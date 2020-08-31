Самарцам рассказали, как вовремя выявить пневмонию

Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила задуматься о здоровье даже тех, кто раньше спокойно с больным горлом и насморком ходил на работу. Теперь же, немного закашлявшись, человек уже начинает прислушиваться к себе: что происходит? А не пострадали ли легкие? А не подхватил ли я коронавирус? У специалиста «Медицинского лучевого центра», врача-рентгенолога первой категории, кандидата медицинских наук Антона Осадчего мы узнали, какие симптомы действительно должны насторожить и как быстро поставить диагноз, не занимаясь самолечением.

Врач-рентгенолог первой категории, кандидат медицинских наук Антон Осадчий. Фото: МЛЦ

Диагноз помогает начать лечение

Пневмония — это воспаление легочной ткани, и каждый год с ним сталкиваются даже в Самарской области тысячи человек. Обычно такая болезнь развивается, если человек пренебрегает лечением, переносит инфекцию на ногах.

Но в этом году все иначе: новый коронавирус знает, куда ударить побольнее, и как будто специально сразу спускается в легкие.

- Это заболевание бывает разного происхождения - вирусного, инфекционного, грибкового, - объясняет Антон Осадчий. – Обычно поражаются легочные альвеолы. Клиническая картина может быть самой разнообразной и зависит от степени поражения, вида возбудителя и иммунной системы пациента. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) вызывает особенно тяжелую пневмонию.

Считается, что основные признаки болезни - повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание, выраженные признаки интоксикации, такие как слабость, ломота в теле, учащенное сердцебиение. Любой из этих признаков - уже повод обратиться к врачу. Поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение поможет компьютерная томография. Поэтому при первых же признаках обычного ОРЗ стоит обратиться к врачу.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 вызывает особенно тяжелую пневмонию. Фото: МЛЦ

Рентген или КТ?

Пневмония, особенно вирусной этимологии, оказывается очень опасным спутником. Во-первых, она может развиваться стремительно, во-вторых, не сразу проявлять себя. Сами врачи рассказывали, что удивлялись быстрому течению: вот человек разговаривает, улыбается, а легких у него уже почти нет.

Именно поэтому так важно вовремя заметить у себя это заболевание и оказаться под наблюдением специалистов. Поставить верный диагноз помогает компьютерная томография.

- Обычная рентгенография распознает пневмонию только спустя несколько дней от начала заболевания, когда зона поражения уже существенна и обширна, - говорит Антон Осадчий. - Компьютерная томография позволяет поставить диагноз уже в первые сутки заболевания, когда клиническая картина еще не вполне развилась, и при участках поражения менее одного сантиметра. КТ с поразительной точностью показывает локализацию и объем поражения, определяет возможные осложнения, например, наличие незначительного количества жидкости между плевральными листками. Это исследование точно определяет природу пневмонии - вирусная, бактериальная, микозная. Только томография может показать достоверную картину заболевания и назначить лечение.

Диагностика проводится на компьютерном томографе экспертного уровня Siemens SOMATOM Emotion 16. Фото: МЛЦ

Классическая рентгенограма, по словам врача «МЛЦ», не всегда дает возможность отличить, например, метастазы от деструктивных изменений, вызванных пневмонией. КТ же позволяет с высокой точностью определять и дифференцировать патологию. Не стоит забывать и о параканкрозной, то есть «около раковой» пневмонии, где имеется опухолевое поражение, вокруг которого развилась пневмония. Часто опухоль в подобных случаях является случайной «находкой» - это позволяет спасти жизнь пациенту. Резюме: компьютерная томография самый надежный способ диагностировать коронавирус. Кроме того, только компьютерная томография позволит исключить такое заболевание как бронхопневмония. Поэтому некоторым пациентам, например, курильщикам, людям старшей возрастной группы и при бронхите показано проведение КТ для исключения бронхогенного рака, который очень похож на обычный бронхит. Диагностировать заболевание может только высокоточная техника.

- Все необходимое оборудование есть в нашем центре, - продолжает Антон Осадчий. – В «МЛЦ» диагностика проводится на компьютерном томографе экспертного уровня Siemens SOMATOM Emotion 16. Аппарат осуществляет автоматическую настройку силы тока на трубке в зависимости от толщины и плотности ткани пациента. Это позволяет контролировать количество излучения и проводить более точное исследование. На прием можно записаться по телефону (846) 373-30-30 или на сайте во избежание ожидания в очереди.

Фото: МЛЦ

Конечно же, если на диагностике у пациента выявляют пневмонию, ему также сделают и тест на коронавирус. Но лечение в любом случае проходит симптоматически - под наблюдением врача. К сожалению, пневмония требует и долгого поствосстановления. Но самое главное - вовремя начать лечение, обеспечить покой и комфортную обстановку для восстановления.

Важно помнить, что течение болезни всегда индивидуально и нужно оценивать клиническую картину заболевания конкретного пациента. Только лечащий врач сможет сказать наверняка, необходимо ли повторное прохождение компьютерной томографии, - подводит итог рентгенолог.

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