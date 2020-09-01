Коронавирус в Самарской области, последние новости на 1 сентября 2020 года

Что происходит с коронавирусом в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казалось бы, все проблемы с новой инфекцией, которая начала свое шествие по мира из Китая, для Самары уже позади. Число заболевших, которое фиксировали ежедневно достигло 30 человек. Медики с удовольствием рапортовали о том, что число пневмоний также снижается, 90% коек свободны, а люди болеют в легкой форме. Но с приближением осени ситуация начала меняться. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 1 сентября 2020 года - что происходит прямо сейчас, как болеют самарцы, могут ли снова ввести карантин и как начнется 1 сентября в коронавирусной реальности.

31 августа в регионе подтвердились 79 случаев новой коронавирусной инфекции. Уже неделю число заболевших не снижается и колеблется от 70 и выше. В минздраве объяснили, что все не случайно: во-первых, стали делать больше тестов, а значит, проверять больше бессимптомных пациентов, во-вторых и сами люди несколько расслабились. Армен Бенян уточнил, что многие люди съездили в отпуска, на черноморское побережье, более того, многие не хотят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В четырех городах и четырех районах Самарской области уровень заболеваемости выше среднеобластного - по словам губернатора Дмитрия Азарова здесь властям предстоит серьезно потрудиться, чтобы избежать опасностей. Нужно заставить людей соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, а предприятия работать по правилам.

Если же люди не соберутся, то карантин могут вернуть, закроются школы и предприятия, будет разрушена экономика - и это будет вина самих жителей региона.

Но пока перспективы все-таки не столь плохие. 1 сентября в Самарской области начинается учебный год - и в министерстве образования региона уверяют, что о дистанционных занятиях и речи не идет. Ученики будут приходить в школу по расписанию, также по графику питаться, за каждым классом будут закреплены кабинеты. В здании школы еженедельно будут проводить капитальную уборку, каждый день - дезинфицировать кабинеты переносными устройствами. А вот маски будут носить только персонал и работники пищеблока, учителя и ученики смогут находиться в школе без них.

Вакцинация от гриппа начнется уже в ближайшее время, в больницы привезли препарат для прививок детям, а вскоре приедет и вакцина для взрослых. А вот от коронавируса начнут прививать только в ноябре - декабре. Пока же жителям региона предстоит заботиться о своем здоровье самостоятельно.