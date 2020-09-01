1 сентября 2020 года в Самаре: как отмечают в городе День знаний

1 сентября в Самарской области выдался достаточно необычным Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2020 года в Самаре отмечают День знаний. Лето закончилось, впереди учеба, но в этот день большинство школьников поспешили за парты с добрыми чувствами, ведь с учителями и одноклассниками многие не виделись в реальной жизни почти полгода. Коронавирус и пандемия внесли свои коррективы в учебные планы и научили всех дистанционке. Так что возвращение к очной учебе становится для измученных родителей праздником. Рассказываем и показываем, что происходит 1 сентября 2020 года в День знаний в Самаре в нашей онлайн-трансляции с улиц города. И узнаем у родителей, какова же она, посткоронавирусная учеба.

В Самарской области 1 сентября 2020 года за парты садятся 346,5 тыс. человек. Большая часть учеников - в Самаре и Тольятти. В этом году первоклашек больше, чем в прошлом, - 39214 человек. Место в школе нашлось для всех желающих. Ребят встретили 687 школ, не готова оказалась только одна - из-за затянувшегося ремонта.

Линейки 1 сентября 2020 года решили провести только для 1 и 11 классов - и то разделено по времени. Никаких девочек с колокольчиками на плече у одиннадцатиклассника, это против эпидемнорм.

В школах серьезно подумали о безопасности: на входе санитайзеры, всем детям измеряют температуру. Родители только подсмеиваются: до термометрии дети уже успевают пообщаться.

Как встретили школы учеников и что удивило родителей - следим в режиме онлайн. Рассказывайте и вы в комментариях.

Еще один неудобный для родителей момент: в этом году в школах действуют графики посещения для разных классов, так детей разделяют между собой. Но если в семье два школьника, приводить их в класс очень неудобно.