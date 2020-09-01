В Самаре девочка-инвалид вынуждена уйти на домашнее обучение, потому что ее маму не пускают в школу

1 сентября волонтеры, клоун Евгений Сердечкин и корреспондент “КП-Самара” поздравили подопечных благотворительного фонда ЕВИТА и узнали, что сулит детям-инвалидам новый учебный год Алиса в стране чудес

Алиса Щедрина в этом году пошла в третий класс гимназии номер 4. Встреча с одноклассниками была радостной и одновременно грустной: из-за коронавирусных мер, которые ввели в школе, девочку, вероятно, переведут на домашнее обучение. У нее спинально-мышечная атрофия, Алиса передвигается на инвалидной коляске и руки не всегда слушаются ее - открыть пенал, например, может стать проблемой.

- Она отлично ладит с одноклассниками, бывало, они помогали ей вперед меня - тетрадки, ручки, карандаши достанут, я и оглянуться не успевала, - рассказывает мама девочки Ольга Щедрина. - Но совсем без присмотра я ее оставить не могу - это все же особенный ребенок. С этого года в связи с пандемией правила посещения школ изменились: ученики внутрь теперь заходят “порциями” и с разных выходов, а их родителей внутрь теперь не пускают вовсе.

- Вместо меня помогать дочке мог бы специально назначенный ассистент, но его нам никто не предоставил, - рассказывает Ольга Щедрина. - У нас просто нет иного выхода. Алиса с друзьями расставаться не хочет и перспектива домашнего обучения ее совсем не радует. Настя Храбрейшая

А вот Настя обучение в школе продолжит, несмотря на тяжелую форму диабета:

- Когда она только заболела, плохо себя чувствовала, а потом приходила на уроке, опутанная странными аппаратами и трубочками, дети, конечно, не понимали, что с ней, и всякое бывало, - рассказывает мама девочки Алеся Голота. - Но сейчас ее друзья стоят за нее горой, а не храбрость ставят в пример другим ученикам, которые, к примеру, боятся уколов.

К моменту нашего приезда Настя гуляла с друзьями во дворе, а потому на клоуна Сердечкина посмотреть прибежали и ее друзья и даже собака.

Дружной компанией они спели песни, изучили подарки от Хлебзавода номер 5, “Амбара” и “Комсомольской правды”, после чего снова унеслись гулять.

“ЕВИТА” помогает этим и другим детям с тяжелыми заболеваниями закупать дорогостоящие лекарства, аппаратуру, а главное - позволяет им почувствовать себя нужными и любимыми детьми. Помочь ребятам, о которых заботится БФ «ЕВИТА», вы можете несколькими способами:

- через платежную систему Яндекс на сайте фонда bfevita.ru,

- с помощью «Сбербанк онлайн»,

- по СМС, для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле 2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно,

- через QRкод