Волга станет чище: в Тольятти запустили очистные сооружения ливневых стоков

Губернатор отметил уникальность тольяттинского объекта. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

На «КуйбышевАзоте» завершено строительство первого этапа очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. С запуском первой линии ливневые стоки будут очищаться от взвешенных веществ и нефтепродуктов – уже это снизит объем загрязняющих веществ, попадающих в Волгу, на 556 тонн в год. Очистка ливневых стоков уникальна не только для нашего региона – в масштабе России строительство очистных сооружений с частными инвестициями для ливневок также большая редкость.

- Сегодня мы строим очистные сооружения в Сызрани, Октябрьске, Жигулёвске, Самаре, чтобы по показателям нацпроекта снизить уровень сброса загрязненных вод в Волгу в три раза. Но проект в Тольятти уникален тем, что полностью реализуется за счёт частных инвестиций корпорации «КуйбышевАзот», - отметил Дмитрий Азаров, приехавший на открытие нового проекта в Тольятти. - «КуйбышевАзот» - флагман промышленности Самарской области, флагман по созданию условий работы, социальной защищённости трудового коллектива, флагман в борьбе за экологическую безопасность нашего региона. Уверен, что этот проект станет примером для других предприятий. Примером того, как нужно относиться к своей природе, к своей реке, к людям, которые здесь живут и трудятся.

Почему «КуйбышевАзот» решился на такой крупномасштабный проект? Качество стоков за последние годы существенно ухудшилось «благодаря» использованию дорожных реагентов, увеличения количества транспорта, хозяйственной деятельности и других факторов. Во многом ситуация усугублялась состоянием промышленной площадки бывшего завода «Фосфор». Когда стало понятно, что без строительства новых очистных сооружений не обойтись, в ПАО «КуйбышевАзот» было принято решение о запуске проекта. Заказчиком строительства нового объекта выступило ПАО «КуйбышевАзот», подрядчиком «Азотремстрой», а проектировщиком – московская компания «Май-проект».

Второй этап строительства химики планируют завершить в 2022 году. После запуска в эксплуатацию всего комплекса, стоки будут очищаться не только от нефтепродуктов и взвешенных веществ, но и проходить биологическую очистку по органическим соединениям, аммоний-иону, нитрит-иону, нитратам и фосфатам, СПАВам.

- Практически каждый год мы открываем новые объекты на производственной площадке, но этот - особенный для города и региона. В первую очередь, он нацелен на улучшение экологии, снижение негативного воздействия на окружающую среду, - пояснил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. – Хочется поблагодарить всех строителей, монтажников, специалистов за работу. И необходимо отметить, что в ходе реализации проекта со стороны региональных властей и оказывалась всесторонняя поддержка, что несомненно ускорило строительство. Надеемся, что этот проект станет хорошим началом и примером для старта других экологических объектов с участием частных инвесторов.

СПРАВКА КП

Первый этап проекта строительства очистных сооружений включен в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология» и реализован за счет собственных средств предприятия. Объем инвестиций уже составил 872 млн. рублей, а всего будет потрачено 1,2 млрд рублей.