«Эти концерты на Волге – русская вакцина!»: тринадцатый фестиваль «Тремоло» в Тольятти стал ярким завершением лета

В Тольятти прошел фестиваль "Тремоло" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две тысячи человек в этом году смогли побывать на фестивале «Классика над Волгой» или «Тремоло-2020», который в этом непростом году все-таки состоялся. Фестиваль поддержали Фонд президентских грантов, Российский фонд культуры, национальный проект «Культура» и Министерство культуры РФ, правительство области и мэрия Тольятти. Благодаря этой поддержке и усилиям, таланту организаторов классическая музыка прозвучала над Жигулевским морем ярким аккордом лета.

- Из-за пандемии «Тремоло-2020» проходил по укороченной программе – всего два дня, а не три — пять как обычно, но мы постарались сделать программу фестиваля разнообразной, легкой. У нас не было возможности углубить слушателя в «трудную» классическую музыку, мы понимаем, что людям сейчас хочется просто наслаждаться искусством, получать удовольствие от концертов на свежем воздухе, - отметил автор и директор проекта Алексей Возилов.

Фестиваль проходил на летней веранде ресторана "Амбар" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фестиваль искусств

Открыл фестиваль концерт джазовой музыки 27 августа. Не просто концерт, а баттл между двумя замечательными коллективами. На фоне Жигулевских гор, моря и яхт играли «STRADIВАЛЕНКИ» (Москва) и трио «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР» (Санкт-Петербург). Слушатели узнавалb самые разные композиции - от классических до джаз-импровизаций на рок-хиты.

- Я считаю, что этот концерт – настоящая русская вакцина! Все, кто слышал его, точно не заболеют ни ковидом, ни какой-то другой хворью. Гости фестиваля получили такой заряд позитива, энергии, что не могут заболеть! - пошутил художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело на круглом столе, где организаторы и партнеры фестиваля делились с журналистами мыслями и планами о культурном будущем Тольятти и роли «Тремоло» в жизни региона.

- Этот год показал, что без искусства человечество не выживет. Что бы мы делали на самоизоляции, если бы не могли слушать музыку, смотреть онлайн-спектакли? – заметила директор Музея актуального реализма Ирина Яновская. – Люди объединились в интернете, в соцсетях, чтобы пережить это время. А теперь нужно повторить это в жизни. Вот почему «Тремоло» - это не только музыка, это живопись, это театр, это балет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фестиваль действительно давно вышел за рамки музыкального. Кроме концертов 27 - 30 августа в Тольятти прошли спектакли, а также выставка современного портрета и пейзажа художника Николая Кузнецова. Фестиваль традиционно проходит в ресторане «Амбар», на летней веранде которого и расположилась выставка более 30 произведений Николая Кузнецова.

Гости «Тремоло» по достоинству оценили необычный проект художника – серию из 10 портретов известных личностей, объединенных единой деталью – пеной для бритья на лицах. Намек на защитную маску против вирусов?

- Я назвал проект - «АРТ-манифест #GOODУтро». Все началось с автопортрета. Я решил сбрить тридцатилетнюю бороду, нанес пену для бритья и увидел в зеркале символ художественного начала. Так появилась эта серия портретов. Сразу после «Тремоло» эти картины поедут в Париж, французы увидели в них смену эпох, надеюсь, и тольяттинцы поняли мою мысль, - рассказал автор работ Николай Кузнецов.

Выставка «АРТ-манифест #GOODУтро» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Симфония грозы и музыки

Второй день фестиваля организаторы посвятили саундтрекам к известным фильмам.

- Мы постарались найти компромисс для слушателя: в программу включены и классические произведения, например, музыка Прокофьева, а также более узнаваемые, легкие мелодии из любимых советских кинофильмов – «Неуловимые мстители», «Служебный роман» для ностальгии и доброй улыбки, а для драйва, для молодежи - «Пираты Карибского моря», «Императорский марш», - рассказывали организаторы.

Виртуозное исполнение известных мелодий подготовил Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» (г. Ульяновск) под управлением Фабио Мастранджело. На экране мелькали кадры из любимых фильмов, оркестру подыгрывала сама природа – шум дождя, блеск молний и гром будто подчинялись палочке дирижера.

– Однажды я уже дирижировал грозой на «Тремоло». И это, скажу я вам, только усиливает остроту восприятия музыки! – отметил маэстро Фабио Мастранджело.

Под звуки грозы спели во втором отделении и великолепные солисты Олеся Петрова (г. Санкт-Петербург) и Георгий Шагалов (г. Самара) – лауреаты множества международных премий.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Казалось, что зал встанет и пустится в пляс, - делились впечатлениями гости фестиваля. Композиции звучали и правда зажигательные.

Фестиваль «Тремоло» в очередной раз доказал, что Тольятти может быть культурным центром притяжения, он разрушает понятие «провинция». И на двухдневной программе, доступной лишь для тех, кто приобрел билеты, он не заканчивается.

16 и 17 сентября в Тольятти снова прозвучит классическая музыка. Концерты будут открытые для всех и совершенно бесплатные.

16 сентября в сквере 50-летия АВТОВАЗа для жителей и гостей Тольятти выступят солисты арт-проекта «ТенорА XXI века» под аккомпанемент оркестра Самарского академического театра оперы и балета. Прозвучат известные арии итальянских композиторов.

А 17 сентября в атриуме Поволжского православного института (ул. Юбилейная, 59) снова сыграет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» и споет народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин (Уфа). Начало в 19.00.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для детей – фестиваль раздумий и творчества

Традиционно для детей в рамках фестиваля предусмотрели отдельную программу. Театр «Вариант» и струнный квартет Caprise сыграли спектакль по мотивам «Маленького принца» Сент-Эксзюпери, который заставил задуматься о многом и юных зрителей, и их родителей.

В рамках «Тремоло – детям» дипломы и подарки вручили победителям конкурса рисунков «Музыка на бумаге». Жаль, что лично награды смогли получить только Екатерина Тимощенко и Анастасия Колесова из Выселок, остальным подарки отправили почтой.

А завершилась детская программа серией мастер-классов по художественному творчеству и балету.