Освоить гусиное перо и отпустить камень на волю: что еще нужно обязательно сделать в Шигонском районе

На Светелке красиво. А еще мечты сбываются. Фото: Андрей Ларионов

Лето заканчивается, но впереди еще золотая осень – отличное время для путешествий по родному краю. Уже не так жарко – долгую дорогу будет перенести несложно. Так что на сентябрь можно спланировать поездку в один из самых отдаленных и самых необычных районов Самарской области. Шигонский район славится своими охотничьими хозяйствами, красотами природы, музеями и вкусной едой. Рассказываем, что обязательно нужно посмотреть в этом прекрасном районе, где пожить и что попробовать, чтобы потом не кусать локти.

Церковь восстановили буквально из руин. Фото: Андрей Ларионов

Поставить свечку в храме Архангела Михаила

Все дороги ведут в Рим, а проселочные трассы – в Шигоны. Сельский центр не очень велик, но прекрасен. Деревянные домики с резными наличниками соседствуют с кирпичными двухэтажками, а милые фонтаны – с цветочными клумбами. Здесь есть весь стандартный набор сельского райцентра: дом культуры, администрация, школа, парк и церковь. У храма Архангела Михаила удивительная история: церковь была разрушена практически до основания, полвека здесь не шли службы, здание использовали как склад под зерно. Но в 1989 году храм начали восстанавливать. Сделать это удалось небыстро, на пожертвования сельчан, бизнесменов. Протоиерей, отец Николай, за плечами которого осталась война в Афганистане, приехал сюда в 90-м году. Вспоминает, как зашел и увидел практически разрушенное здание. Его пришлось поднимать по крупице, в течение долгих лет. Но сегодня храм встречает гостей иконами, ухоженными клумбами, палисадником. Все делают своими руками. А еще отцу Николаю удалось получить расположенную рядом заброшенную усадьбу и восстановить ее. Теперь в здании располагается духовная школа, в которой детей воспитывают в православных русских традициях, учат их любви к родному краю.

В храме можно не только помолиться, но и полюбоваться осколком старинного колокола – на нем можно прочитать стих – восхваление Рождества Христова. Его даже можно подержать в руках, но осторожно – весит он немало!

Сосны уходят прямо в небо

Проснуться в деревянном домике на турбазе

Шигонский район – настоящий рай на земле. Именно здесь в Волгу впадает Уса, образуя красивый залив, здесь возвышается на горе санаторий «Волжский утес», где во все времена любили отдыхать знаменитые личности. Муранский бор с соснами-великанами, удивительный чувашский бугор с волчьим логовом – место прямой связи с космосом. Чтобы объездить весь район, не хватит и двух дней. Но совершенно необязательно пытаться уложиться в одни сутки – чего у этой территории не отнять, так это обилия прекрасных мест, где можно провести день, ночь, неделю – да что там, всю жизнь. Турбазы в сосновом бору напоминают сказочные поселения. Уходящие ввысь стволы сосен, голубеющее среди сосновых иголок небо, воздух, который, кажется, исцеляет городскую депрессию буквально с первого вздоха.

Уютные домики между сосен

Буквально на берегу Усы расположены сразу несколько турбаз и каждая со своими «фишками». На турбазе «Медик» можно познакомиться с ученым котом, который сидит на дубе. Здесь есть бассейн и домики на семью или на большую компанию до 10 человек. В столовой угостят вареньем из шишек и местными абрикосами и сливой. А в «Усадьбе» неподалеку – собственный пляж с шезлонгами, огромная территория с соснами, среди которых можно гулять, и пруд, где может порыбачить каждый гость. Стоимость домика на человека – от 1000 до 1700 рублей, в зависимости от количества гостей.

А здесь в ветвях сидит кот. Фото: Андрей Ларионов

Загадать желание на Светелке

Гора Светелка находится неподалеку от санатория «Волжский Утес», напротив села Усолье. Это место называют вместилищем силы и точкой «космической» подзарядки. И пусть кого-то такое определение может насмешить, сходить сюда стоит обязательно, чтобы насладиться природной красотой и немного пообщаться с самим собой.

Тот самый проводник на Светелку. Фото: Андрей Ларионов

Владимир Ковалец - создатель проекта эзотерического туризма «Светелка». Гостям здесь предложат на выбор три направления похода разной сложности. Самый непростой из них - это путешествие до Шаманской поляны, а затем возвращение ночью в одиночестве через лес. Самый спокойный – восхождение на Светелку и познание себя по дороге. Сам Владимир только улыбается на слова, что на горе исполняются желания. Конечно же, там не живет добрый волшебник, который только и жаждет взмахнуть палочкой на пользу людям.

Камушки добрались до вершины горы

Зато пока идешь на вершину, зажав в руке волшебные камушки, начинаешь лучше понимать себя, ищешь внутренние ресурсы, правильно формулируешь «хотелки». И – хотите верьте, хотите нет – тогда желания начинают сбываться, просто превращаясь в четкий жизненный план. А может быть, там, на Светелке, волшебником просто становится каждый?

Макет усадьбы Орловых-Давыдовых. Фото: Андрей Ларионов

Научиться писать гусиным пером

Село Усолье Шигонского района всегда принадлежало фаворитам русских правителей. Последними его владельцами, до того как распалась Российская империя, были графы Орловы-Давыдовы. Здесь до сих пор находятся развалины их усадьбы, которую пока, к сожалению, не на что восстановить. Зато именно здесь работает необычный музей истории Усольского края и школьного образования имени Ильи Николаевича Ульянова. Отец Владимира Ильича работал здесь в школе, которая раньше располагалась именно в этом доме. Сейчас же там собраны интереснейшие образцы, по которым можно учить историю. Например, чан, в котором варили соль, утюг с портретом Льва Толстого на заслонке, изображение местной амазонки, куклы-обереги и многое другое. А в отдельной комнате устроили класс, где можно примерить наряд учительницы тех времен и научиться писать настоящим гусиным пером.

Здесь можно научиться писать пером так, что не вырубишь топором

Попробовать лимонад и шигонский иван-чай

Самая вкусная задача – насладиться местными угощениями, которых найдется немало. В шигонском центральном кафе от комбината питания пища простая и натуральная. А еще есть местные лимонады точно как из детства. «Буратино», «Дюшес» - не слишком сладкие, очень вкусные, натуральные - дети будут рады, впрочем, и взрослые тоже.

А здесь в ветвях сидит кот. Фото: Андрей Ларионов

Ну а чаем, от одного аромата которого кругом идет голова, угостят Павел и Олеся Бубновы. Несколько лет назад они собрали вещи и уехали из Тольятти жить в глухую деревню. Сейчас у пары четверо детей и небольшой бизнес по производству иван-чая с вишневыми листочками, душицей, мелиссой. А в своих блогах Павел и Олеся с юмором рассказывают о жизни в деревне и делятся советами – почитайте, не пожалеете.