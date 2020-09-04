Куда сходить в выходные в Самаре 5 и 6 сентября 2020 года: выставка-перфоманс «Универсам», лекции о кино и открытие сезона в самарских театрах

Рассказываем, Куда сходить в выходные в Самаре 5 и 6 сентября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выходные в Самаре 5 и 6 сентября 2020 года, первые выходные осени, подарят горожанам еще два вполне летних денька с солнечной и теплой погодой. Не стоит проводить их, сидя дома. В городе для самарцев приготовили много развлечений на любой вкус – для тех, кто любит активный образ жизни или ищет ярких впечатлений в музеях и театрах. Смотрите программу выходного дня и выбирайте досуг по душе.

СПОРТ

Бесплатные занятия скандинавской ходьбой

В парке им. Юрия Гагарина в воскресенье можно будет попасть на урок по очень популярной, полезной и доступной для людей всех возрастов скандинавской ходьбе. Вас научат технике, которая укрепит мышцы, поможет сбросить вес и улучшит здоровье. Тренировки проводит дипломированный тренер, все вопросы можно задать https://vk.com/m.yablochnaya.

ГДЕ: Парк им. Юрия Гагарина.

КОГДА: С 8.30 до 10.00.

Бесплатно.

ВЫСТАВКИ И ЛЕКЦИИ

Выставка-перфоманс «Универсам»

В выходные в самарском Агропарке открывается уникальная выставка. Здесь можно будет не только увидеть образцы современной живописи и фотоискусства от российских и международных участников, но также насладиться живой музыкой и яркими танцевальными номерами. В программе выставки ожидаются семейные мастер-классы и творческие встречи с художниками, поэтами и артистами.

Программа «Универсама» в выходные:

5 сентября

11.00-12.000 – Торжественное открытие выставки.

12.00-18.00 – выступление хора «VIVAT», музыканта Коллинза Муте.

19.00-21.00 – концерт джазового квинтета под руководством Александра Карбасова.

6 сентября

10.00-12.00 – мастер-класс по росписи пряников для детей.

12.00-18.00 – вальс и полонез от бального движения «Империя», романсы от артистов академии культуры, бразильский джаз от коллектива «Carioca»

19.00-21.00 – мастер-класс по акварели от Ирины Князевой.

ГДЕ: Агропарк Самара, Волжское шоссе, 106-108.

КОГДА: с 5 по 8 сентября.

Цена билетов: от 200 руб. (льготный) до 800 рублей.

Выставка "Универсам". Фото: vk.com/universam_art

Бесплатная лекция «Давным-давно», посвященная фильму «Гусарская баллад»

Это мероприятие понравится поклонникам фильмов режиссера Эльдара Рязанова. Попасть на него смогут только 10 человек по предварительной записи по телефону 332-05-16, читать лекцию будет культуролог, главный хранитель фондов музея Эльдара Рязанова Юлия Богатырева.

Музыкальную комедию «Гусарская баллада» Рязанов снял к Юбилею Отечественной войны 1812 года. Молодой режиссер сам написал к картине сценарий, причем в стихах. О том, как складывался съемочный процесс, а также как связана Самара с прототипом главной героини Шурочки Азаровой, можно будет узнать на лекции.

ГДЕ: Музей Эльдара Рязанова, ул. Фрунзе, 120.

КОГДА: 5 сентября, 16.00.

Вход свободный по записи.

Кадр из фильма "Гусарская баллада"

Лекция «Секретная миссия» Михаила Ромма: другой фронт политического кино»

Тех, кому интересна история кино советского периода, приглашают в Самарскую публичную библиотеку на лекцию о творчестве выдающегося советского режиссера Михаила Ромма. Речь на ней пойдет также о том, как политика влияет на киноискусство, об этом расскажут на примере фильмов «Обыкновенный фашизм» и «Секретная миссия».

ГДЕ: Самарская публичная библиотека, ул. Куйбышева, 95.

КОГДА: 6 сентября, 18.30.

Экскурсия «Художественная Самара» от Самарского художественного музея

В ближайшую субботу, 5 сентября, самарцев приглашают на экскурсию по маршруту «Три музея», посвященную художественной жизни Самары XIX - XX столетий. Краевед Валерий Мокштадт расскажет о самарских художниках во время увлекательной прогулки по памятным местам исторического центра Самары. Гости также узнают, как формировалась коллекция художественного музея.

ГДЕ: Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92.

КОГДА: 5 сентября, 13.00.

Цена билетов: 360 руб. (билеты приобретаются в кассе музея).

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ

Спектакль «Севильский цирюльник» в театре оперы и балета (12+)

Соскучились по зрелищам за время карантина? Отправляйтесь в Самарский театр оперы и балета, здесь вам поднимут настроение искрометной музыкой итальянца Россини и сюжетом на все времена от француза Бомарше. В субботу будут давать «Севильского цирюльника» на языке оригинала, итальянском

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 5 сентября, 18.30.

Цена билетов: 250 – 1000 руб.

Сцена из оперы "Севильский цирюльник". Фото: официальный сайт САТОБ

Балет «Лебединое озеро» (12+)

На элегичный лад в этот осенний день самарцев настроит прекрасный балет на музыку Петра Ильича Чайковского о любви и преследующем ее злом роке. У ценителей танцевального искусства будет еще одна возможность полюбоваться на неувядающую классику, а те, кто впервые придет на спектакль, смогут приобщиться к истории русского балета.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 5 сентября, 18.30.

Цена билетов: 200 – 1500 руб.

Спектакль театра драмы «Любимец публики» (16+)

Самарский драматический театр также открыл свой сезон раньше на радость любителям искусства. В субботу здесь можно будет побывать на комедии с Владимиром Гальченко в главной роли. Закулисная комедия «Любимец публики» расскажет, чем по-настоящему наполнена жизнь признанного мастера сцены: вечные интриги, сменяющиеся женщины, кипы писем, неразобранные чемоданы, вечные гастроли и огромная любовь зрителей.

ГДЕ: Самарский академический драматический театр им. Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 5 сентября, 18.00.

Цена билетов: от 200 до 900 руб.

Спектакль театра драмы «Вот так и живем» (16+)

Спектакль по рассказам В.М.Шукшина расскажет о простых и честных людях и их отношениях – таких же незамысловатых, но искренних. Герои просты и очень понятны, но одновременно глубоки и многогранны. Вместе с актерами зритель сможет посмеяться и погрустить над тем, как же могут уживаться под одной крышей два таких разных создания – Мужчина и Женщина.

ГДЕ: Самарский академический драматический театр им. Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 6 сентября, 18.00.

Цена билетов: от 200 до 900 руб.

Сцена из спектакля "Вот так и живем". Фото: официальный сайт САТД им. Горького

Спектакль «По дороге к страусам» в театре «Камерная сцена»

Погрузиться в атмосферу 60-х годов с ее стилягами и работягами, задушевными песнями и «Голубыми огоньками» можно будет, сходив в театр «Камерная сцена» на лирический спектакль «По дороге к страусам». Он расскажет о совсем молодом человеке, только что окончившим школу, который пока еще сам не знает, что хочет и ищет себя. Оказавшись в дороге без копейки денег, он встречает очень разных людей и находит свою любовь.

ГДЕ: Театр «Камерная сцена», ул. Некрасова, 27.

КОГДА: 6 сентября, 18.00.

Цена билетов: 300 – 700 рублей.

Концерт музыки Баха «Красота спасает мир» (12+)

Послушать органную музыку Баха приглашают любителей классической музыки в филармонию 6 сентября. Концерт пройдет в формате диалога с публикой о возвышенном и земном. Программа полностью состоит из произведений И. С. Баха. В исполнении лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки РФ Людмилы Камелиной можно будет услышать шедевры органной музыки И. С. Баха: Фантазию соль мажор; Две хоральные прелюдии, Концерт ля минор Вивальди-Баха; Арию из Сюиты № 2 ре мажор; Три хоральные прелюдии из «Органной книжечки» и Токкату и фугу ре минор.

ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 6 сентября, 20.00.

Цена билетов: 300 – 450 руб.

ДЕТЯМ

Спектакль «Три поросенка» в Самарском театре кукол (3+)

Кукольный театр открыл двери для самых маленьких самарских зрителей. В субботу, 5 сентября, здесь покажут спектакль по английской народной сказке «Три поросенка». О том, как находчивые и дружные поросята справились с большим и сильным, но глупым волком.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Льва Толстого 82, телефон 333-51-48.

КОГДА: 5 сентября, 10.30, 13.00.

Цена билетов: 350 руб.

Сцена из спектакля "Три поросенка". Фото: официальный сайт Самарского театра кукол

Спектакль «Дикие лебеди» в Самарском театре кукол (5+)

Этот спектакль о любви и зависти, верности и предательстве понравится не только ребятам постарше, но и их мамам и папам. Зрителей ждет музыкальный спектакль в двух действиях с превращениями, танцами, с магическим театром теней и другими чудесами.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Льва Толстого 82, телефон 333-51-48.

КОГДА: 6 сентября, 10.30, 13.00.

Цена билетов: 350 руб.