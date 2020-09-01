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Общество

Готовь кадры смолоду: как самарские нефтяники помогают в учебе будущим коллегам

«Самаранефтегаз» поддерживает многие социальные сферы, но особое внимание уделяет образованию
Анна ФедороваАннаФедорова
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Лучшие студенты профильной кафедры нефтяников получают стипендии от будущих работодателей. Фото АО «СНГ»

Лучшие студенты профильной кафедры нефтяников получают стипендии от будущих работодателей. Фото АО «СНГ»

В компании «Роснефть» давно поняли, что нефтяниками не рождаются, а становятся по призванию. Но это призвание к освоению недр важно обнаружить в себе как можно раньше, чтобы идти к своей цели прямиком, не сворачивая на ложные пути. Стремясь помочь ребятам определиться с профессией, Компания по всей стране в регионах своего присутствия организует профильные Роснефть-классы, где парни и девушки со школьной скамьи знакомятся с производством и штудируют точные науки. В «Самаранефтегазе» (дочернее общество «Роснефти») многие годы функционирует корпоративная система непрерывного образования «Школа - вуз - предприятие», направленная на обеспечение притока высокообразованной молодежи, подготовленной к решению текущих, перспективных и инновационных задач бизнеса. Университет – одно из значимых звеньев этой цепочки.

Школа – СамГТУ - «Самаранефтегаз»

АО «Самаранефтегаз» на протяжении многих лет оказывает помощь образовательным учреждениям Самарской области, реализуя социальные, образовательные и благотворительные проекты. Особые отношения связывают нефтедобытчиков с Самарским государственным техническим университетом – ведь он является альма-матер для многих из них. Старейший вуз региона получает весомую благотворительную помощь для развития материально-технической базы, учебно-производственной деятельности нефтетехнологического факультета, социальной поддержки его студентов и преподавателей.

Кафедра разработки и эксплуатации месторождений в одном из корпусов СамГТУ занимает весь второй этаж. Мимо не пройдешь – уже по коридору, не заходя в аудитории, можно с легкостью определить, что здесь учатся будущие (да и действующие) нефтедобытчики. Помещения оформлены в корпоративном стиле «Роснефти», информационные стенды удобны и функциональны.

Многие студенты этой кафедры - выпускники Роснефть-классов, которые еще в школе знали, кем хотят стать. Поступив на профильные специальности в СамГТУ, эти ребята получают целевые стипендии АО «Самаранефтегаз» и НК «Роснефть» - своих будущих работодателей. Получают поддержку в виде грантов и молодые преподаватели нефтетехнологического факультета. Ежегодно более 300 студентов проходят практику на предприятии, а их педагоги имеют возможность повышать здесь свою квалификацию в формате производственных стажировок.

С нефтяниками студенты видятся не только на практике: предприятие ежегодно приглашает будущих коллег к участию в научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефти». Стали уже традиционными прикладные мини-лекции для студентов 3 курса направления обучения «Нефтегазовое дело», которые проводят эксперты АО «Самаранефтегаз». Закономерно, что и защита дипломов проходит в присутствии экспертов предприятия. По ее результатам лучшие выпускники вуза получают возможность участвовать в конкурсном отборе на занятие вакантных должностей.

- Поступила в СамГТУ после окончания Роснефть-класса в похвистневской гимназии имени Байменова, потому что вижу себя специалистом в нефтяной отрасли и чувствую, что это мое, - призналась студентка 4 курса Арина Малкина. – Я не только изучаю азы профессии, но и занимаюсь научной деятельностью – весной принимала участие в НТК молодых специалистов компании «Роснефть». Надеюсь, после окончания вуза мои знания найдут применение в «Самаранефтегазе».

Расти, будущая смена!

Студенты СамГТУ знают, кем хотят стать. А сызранским ученикам школы №21 1958 года постройки еще предстоит определиться с выбором профессии. Они сделают это в комфортных условиях – 1 сентября школа открылась после капремонта, профинансированного «Самаранефтегазом». Полностью преобразилось не только здание, но и территория школы: оборудованы стадион для футбола с беговой дорожкой, баскетбольная площадка, первые в Сызрани пять универсальных площадок для сдачи норм ГТО. Благодаря изменениям школа №21 вошла в перечень учреждений, где будут открыты классы по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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