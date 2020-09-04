Фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH» в Самаре 12-25 сентября: полная программа мероприятий

В Самаре пройдет фестиваль, посвященный Шостаковичу

Фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH» в Самаре пройдет с 12 по 25 сентября 2020 года. Это будет многожанровый фестиваль искусств. Полная программа мероприятия будет очень насыщенной. Публикуем ее во всех подробностях.

Фестиваль, посвященный Шостаковичу, не случайно имеет в названии аббревиатуру DSCH - это музыкальный автограф композитора. Открытие фестиваля состоится в рамках Дня города 12 сентября 2020 года на склоне площади Славы, он будет проходить в формате Open air.

Фестиваль в Самаре объединит в себе широкую палитру искусств - оперы, драматического театра, симфонической, камерной и народной музыки.

Программа дня открытия фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH» 12 сентября 2020 года

Открытие фестиваля станет одним из важнейших событий трехдневного празднования Дня города в Самаре - 2020. Оно состоится 12 сентября в 17.00 на склоне площади Славы. Там располагается амфитеатр. Это мероприятие должно стать для горожан настоящим открытием.

Кто выступит на открытии фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH»

- звезды музыки, театра и кино,

- Ильдар Абдразаков (вокал),

- Сергей Безруков (художественное слово),

- Екатерина Мечетина (фортепиано),

- Владислав Лаврик (труба),

- Екатерина Мочалова (домра),

- Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, дирижер – Михаил Щербаков.

Полная программа мероприятий фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH»

Когда: 16 сентября, 19.00

Где: Театр оперы и балета

Максим Венгеров (скрипка), дважды лауреат премии «Грэмми», Полина Осетинская (фортепиано). Произведения Моцарта, Брамса и Штрауса.

Когда: 16 сентября, 19.00

Где: Филармония

- Борис Березовский (фортепиано),

- ансамбль старинной казачьей песни «Вольница»,

- детский фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция» (Самара),

- юные таланты класса Бориса Березовского: Карина Тер-Газарян, Алисия Левина.

Когда: 19 сентября, 18.30

Где: Филармония

- Александр Гиндин (фортепиано) - Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижер – Михаил Щербаков.

Концерт № 2 Сергея Рахманинова и Симфония № 2.

Когда: 24 сентября, 19.00

Где: Театр драмы им. Горького

Московский драматический театр им. А.С. Пушкина со спектаклем «Рыцарь Пламенеющего Пестика» режиссера Донеллана.

Когда: 25 сентября, 18.30

Где: Филармония

Закрытие фестиваля при участии Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением дирижера Владимира Федосеева. Будет исполнена Симфония № 5 Шостаковича и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского.

Зрителей предупреждают о том, что нужно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Купить билеты можно на сайте Филармонии.