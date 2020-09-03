«Витаминки» против грусти и страха: «Газпром трансгаз Самара» открыл в больнице имени Середавина новые детские игровые зоны

Яркие банкетки и стульчики, фотографии Самарской луки, стеллажи с книжками, развивающие игрушки, телевизоры и мольберты – такими уютными отделения неврологии и травматологии в детском отделении педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина еще не были.

В рамках благотворительного проекта «Газпром трансгаз Самара» «Витаминки» в детских отделениях сделали косметический ремонт, закупили мебель и обустроили комфортные игровые зоны.

- Мы второй год сотрудничаем с «Газпром трансгаз Самара» и очень благодарны за возможность участвовать в этом добром проекте, - рассказывает замглавного врача по педиатрии ГБУЗ СОКБ им. Середавина Наталья Куликова, – В прошлом году был запущен в работу первый детский уголок в хирургии, сегодня еще два отделения стали яркими, красочными и уютными. Эти игровые зоны очень нужны нашим маленьким пациентам. Они помогают деткам отвлечься от своих болезней, от переживаний и страхов, а за счет эмоционального подъема, позитивного психологического настроя в итоге быстрее выздороветь и вернуться домой.

Кроме того, детские уголки помогают медперсоналу наблюдать за самочувствием пациентов, ведь расположены они рядом с медицинским постом. – Даже лекарства ребятишки принимают охотнее и быстрее, ведь им нужно скорее вернуться к игрушкам, некогда обращать внимание на то, что таблетка горькая, - добавляет Наталья Ивановна.

Если малыши тянутся к игрушкам и раскраскам, ребята постарше - к мольберту и книгам. – Самое ценное для меня здесь это книжный уголок, - говорит Полина Полубелова, - много интересного, есть что почитать. Время с книжкой бежит быстрее, через неделю уже выпишут домой.

«Газпром трансгаз Самара» реализует благотворительный проект «Витаминки» с 2018 года. За это время детские игровые уголки оборудованы в 14 лечебных учреждениях: детских поликлиниках и стационарах городских и районных больниц на территории Самарской и Ульяновской областей. Востребованный проект будет продолжаться и в дальнейшем. Следующий уголок радости откроется в больнице города Отрадный.