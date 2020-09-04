Награды - достойным: заслуги более 100 сотрудников НК НПЗ отмечены на разных уровнях

Новокуйбышевский НПЗ продолжает движение вверх. Фото АО «НК НПЗ»

Производству - надежность

В частности, коллектив одержал очередную победу в Международном конкурсе «Лучшие товары и услуги – ГЕММА». Золотая статуэтка оказалась в копилке наград предприятия благодаря наивысшей оценке независимых экспертов, которую получили несколько марок дизельного, автомобильного и реактивного топлива. И это не единственное достижение, которым сегодня гордятся новокуйбышевские нефтепереработчики. Одно из важных свершений - выпуск нового экологичного вида маловязкого судового топлива марки А, запущенного в производство в начале этого года. Горючее для речных и морских судов содержит всего 0,1% серы (а не 1,5%, как раньше), что полностью соответствует требованиям Международной конвенции, вступившим в силу с января 2020 года. Чтобы создать продукт соответствующего качества, на НК НПЗ в прошлом году перевооружили установку гидроочистки 24-6/3 в цехе №37.

Завод модернизируется полным ходом, но и повышению надежности действующего оборудования здесь уделяется самое пристальное внимание. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, нефтепереработчики в первом полугодии провели комплексный ремонт технологических объектов. В это время коллектив, учитывая привлечение рабочих подрядных организаций, «вырос» в два раза, но все мероприятия, согласно эпидемиологической обстановке, были выполнены. Ремонт стал настоящим профессиональным «экзаменом» для всего коллектива – и в плане профессионализма, и в плане организации. Было отремонтировано 18 установок - более 1600 единиц оборудования.

- Одним из самых масштабных объектов ремонта стала установка АВТ-11 – заводская «альфа и омега», обеспечивающая сырьем все остальные технологические станции, - рассказал главный инженер АО «НК НПЗ» Максим Романов. - Здесь не только переложили основную часть трубопроводов, но и пустили операторную бункерного типа, обеспечивающую персоналу защиту в чрезвычайных обстоятельствах. Комфортная операторная во взрывоустойчивом исполнении стала третьей по счету, но не последней – всего будет девять таких объектов.

Безопасности на НК НПЗ уделяется повышенное внимание, и не только ее техническому обеспечению, но и контролю. В этом помогает цифровизация: на заводе внедрена и успешно функционирует система мониторинга охраны труда с применением нейросети. Технология с использованием искусственного интеллекта анализирует данные с видеокамер, распознавая нарушителей техники безопасности.

Социальная ответственность – в приоритете

В 2019 году Новокуйбышевский НПЗ признан лидером природоохранной деятельности среди градообразующих предприятий во всероссийском конкурсе. Горожане могут свидетельствовать – завод одно за другим берет на себя и выполняет различные экологические обязательства. В начале этого года установлены три новых поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха – они круглосуточно мониторят показатели, отправляя данные в экологическую лабораторию. Контролируется качество не только воздуха, но и подземных вод – проект реализуют на буферной базе предприятия, расположенной на Волге. Кстати, с Волгой связано еще одно ежегодное мероприятие: 22 июля заводчане выпустили в реку очередную партию рыбы – 95 тысяч мальков стерляди. С 2013 года НК НПЗ для восстановления биоразнообразия выпустил более 1 млн мальков сазана, толстолобика и осетровых.

Сложная экономическая ситуация в стране не помешала заводчанам в июле принять новый коллективный договор на 2020 - 2023 годы: теперь в нем содержится 67 льгот (на пять больше, чем в предыдущем), размеры выплат проиндексированы в 1,1 раза. Социальная ответственность предприятия распространяется не только на работников, но и на горожан. В начале года завод помог городской больнице в обновлении дорогостоящего оборудования. Благотворительная работа продолжается: в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО «НК «Роснефть» в Новокуйбышевске были реконструированы детский сад «Буратино» и школа на улице Миронова, построена новая транспортно-пешеходная дорога.