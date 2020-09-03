Гражданская позиция: победители IВолги получили призы от «Ростелекома»

Объявление итогов конкурса прошло, как и сам форум, в онлайн-режиме. Фото: Ростелеком

С 24 по 28 августа прошел уже традиционный, восьмой по счету молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2020». В прошлые годы он работал в палаточном формате: на Мастрюковские озера съезжались талантливые, активные ребята со всего ПФО. В этом году форум состоялся в актуальном для последнего времени режиме – дистанционном. Организаторы получили около 13,5 тысяч заявок на участие в нем, из этого количества было отобрано 3607 резидентов в возрасте от 16 до 35 лет. Собраться у долгожданных костров не удалось, зато число зрителей превысило 65 тысяч человек, а с образовательным контентом ознакомились более 600 тысяч.

Своими знаниями с участниками «iВолги» поделились более 300 экспертов в четырех образовательных сменах: «Наша Победа», «Мой бизнес», «Наука и технологии» и «Территория для жизни». Чтобы сделать форум живым и настоящим, познавательные мастер-классы и серьезные дискуссии чередовались с культурно-досуговыми мероприятиями – зарядками, завтраками с шеф-поваром, концертами, спектаклями, квестами и квизами. И все это - онлайн.

В заключительный день состоялась итоговая панельная дискуссия, участие в которой приняли полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, главы других субъектов округа. Вместе с резидентами они подвели итоги «iВолги» и обсудили тренды молодежной политики. Одним из главных аспектов форума год юбилея Победы, признано патриотическое воспитание. Этой теме было посвящено много форумных мероприятий. В первый же день на смене «Наша Победа» был объявлен конкурс идей Окружной патриотической акции на призы традиционного партнера форума – компании «Ростелеком».

- В течение четырех дней ребята направляли нам свои предложения, - рассказала руководитель смены «Наша Победа» Елена Князева. - Из множества работ мы выбрали 14 наиболее ярких идей, которые были выставлены на голосование. По его итогам победил Роман Панагушин из Кировской области, предложивший провести акцию «Откуда родом?». Суть ее в том, чтобы познакомить соотечественников с забытыми героями, людьми, которые своим ежедневным подвигом приближали Победу, и событиями, повлиявшими на ход Великой Отечественной войны.

Подарки от Ростелекома обязательно передадут победителям. Фото: Ростелеком

Осенью эта патриотическая акция пройдет в Приволжском федеральном округе, и, возможно, к ней присоединятся другие регионы России.Чтобы сохранить историческую память о Великой Отечественной, участники акции расскажут о вкладе своих земляков в Победу 1945-го.

- Каждый участник выложит информационный пост в социальных сетях с хештегом #откудародом2020 - по нему и можно будет узнать интересные неизвестные факты времен войны, - пояснил Роман Панагушин. – Приятно, что моя идея получит путевку в жизнь. И особенно приятно, что крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», интересуются успехами перспективной молодежи, поддерживает и спонсирует не только инновационные, но и патриотические проекты.

Директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин:

- Мы поддерживаем форум на протяжении многих лет. В этом году резиденты«iВолги»особенно много говорят о патриотизме. Год необычный: внезапно мы все переместились в онлайн, но это только проявило человеческие качества каждого. Как ни странно, изоляция научила нас быть ближе друг к другу, заботиться о тех, кто рядом, вспомнить о том, в какой великой стране мы родились и обратиться к своей истории.

Мы живем в самом начале цифровой эпохи, и, судя по всему, нас ожидает еще много любопытных инноваций. Внедрять их в жизнь предстоит молодым. Поэтому компания так заинтересована в общении с участниками форума, в обратной связи и поддержке тех, кому предстоит формировать будущее информационных технологий.