День города в Самаре 2020: полная программа мероприятий, дата проведения

Самару ждет потрясающий день города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День города в Самаре 2020 года будет проходить три дня с 11 по 13 сентября. В этом году праздник будет масштабным и распределенным во времени и пространстве. Проходить он будет на нескольких площадках, в таком случае будет проще соблюдать санитарные правила, дистанцирование. Сообщаем, какой будет полная программа мероприятий в День города Самары 2020 и куда пойти, чтобы не пропустить ничего интересного.

В этом году Самара отмечает 434-й год рождения. В честь этого события пройдут концерты, арт-мероприятия и развлечения для детей.

Программа мероприятий на День города 11 сентября 2020 года

Основные события этого дня развернутся в амфитеатре на склоне Самарской площади. Здесь будет проходить ярмарка местных талантов «Самара open jazz».

Кто выступит?

- оркестр Игоря Бутмана и Олег Аккуратов,

- LRK-трио (Москва) и струнный квартет,

- певица Алла Рид (Самара-Москва, вокал) и Александр Шамонин (Москва, фортепиано),

- певец Abel Fernandez и джазовая студия «Движение» (Самара),

- группа Guru Gruv Foundation,

- квартет Григория Файна (Самара).

На 4-й очереди набережной около «Ладьи» в этот день откроется кинотеатр под открытым небом, здесь будут показывать интересные фильмы.

Программа мероприятий на День города 12 сентября 2020 года

Второй день празднования Дня города в Самаре в 2020 году будет спортивным. Утром пройдет самарский космический марафон на Кубок главы города.

Начнется спортивный марафон в 8.00 на набережной около бассейна ЦСК ВВС. Легкоатлеты должны будут преодолеть 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км.

В 17.00 на площади Куйбышева открывается фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH».

Вечером на набережной около «Ладьи» покажут фильмы.

Программа мероприятий на День города 13 сентября 2020 года

13 сентября станет главной датой проведения Дня города 2020 в Самаре. Все основные мероприятия в программе запланированы именно на этот день. Но для того, чтобы не создавать столпотворение, работать будет несколько площадок.

Начнутся празднования с возложения цветов к памятнику основателя Самары - Григорию Засекину на Полевом спуске. Пройдет оно в 12.00.

Затем на Некрасовском и Вилоновском спусках пройдет спортивная акция «Самарский Олимп». На 17 площадках разместятся фитнес-тренеры, ведущие занятий по йоге, пройдут мастер-классы по ушу, скандинавской ходьбе, шахматам и многим другим спортивным направлениям. Время проведения мероприятия с 13.00 до 19.00.

Пять творческих площадок с 13.00 до 19.00 будут работать на 2-й очереди набережной. На ярмарке «Сделано в Самаре» можно будет прикупить сувениры. Также появятся театральная сцена, сцена «Самоцветы» и «Культурное сердце России», «Книжная ярмарка».

В 15.00 начнется ярмарка самарских талантов. На сцене выступят самарские артисты, ВИА «Синяя птица», пройдет КВН-Марафон.

Также с 15.00 на набережной будет работать арт-проект "Самарская земля 2020. Художественный опыт».

На аллее Трудовой Славы на Безымянке 13 сентября откроется выставка «Трудовой подвиг Куйбышева».

А в 21.00 на 2-й очереди набережной будет фейерверк, его покажут с баржи.

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