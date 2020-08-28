В Самаре фестиваль начнется с Крестного хода

29 августа пройдет фестиваль "Самарское знамя - 2020", он состоится в Струковском парке на 18 разобщенных площадках. Начало: 13.00, 29 августа. Этот патриотический проект посвящен международной дружбе России и Болгарии. По традиции праздник отмечают в мае. Праздник посвящен знамени, которое вышили монахини Иверского монастыря и которое стало символом болгарского ополчения, вело солдат в бой за Стара-Загору, Нова-Загору, Шипку и Шейново.

Полное расписание фестиваля Самарское знамя 29 августа 2020

Расписание фестиваля

В этом году в проведение праздника пандемия внесла коррективы. Но он все же пройдет в последние выходные лета. Программа фестиваля "Самарское знамя - 2020" 29 августа очень обширна. По традиции начнется праздник с торжественного молебна в Иверском монастыре, затем к могиле городского градоначальника Петра Алабина возложат цветы, а после Крестный ход пройдет от монастыря к Струковскому саду.

В парке начнется вторая часть мероприятия. Здесь гостей будут собирать на 18 обособленных площадках. В торжествах примут участие реконструкторы из Орла, Новгорода, Москвы и Петербурга.

На фестивале Самарское знамя 29 августа 2020 года будут работать тематические площадки, на которых покажут быть и культуру России и Болгарии 19 века.

Еще одной площадкой станет "Ретро-почта". Гостям предложат отправить более тысячи ретро-открыток с видами Самары прошлого века и научится писать пером.

В творческих мастерских жители Самары смогут научиться делать болгарские обереги мартеницы, их можно будет забрать с собой.

Гости фестиваля из Болгарии по понятным причинам не смогут приехать в этом году, но устроят концертные номера в режиме телемоста.

Гастрономическая площадка фестиваля "Самарское знамя - 2020" будет располагаться около летнего театра. Здесь можно будет дегустировать в начале каждого часа летний балканский суп "таратор" и болгарский пирог "баница.