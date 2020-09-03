Окно в блокадный Ленинград и история "оборонки": в Самаре площадь превратили в музей Второй мировой

Самая большая площадь России стала музеем истории Второй мировой Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сто шагов до Победы

3 сентября 2020 года в России отмечают окончание Второй мировой войны. Во всех городах страны в честь этого знаменательного события проходят концерты, памятные мероприятия. Но именно в Самаре придумали, пожалуй, самое масштабное событие к этой дате. 3 сентября самая большая в России площадь имени Куйбышева превратилась в музей под открытым небом. Огромная инсталляция посвящена истории Великой отечественной войны. Актеры, экскурсоводы и волонтеры помогают гостям окунуться в прошлое и пережить самые важные моменты этого сложного времени, погрузиться в историю, узнать что-то новое или освежить в памяти школьную программу истории.

Начинается экскурсия с мирных времен Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Путешествие по музею начинается со входа с улицы Вилоновская. Пионеры в красных галстуках ровным строем маршируют мимо белоснежных скульптур, мороженщик с тележкой зазывает ребятишек, за столами мужчины в кепках разыгрывают партию в шахматы, под звуки вальса кружится под мирным голубым небом пара молодых ребят… Весна 1941 года, Первомай, праздничное настроение, миллион планов на будущее… До войны меньше двух месяцев. Впереди – пять лет тяжелых испытаний, голод, бомбежки, смерть и долгожданная Победа. Та самая, юбилей которой мы празднуем в 2020 году, который президент РФ Владимир Путин объявил Годом памяти и славы.

У КПП горожан встречают актеры в форме солдат того времени. Краткий инструктаж, позволяющий детям и взрослым вспомнить, как непросто было выжить в те времена. Как узнать, что началась бомбежка? Как уберечься от осколков?

- Мы превратили в единую экспозицию всю площадь. Она поделена на несколько частей, каждая из которых посвящена своему периоду войны. Это развивающееся в стране направление иммерсивных (создающих эффект полного погружения зрителя) театров, это не самое простое, но очень модное веяние. Мы готовили эту выставку достаточно долго, консультировали и проверяли нас историки, профессоры, доктора наук, так что вся информация четко выверена и точна. В самой работе музея заняты около 200 человек – это и актеры, и волонтеры, - рассказывает организатор проекта Валерия Спирина.

Мужчины сразу останавливаются около столиков с оружием Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Следующая остановка - призывной пункт. Здесь можно научиться собирать автомат Калашникова, посмотреть на образцы вооружения того времени, побывать в музее в военной палатке. И отправиться дальше – на фронт или в тыл, где день и ночь работали оборонные заводы, выпускавшие боеприпасы и самолеты, швеи, которые мастерили солдатскую форму.

Работа оборонных заводов – в центре экспозиции, и это не случайно. В годы войны Куйбышев был Запасной столицей, сюда эвакуировали крупнейшие предприятия, отсюда на фронт летели штурмовики ИЛ-2. И отсюда в ноябре 1941 года после памятного парада целые батальоны отправились на фронт, прямо с площади Куйбышева. А сидевшие на трибунах атташе иностранных держав, потрясенные продемонстрированной мощностью, строчили срочные донесения в свои страны, чтобы предупредить: все слухи о неготовности СССР к войне не имели под собой основания.

Кирилл Акимов в этом музее - рабочий Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Оказаться в центре событий

Интерактивным музей назвали не случайно: здесь все можно трогать, изучать. А еще каждый зритель как будто попадает в центр театрализованного представления. Станки на площади не просто стоят. Тут ходят туда-сюда иглы в швейных машинках и мастерицы что-то обсуждают между собой. Эффект погружения в эпоху стопроцентный! Вот испачканный в машинном масле рабочий трудится над созданием боевых снарядов для истребителей. Это - Кирилл Акимов, актер театра "Пластилиновый дождь". Сегодня и еще 10 дней он - обычный трудяга, который знает этот станок как свои пять пальцев.

- Для меня очень важно, чтобы люди не повторяли ошибки прошлого. И чтобы не произошло того, что было раньше, не было горя и страданий, чтобы снова люди не умирали тысячами, мы должны помнить все события и извлекать из них уроки.

Интерактивная картина - спасение полотен из музеев Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А чуть дальше воссозданные комнаты. Здесь – барак с шестью нарами. В таких комнатушках жили, например, эвакуированные в Куйбышев рабочие. Узкий коридор, кровать, завешанная шторками, тлеющая буржуйка – хорошо, если было чем ее растопить. Но обладатели такого койкоместа были счастливы, ведь это означало, что у них есть крыша над головой.

Так выглядели бараки. И люди были счастливы жить в них Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Следующая экспозиция уже посвящена блокадному Ленинграду. Стучит метроном, зияет провалом окно, разбитое после бомбежки. В эту квартиру влетел осколок – все кверху дном и среди кирпичей сиротливо лежит одинокая кукла. А рядом – будто бы магазин, но на полках - ни крошки, лишь в витрине те самые блокадные 125 грамм, маленький кусочек хлеба.

В эту комнату попал снаряд при бомбежке Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Санитарный вагон, вагон-баня, сцена эвакуации музеев, почта, где учат сворачивать конверты-треугольники, стенды с информацией о городах-героях, образцы военной техники… Все это можно трогать, фотографировать. А подробнее историю каждого момента рассказывают экскурсоводы – их здесь на площади несколько десятков, каждый – на своей территории.

- В этом проекте участвуют все экскурсоводы Самары. Нельзя такое мероприятие было не провести к 3 сентября, особенно в нашем городе, в Куйбышеве, который был Запасной столицей. Все экскурсоводы Самары сейчас здесь. Видно, как поражены тем, что происходит здесь посетители, они не ждали такого масштаба мероприятия. Все, что здесь показано – это очень трогательно. Мы не должны это забывать, и наши дети не должны забывать. И кто еще, если не наш город, должен нести эту правду, - делится своими побуждениями, которые привели ее сюда экскурсовод Лариса Кирюхина.

А здесь - баня на колесах Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Лучше, чем учебник

В первый же день площадь посетили сотни человек, еще днем. На экскурсии приходили целыми классами, заглянули сюда и жители близлежащих домов. Ирина Владимирова ехала с работы домой и решила посмотреть, что же такого грандиозного построили на площади.

- Я обязательно в выходные сюда приеду с мужем и детьми. У меня двое мальчишек, я уверена, что для них это будет потрясающий урок истории. Мне больше всего понравилось, что здесь подготовили экспозицию очень познавательную, но нет излишнего шоу. Войну показывают тяжелым периодом, который не хочется повторять никогда, - говорит она.

- Это лучше, чем в школе историю преподают. Экскурсоводы все показывают. Выставка рассказывает правду, можно все пощупать, детям интереснее, чем скучные уроки, - соглашается и еще одна посетительница выставки Наталья Пушкарева

Поезд Победы и танцующая пара

А Георгий Миронов на площади в этот раз работает как волонтер. Обычно он сам организовывает мероприятия и добровольцев координирует, в этот раз же решил примерить форму. Задача его и коллег – следить за порядком, отвечать на вопросы посетителей и не позволять портить экспонаты.

- Я считаю, что это очень грандиозное мероприятие, масштабное. Тяжело вспоминать все эти моменты, но здесь много интересного можно узнать. У меня дед сам прошел всю войну, был под Сталинградом, немного не дошел до Берлина, участвовал во взятии Кенигсберга. И я уверен, что эта история окажется близкой каждому жителю Самары, - делится эмоциями Георгий.

3 сентября вечером состоялось и открытие интерактивного музея – с концертной программой, выступлениями местных артистов. А сама экспозиция будет работать до 13 сентября, ежедневно с 14.00 до 21.00, в выходные дни с 10.00 до 21.00. Вход свободный.