Крылья Советов» должны быть. Это не значит, что не надо кусать и отбирать очки у команд из первой группы и обгонять их, но это сделать сложно.

О работе с болельщиками

Я не понимаю, как могут быть противоречия у клуба, который играет для болельщиков, и болельщиков, которые болеют за этот клуб. Я сделаю все, чтобы этих противоречий не было.

По поводу посещаемости. Во-первых, проблемы с посещаемостью матчей связаны с пандемией. Если говорить по прошлой игре [с «Иртышом» в Кубке России, «Крылья» победили 5:0, - здесь и далее прим. ред. «КП-Самара»], это кубковая игра и не самый серьезный раздражитель. Тем более болельщик после матчей Премьер-лиги, после игр с «Зенитом», «Спартаком», «Ростовом» и далее по списку получает в соперники «Велес» и «Иртыш»… Я прекрасно понимаю болельщиков. Но вы же тоже должны понять – мы находимся там, где находимся. Можно ходить и жаловаться, а можно перешагнуть это и развиваться дальше.

О показателях хорошей команды

Один из критериев оценки управления клубом – это стабильность состава. Должен быть костяк команды. В «Крыльях» этого не было. Из-за этого тратились и деньги: все приходы и уходы в футболе сопряжены с затратами.

И со спортивной точки зрения: хорошая команда – это та, в которой есть костяк команды из, по крайней мере, 10-12 футболистов, а в трансферное окно меняются два футболиста. А топовый клуб не пишет в планы доходов продажу футболистов. У же нас эта статья достаточно важна. За последний сезон у «Крыльев» было три футболиста, который продали за хорошую цену.

В Европе игроков обычно продают через еврокубки. Многие клубы ставят задачу туда попасть, чтобы как раз продать игроков. Топовые клубы даже не рассматривают кандидатов команд, которые не играют в еврокубках. Потому что потенциал футболиста можно посмотреть, когда растет уровень сопротивления.

Евгений Калакуцкий занял пост гендиректора «КС» совсем недавно – 24 августа. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О своих воспитанниках

Говорят, что можно иметь сильную академию и играть только своими воспитанниками. Самая сильная академия в Европе – это «Барселона». При этом у нее в составе играют от силы три человека из своей школы. «Барселона» выходит на рынок и за огромные деньги покупает футболистов.

При этом здоровая экономика клуба во многом зависит от успешности академии. Многие думают, что если уделять академии внимание, то через 2-3 года будет результат. Для примера – «Краснодар». Клуб существует с 2008 года, а академия – с 2009. Первые воспитанники в основе, которые попали туда естественным путем, появились в 2019 году. Это Уткин, Сафонов, Шапи, Игнатьев. Эти игроки попали в академию в 8-9 лет.

Сейчас такой уровень в современном футболе, что пробел в образовании 2-3 года – уже критичен. 10-летний футболист, который до этого не был в такой футбольной школе, снижает свои шансы заиграть на профессиональном уровне раз в 10. Есть такие этапы, которые невозможно наверстать потом. Нужно пройти весь цикл. Получается, о том, хорошая ли школа, можно судить только по истечению 10-летнего цикла – по ее воспитанникам.

В работе академии «КС» мы будем выстраивать отношения с «Чертаново». Будем обмениваться опытом. Они не «Спартак» и не «Зенит», у них другие возможности, но «Чертаново» за короткий срок смогло добиться серьезных результатов.

О соотношении зарплаты и премиальных у игроков

Мы начнем с 90 и 10 условных единиц [90 - зарплата, 10 - премиальные].

Понятно, что болельщики хотят, чтобы вторая часть была больше, потому что у игроков якобы нет мотивации. Можно уменьшить первое число, сделать не 90, а 70 или 60. И за счет этого увеличить премиальные. Но надо помнить, что на рынке мы конкурируем с другими клубами. Мы даем 90, а они 100. А представляете, я говорю – мы дадим не 90, а 30, 60 или 70. Игроки захохочут и уйдут в другую команду.

О системе штрафов

К системе штрафов отношусь хорошо. Она должна быть обязательно и должна быть четко прописана: опоздания, красные карточки и т.д. Это будет, я вам обещаю.

Об отношениях с агентом Андреевым

Агентов все знают, их не так много – человек 20-25. Они имеют отношение к 95% российских футболистов.

Мне трудно комментировать, как получилось, что наполнение команды произошло сразу группой молодых футболистов одного агента. Это же было не три дня назад. Но это случилось. У игроков длинные контракты. У нас нет арендованных футболистов. У большинства игроков прописаны отступные, и для многих молодых игроков они довольно большие.