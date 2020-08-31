Этой осенью самарцам выгодно покупать жилье. Рассказываем почему

Квартирный вопрос - дело всегда актуальное. Если потребность в жилье стоит и перед вами, аналитики рекомендуют не откладывать покупку на потом. Сейчас есть все условия для выгодного приобретения. Во-первых, изменилось законодательство, регулирующее ипотечное кредитование, стали возможны ипотечные каникулы. Во-вторых, вступил в силу 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Это сделало сделки с дольщиками более безопасными. В-третьих, банки сейчас предлагают очень выгодные условия по ипотеке. На что могут рассчитывать самарцы при оформлении ипотеки, рассказали в Россельхозбанке.

Ставки снижены

Россельхозбанк с июля 2020 года объявляет о масштабном снижении ставок по всем основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение составило 1,95 п.п.

Для самарцев это значит, что теперь получить кредит на покупку вторичного жилья можно по ставке от 7,65%, а квартиру в новостройке взять в ипотеку под 5,9% годовых по программе «Ипотека с господдержкой 2020» или по ставке от 7,5% с первоначальным взносом от 20%.

Кстати, РСХБ предлагает также своим клиентам рефинансировать действующие ипотечные кредиты по ставке от 8% годовых.

Специальные программы

Выгодные изменения коснулись и специальных ипотечных программ для военнослужащих. Так, минимальная ставка по программе «Военная ипотека» составит 7,5% годовых. Причем условия актуальны как для покупки жилья, так и для рефинансирования кредитов, полученных в других банках.

Самарцы, имеющие детей, также могут рассчитывать на выгодные предложения по ипотеке - для них ставки по ипотеке начинаются с 4,6% годовых.

- Россельхозбанк всегда стремится предлагать лучшие решения для своих клиентов. Сейчас мы снизили процентные ставки практически по всей линейке ипотечных продуктов. Улучшить жилищные условия смогут самые различные категории клиентов банка, - отметил заместитель директора Самарского РФ АО «Россельхозбанк» Фярхат Абушаев.

Сельская ипотека

Россельхозбанк одним из первых банков поддержал государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» и запустил предложение по сельской ипотеке под 2,7 %. Программа направлена на сохранение доли сельского населения в общей численности населения на уровне не менее 25,3%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Теперь жители Самарской области могут позволить себе комфортное жилье за городом. Благодаря льготной сельской ипотеке самарцы могут приобрести земельный участок под строительство на нем жилого дома по договору подряда; начать или завершить строительство жилого дома на собственном земельном участке; купить готовый или строящийся объект недвижимости в том числе и с земельным участком.

При этом при личном страховании ставка по сельской ипотеке не превышает 2,7%.

- Уникальная программа льготной сельской ипотеки закономерно оказалась сверхвостребованной в российском обществе. Она полностью отвечает духу времени, одновременно позволяя возрождать сельские территории, создавать комфортные условия для жизни и работы по удобным ипотечным условиям, привлекать в деревню молодежь. Банк первым включился в программу и работал в очень интенсивном режиме, не сбавляя темпа даже во время вызванных коронавирусом экономических ограничений. С января по июнь Самарский региональный филиал выдал свыше 318 млн рублей кредитных средств по программе льготной сельской ипотеки. Общий объем ипотечных заявок по России в целом, согласованный с Министерством сельского хозяйства, по состоянию на июнь составляет более 18 млрд рублей, – сказал заместитель директора Самарского РФ Россельхозбанка Фярхат Абушаев.

Стать участником программы может любой желающий, независимо от прописки, главное быть гражданином РФ. Оформить кредит можно на срок до 25 лет, сумма займа при этом может находиться в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при первоначальном взносе от 10%. Кстати, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% при личном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет.