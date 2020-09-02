Самарский эколог назвал главных врагов Волги

Что происходит в Волге прямо сейчас Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обмеление, раннее цветение - каждый год Волга подвергается все большему количеству "рукотворных" опасностей. Что ждет одну из крупнейших рек страны, чем может помочь ей каждый из нас и что скрывают волжские глубины, в эфире радио КП-Самара рассказал доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель экологических исследований Самарского федерального исследовательского центра РАН Сергей Саксонов.

"Рыбаки говорят - рыбы мало"

В 2019 году из-за жаркой погоды и не слишком верных действиях человека Волга обмелела. Были прогнозы, что многие гидробионты не смогли отложить личинки и икринки, а те рыбы, которые остались в затонах, не смогли дальше развиваться, не смогли дать потомство.

Пока проверить эти версии мы не можем, но рыбаки говорят, что стало ловиться меньше рыбы. Осетр, белуга о них можно забыть. Если стерлядь мы как-то воспроизводим, то более благородные породы мы потеряли из-за плотин.

"Река не справляется с огромным количеством отходов"

Дно Волги, вернее каскада водохранилищ, - все эти затопленные территории - это настоящая канализация бытовых стоков. Это достаточно неприятно. Проблемы с Волгой стали возникать не когда ее затопили, а ближе к нашему времени. И чем больше проходит времени, тем больше сигналов о том, что не ладно что-то. Ил превратился в губку, которая стала отдавать загрязнения обратно. И теперь, чтобы вернуть природные процессы в нужное русло, пока невозможно при наших ресурсах и технологиях.

К плотинам - в низину - стекаются сточные воды предприятий, бытовые стоки. 40% городского населения живет на Волге, плотность колоссальная. Река не справляется с количеством отходов, а мы не очищаем их.

Есть еще спонтанное загрязнение – смывы с территорий, с полей дождями, грунтовкой. А ведь там фосфор, нужно менять технологию производства удобрений, бытовых чистящих веществ. Но это не делается в несколько дней.

"Хуже всего - нечестные на руку люди"

В начале двухтысячных работал проект по реабилитации Волги. Были деньги, подключались некие силы, но потом в стране появлялись другие проблемы и деньги кончались.

В 2018 году появилась программа национальный проект сохранения Волги, мы специально смотрели этот проект и пытались найти для себя место. Проект технический, и везде стали заниматься строительством очистных сооружений. Это дело важное, но этим Волгу не спасешь.

Даже то, что будет делаться до 2030 года - нереально. Мы накопили гигантский ущерб Волге. Мы забрали гораздо больше, а хотим отдать чуть-чуть.

Есть удивительное свойство природы – самоочищение. Волга удивительная река, она есть и будет, все зависит от того, как к ней будут относиться.

Главные враги Волги - нечестные на руку и на совесть люди. На первом месте спонтанное диффузное загрязнение, смыв с сельхозугодий и чем больше мы будем вносить удобрения, леса репеллентами брызгать – тем хуже будет.

Вспомним, как было раньше - приехала вся страна и строила волжскую ГЭС, а теперь вся страна должна спасать Волгу.