С заботой о будущем: ННК готовит кадры со школьной скамьи

Нефтехимики помогают ребятам получить самые широкие знания и определиться с будущей профессией. Фото АО «ННК»

Впереди – серьезная учеба

1 сентября за парты новокуйбышевской школы №5 «Образовательный центр имени М.П. Бочарикова» сели ребята из очередного набора Роснефть-класса. Чтобы попасть в профильный 10 класс, парни и девушки выдержали серьезный конкурс, продемонстрировав успехи в точных науках. Здесь они будут их изучать особенно углубленно, ведь именно химия, физика и математика помогут ребятам после школы поступить в технические вузы и стать нефтяниками.

- Роснефть-классы - особая гордость нашей школы. В этом году новый набор составил 25 самых лучших учеников города, каждый из них уже поставил перед собой цель и ориентир на ближайшие два года учебы, - рассказала директор школы №5 Ольга Кудряшова. – Безусловно, помощь Новокуйбышевской нефтехимической компании для нашей школы очень важна. Это и техническое оснащение кабинетов, в которых проходит учебный процесс, моральная и материальная поддержка, и гарантированное трудоустройство после окончания профильного вуза. И мы очень надеемся, что наши отношения с АО «ННК» будут продолжаться и крепнуть.

Школа – вуз - ННК

Новокуйбышевская нефтехимическая компания (дочернее общество «НК «Роснефть») реализует свой образовательный проект на базе школы №5 с 2012 года. Здесь формируются классы, которые обучаются по системе непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие». Для полноценной подготовки будущих специалистов предприятие обеспечило полное методическое и технологическое оснащение учебного процесса. На средства, выделенные ННК, оборудована химическая лаборатория, проведен ремонт в актовом зале школы, отремонтирован кабинет профильной подготовки, закуплено современное оборудование. Нефтехимики помогают одаренным ребятам расширить границы школьной программы – с ними работают не только «родные» учителя, но и вузовские преподаватели. При поддержке ННК ученики занимаются научной деятельностью, участвуют в престижных олимпиадах и конкурсах, посещают с экскурсиями производственные площадки нефтехимической компании. Результаты говорят за себя: из 160 выпускников профильных классов 75 закончили школу с медалью «За особые успехи в учении».

- Мы очень рады, что у учеников Роснефть-классов есть возможность раскрывать свои таланты, ставить перед собой амбициозные цели и достигать их, чувствовать поддержку педагогов, находиться в плодотворной среде единомышленников, - приветствовала ребят заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Наталья Калинина. - Обучение в Роснефть-классе формирует серьезную базу знаний для поступления в профильные вузы страны. А после окончания высших учебных заведений мы ждем ребят у себя на предприятии. При поступлении в университет по целевому направлению от АО «ННК» и успешном обучении выпускники Роснефть-классов получают стипендию от предприятия. После вуза их ждут гарантированные рабочие места – многие уже трудятся в коллективе ННК на инженерно-технических должностях. Как, например, ведущий специалист по договорной работе и учету производства промышленных газов АО «ННК» Ян Малькевич, после учебы в Роснефть-классе успешно окончивший РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

- Образовательная программа «Школа – вуз - предприятие» является действительно эффективным социальным лифтом, примером этому является моя история, - говорит Ян Малькевич. - Обучение в Роснефть-классе - хороший старт для ребят, которые увлечены химией и хотели бы связать свою будущую деятельность с нефтехимической отраслью. Учеба в вузе дается нелегко, здесь приходится рассчитывать только на себя и прилагать все силы. Но перспектива гарантированного трудоустройства и возможность карьерного роста являются хорошей мотивацией для движения вперед!