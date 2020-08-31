Гул самолётов, бродячие собаки и полеты над водой: показываем, чем живет Красноглинский район прямо сейчас

Путешествуем по Красноглинскому району Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП-Самара» продолжает новую рубрику в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут. И в этот раз Светлана Маковеева отправляется в Красноглинский район.

В состав Красноглинского района входят 6 поселков, и территория его почти 170 квадратных километров. В однодневном формате рубрики охватить всё невозможно, поэтому в эту подборку Красная Глинка, Управленческий и Берёза.

Андрей Афанасьев, начальник смены Центра транспортной и авиационной безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей Афанасьев, начальник смены Центра транспортной и авиационной безопасности

В Березу я переехал сюда из Казани почти 30 лет назад вслед за любимой. О существовании такого населенного пункта я не знал, но я верил всегда в эту поговорку, что с милым рай и в шалаше. Так и вышло. Постепенно адаптировался, хотя сначала было непривычно после большого города. Первое время в гараж ходил одетый, как на дискотеку. Тут нет ресторанов, торговых центров, даже светофор один – появился к Чемпионату, вместе с развязкой. Достопримечательностей не много, но их любят – в зелени дворов расположен дом культуры, по утрам слышен колокольный звон местного храма, а дети давно облюбовали площадь для катания на самокатах и роликах. Здесь и природа очень красивая – сосновый лес вокруг, горы рядом, рыбалка круглый год – пристрастился к ней довольно серьезно. Кстати, на дачу здесь многие ходят – для городского жителя непривычное явление, но ведь тут все рядом. Осенью принять ходить за грибами - как-то целых четыре мешка набрали, совсем близко от дома. Все в шаговой доступности, даже аэропорт.

Представить себе поселок Береза без аэропорта нельзя, хотя формально он и находится в другом районе, Волжском. В аэропорт я устроился в тот же год, что перебрался в Самару – много слышал о предприятии от друзей и знакомых - в поселке почти каждая семья связана с авиацией. У кого-то родители взлетку строили, у кого-то муж летает. Бортмеханики, штурманы, инженеры – столько историй, связанных с авиацией в Березе! С интересом изучал старые фото аэропорта - он сильно менялся, а последние 30 лет эти изменения наблюдаю и я сам. Как раз в год моего трудоустройства, в 1993-м, аэропорт стал международным.

Храм в посёлке Берёза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В те годы многие занимались торговлей, и прямо на перроне можно было наблюдать вереницы пассажиров с огромными сумками. Сейчас это сложно представить, но в 90-е такая картина была привычной. Заметнее всего аэропорт преобразился 5 лет назад, когда открылся новый пассажирский терминал. Сейчас кажется, без серебристого красавца и город не представляют, настолько он стал привычным, но был он тут не всегда. Всегда здесь был только гул самолетов – к нему, кстати, быстро привыкаешь.

Библиотека в посёлке Берёза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот тишина в небе во время недавнего затишья из-за пандемии была непривычной. Сегодня жизнь возвращается в привычное русло и для жителей Березы, влюбленных в небо, слышать гул самолетов в небе – настоящая радость.

Владимир Лазунин, начальник РЭУ-2 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Лазунин, начальник РЭУ-2

Я могу назвать себя счастливым человеком. Почти 30 лет встречаю рассветы и провожаю закаты в самом красивом месте Самары. В 1992 году перебрался с семьей в пос. Красная Глинка и живу здесь до сих пор и без лукавства скажу, что люблю именно эти горы и здешнюю Волгу всем сердцем. А как не любить эту красоту? Начинал трудиться будьдозеристом на одном из предприятий местного завода, с ним многое связано у большинства жителей посёлка, На заводе уже многое поменялось, а вот «Электрощит» в моей жизни остался. Сейчас - я начальник РЭУ э-2 одной из Управляющих организаций. 30 лет на Глинке и столько же в ЖКХ, а у нас год-за 10 (если не больше). Знаю «боль» каждого дома, каждого двора. Встаю рано, часов в 5, рассветы здесь особенно хороши и следующие 12 часов круговорот дел.

Красноглинский кот-сова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда начинается отопительный сезон-бывает и не спим совсем. Звонок: «Дом встал» (остался без отопления), быстро одеваешься, едешь на место: ночь, не ночь, все-равно. В ЖКХ работают люди со стальными нервами и только люди, которым другие люди не безразличны. Хорошо ли, плохо ли... работать там, где живешь, в разрезе посёлка, где каждый друг друга знает по именам. Специфично. Идёшь в магазин, на рынок, а там: «наши» жители в очереди встречают, задают вопросы, с каждым остановишься-пообщаешься. С людьми ведь надо по-человечески, по-доброму. В этом весь секрет. Особенно на Красной Глинке.

Иван Бекетов, экскурсовод, инструктор по конному туризму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иван Бекетов, экскурсовод, инструктор по конному туризму

Наш военно-исторический клуб «Русская слобода» на Красной Глинке почти 20 лет. А раньше на этом месте была несанкционированная свалка. И эта тема мусора, к сожалению, нас преследует. По периметру клуба находились металлические гаражи, владельцы их продали, а новые хозяева сдали их на металлом. Хлам, хранившийся в них, оставили. Мусор мы решили убрать своими силами. Так получается, что если хочешь чистоты вокруг, нужно вкладываться в это самим. Другая проблема Красной Глинки — это бродячие собаки. Для нас это особенно актуально, потому что у нас животные, на которых они нападают. Сейчас в клубе кошки, собаки, лошади, пони, индюки, кролики. Вход на территорию «Русской слободы» свободный, и жители района приходят по вечерам с детьми погладить, покормить, сфотографироваться с ними.

Живность в «Русской слободе» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также у нас есть музей русского быта, который я называю этнографически-средневековым. Мы занимаемся исторической реконструкцией — от 13 века до Великой Отечественной войны. Участвуем в разных городских мероприятиях. В этом году, например, поздравляли ветеранов на воссозданной машине военных времен.

Мост через заводские железнодорожные пути и Угольный овраг появился на Красной Глинке в 1965 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с казачьим хором подъезжали к их подъездам и пели песни. Может из-за того, что мы принимаем участие в таких активностях, многие думают, что у нас есть какое-то финансирование от государства. К сожалению, нет. Все приходится делать своими силами.

Сергей и Юрий Козловы, специалисты одной из Самарских управляющих компаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей и Юрий Козловы, специалисты одной из Самарских управляющих компаний

Мы родились с разницей в 7 минут: я-старший, Юра-младший. 16 лет (уже в сознательном возрасте) жили в разных городах, а потом одновременно переехали в Самару. И вот уже пошли следующие 16 лет, в которых у нас на двоих одна работа в сфере ЖКХ и точка этой работы на карте: пос. Красная Глинка. Здесь замечательно и в это место невозможно не влюбиться, но больше всего нам с братом нравится пос. Южный и великолепный вид на Волгу и горы. Бывает выйдешь с работы (то есть из подвала) смотришь на красоту и так на душе хорошо становится. О подвалах будет, позже. В самом посёлке Красная Глинка любим пройтись по уютному скверу на 2м квартале. Люди здесь необычные. Необычные в душевности. Вот где в центре города можно так запросто завязать диалог: там все бегут, здесь-нет, живут размеренно, спокойно. И в этой идиллии самое интересное: наша работа. Мы трудились, как и многие, кто здесь живет, в одном из подразделений завода «Электрощит», а теперь работаем в Управляющей компании с одноимённым названием. Наша специализация-инженерные коммуникации. Юра-специалист сантехнического участка.

На Красной Глинке у проходной крмпании «Электрощит» есть свой символ Франции в миниатюре. Эйфелева башня здесь высотой в 5 с половиной метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ох, если б Вы знали, какие забавные бывают ситуации.. осенью начинаются засоры канализации и вот тут есть, что рассказать. С августа по октябрь жители начинают отправлять туда ведрами, да, ведрами (потому что именно в таком количестве мы потом и достаём) все овощи и фрукты, которые растут на грядках. А вот самый запоминающийся засор.. это мы достали из канализации два огромных качана капусты. Два. Огромных. Качана. Как их туда удалось затолкнуть-неизвестно. Спасаем часто псов, которые проваливаются в подвалы. К слову, по всем «нашим» подвалам мы можем пройти с закрытыми глазами. Ситуация: звонок в аварийную службу: в подвале воет пёс, воет страшно, громко и очень жалобно. Спустились с ребятами и нашли огромную овчарку, а этого Мухтара хозяин по посёлку несколько дней искал. Еле ухватили, вытащили, отдали пса. Хозяин наверно миллион: «Спасибо» сказал. Вот за это мы и любим Красную Глинку, здесь все очень камерно и уютно.

Данил Марьюшин, инструктор Flyboard Samara Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Данил Марьюшин, инструктор Flyboard Samara

Красноглинский район всегда был излюбленным местом отдыха многих горожан, что уж говорить про это коронавирусное лето. Здесь можно не только насладиться прекрасной природой, но и интересно провести время. Например, познакомится с таким видом спорта, как флайборд. Флайборд — это специальная доска, подключаемая к гидроциклу и приводимая в действие реактивной силой потока воды. Подняться над водой возможно до 18 метров. Для себя я его открыл пять лет назад. Когда летишь над рекой, как птица, ощущения невероятные. Попробовав, я влюбился совершенно. Через пару лет уже приобрёл всё необходимое оборудование. Захотелось это увлечение двигать в массы, и мы открыли центр проката на Красной Глинке.

Полёт над Волгой на флайборде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работаем обычно с мая до осени — тут всё зависит от погоды. Специальной физической подготовки не нужно, но есть свои ограничения. Прежде всего по состоянию здоровья, также по возрасту — от 18 до 55 и по весу - не менее 55 килограмм и не более 120 килограмм. Мы подробно инструктируем и контролируем весь процесс. Летать можно не только на Красной Глинке, но и по всей акватории Волги, за исключением городских пляжей.

Пётр Якубсон, экскурсовод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красная Глинка стоит того, чтобы её исследовать от и до. Она очень не похожа на остальные районы города. Удивительное начинается когда ещё только подъезжаешь. Непривычно звучат названия остановок: «Седьмой участок», «Четвертый квартал», «Дома ЭМО».

Эти места напоминают мне курортные города. Свежий воздух, дома лепятся к склону, улицы узкие и извилистые. Ну и горы, конечно же. Здесь находится вершина под названием Тип-Тяв. Это самая высокая точка Сокольих гор. Как раз она изображена на этикетке пива «Жигулёвское». Я считаю, что это самая недооцененная смотровая площадка нашего города. Отсюда открывается не только шикарный вид на город, но можно оценить и размах Самарской Луки. Здесь видно, как Волга выходит из-за одного поворота и, протекая на юг, скрывается за другим склоном Жигулевских гор.

Сам район очень колоритный. Здесь есть свой дух, своя эстетика. Очень много сталинской архитектуры, поэтому просто прогуляться тоже приятно. Благо, здесь всё компактно.

Вид с горы Тип-Тяв Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обязательно стоит заглянуть на Красноглинский пляж. Он оборудован не хуже других городских пляжей, но поражает видом на горы. Еще здесь очень комфортный сход в воду — плавный, без омутов.

Мне здесь особенно нравится железная дорога, которая в некоторых местах проходит прямо рядом с домами. Тоже элемент экзотики, где ещё такое встретишь И она действующая, по ней раз от раза могут пройти тепловозы.

Местный ЖКХ-арт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще на Красной Глинке много колоритных уголков, незаметных с первого взгляда. Это и детская площадка с деревянными богатырями из советских времен, и целая галерея жкх-арта.

Люди создали сказочный мир из пластиковых бутылок, старых покрышек, вёдер. Некоторые работы меня действительно восхищают. Такая красота из простых материалов.

Богатыри на Красной Глинке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И наконец для меня как спелеолога и экскурсовода Красная Глинка стала знаковым местом, точкой отсчёта, когда в 1999 году я впервые вошёл в Сокские штольни и понял, что мне нравится изучать рукотворные подземелья. Здесь же в 2014 году в коридорах легендарного Холодильника прошли мои первые экскурсии. Конечно сами Сокские штольни и Холодильник заслуживают отдельных рассказов, поскольку их масштаб и значение выходят не только за пределы Красной Глинки, но и Самары.

Дмитрий Кривенцов, журналист Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Кривенцов, журналист

Красноглинский район весь состоит из осколков. Домики и поселки разбросаны по морю леса, выброшены на берег Волги, прибиты ветром к горам и заброшены в овраги. Большая мозаика. Главной бедой района называют расстояния. Отсюда далеко до города: работы / университета / набережной / грохочущей жизни. Я же думаю, что в этом и главный плюс района. Не для всех, конечно.

Так выглядит типичный для Красной Глинки дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока удается добраться до места назначения можно познакомиться с собой. Дорога входит в твою жизнь. Ты совершаешь каждодневный ритуал медитации. Дорога для меня – это всё. Путь на пляж на Красной Глинке от остановки вместе с родителями, велосипедные поездки с друзьями, пробежки по дороге к карьеру в лесу, книги и конспекты в автобусе, долгий разговор с самим собой за рулем. И возвращение обратно. Усталость после пути.

Фигуры рядом с кафе «Сказка» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина Мещерякова, сотрудник Самарского университета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина Мещерякова, сотрудник Самарского университета

Обычно, когда говоришь, что ты вырос на Управе, в глазах собеседника появляется тень страха. Дальше следуют шуточки про то, как вообще там можно жить. Раньше такая реакция вызывала обиду: для меня Управленческий — это место силы и спокойствия.

Я замечаю, как меняется район. Инфраструктура становится лучше. В городе не везде есть лавочки — негде посидеть во время прогулки. А здесь стоят лавочки и урны, появляются арт-объекты вроде рояля из цветов или ярких новогодних фонарей, почти в каждом дворе есть детские площадки. Транспортную развязку я считаю самой удобной в Самаре. Здесь есть выход на главные улицы — Московское шоссе и Ново-Садовую. А если бы ещё маршрутки не отменили, то была бы вообще сказка.

Монумент «Ракетный двигатель НК-33» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управленческий — это не криминальный район, как многие думают. Здесь люди как будто другие, это почти семья. Что бы ты ни потерял (от последней модели айфона до паспорта) — все всегда сразу возвращают. Ещё мы как-то вечером сидели на стадионе, пели песню под гитару, а с другой стороны трибуны незнакомые люди кричали нам заказы на следующую.

Арт-объект в посёлке Управленческий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управленческий живет. Ни забитые людьми автобусы, ни поездка на работу длиной в час, ни удалённость развлекательных заведений не заставили меня сменить место жительства. Много моих знакомых вернулись сюда из Москвы или Питера, потому что не нашли для себя места такого же спокойного и своеобразного, как Красноглинский район.