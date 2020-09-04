РИТЭК поздравляет работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

Мухаметвалей Хуснутдинов, заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» - директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»

От всей души поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ООО «РИТЭК» успешно функционирует в Самарской области и имеет серьезные перспективы для дальнейшего развития. Безусловно, фундамент этих достижений - результат самоотверженной работы дружного коллектива единомышленников, где каждый настроен на высокий результат.

Отмечу, что в условиях пандемии команда ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» в очередной раз подтвердила готовность преодолевать любые трудности, достойно отвечать на вызовы времени. Благодаря накопленному опыту и ответственному подходу коллектив слаженно работает в новом формате, соблюдает все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

В преддверии Дня нефтяника за большие достижения в профессиональной деятельности целый ряд сотрудников предприятия был отмечен государственными, ведомственными и корпоративными наградами. Важно помнить, что за высокими результатами сегодняшнего дня - труд нескольких поколений нефтяников. Поэтому особые слова признательности и уважения сегодня адресованы ветеранам отрасли.

От всей души поздравляю нефтяников, газовиков, а также всех жителей Самарской области с праздником! Желаю новых трудовых успехов, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, достатка и благополучия!

Мухаметвалей Хуснутдинов, заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» - директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»