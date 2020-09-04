Фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH» в Самаре 12-25 сентября: полная программа мероприятий

В Самаре пройдет фестиваль, посвященный Шостаковичу
Фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH» в Самаре пройдет с 12 по 25 сентября 2020 года. Это будет многожанровый фестиваль искусств. Полная программа мероприятия будет очень насыщенной. Публикуем ее во всех подробностях.
Фестиваль, посвященный Шостаковичу, не случайно имеет в названии аббревиатуру DSCH - это музыкальный автограф композитора. Открытие фестиваля состоится в рамках Дня города 12 сентября 2020 года на склоне площади Славы, он будет проходить в формате Open air.
Фестиваль в Самаре объединит в себе широкую палитру искусств - оперы, драматического театра, симфонической, камерной и народной музыки.
Программа дня открытия фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH» 12 сентября 2020 года
Открытие фестиваля станет одним из важнейших событий трехдневного празднования Дня города в Самаре - 2020. Оно состоится 12 сентября в 17.00 на склоне площади Славы. Там располагается амфитеатр. Это мероприятие должно стать для горожан настоящим открытием.
Кто выступит на открытии фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH»
- звезды музыки, театра и кино,
- Ильдар Абдразаков (вокал),
- Сергей Безруков (художественное слово),
- Екатерина Мечетина (фортепиано),
- Владислав Лаврик (труба),
- Екатерина Мочалова (домра),
- Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, дирижер – Михаил Щербаков.
Полная программа мероприятий фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH»
Когда: 16 сентября, 19.00
Где: Театр оперы и балета
Максим Венгеров (скрипка), дважды лауреат премии «Грэмми», Полина Осетинская (фортепиано). Произведения Моцарта, Брамса и Штрауса.
Когда: 16 сентября, 19.00
Где: Филармония
- Борис Березовский (фортепиано),
- ансамбль старинной казачьей песни «Вольница»,
- детский фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция» (Самара),
- юные таланты класса Бориса Березовского: Карина Тер-Газарян, Алисия Левина.
Когда: 19 сентября, 18.30
Где: Филармония
- Александр Гиндин (фортепиано) - Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижер – Михаил Щербаков.
Концерт № 2 Сергея Рахманинова и Симфония № 2.
Когда: 24 сентября, 19.00
Где: Театр драмы им. Горького
Московский драматический театр им. А.С. Пушкина со спектаклем «Рыцарь Пламенеющего Пестика» режиссера Донеллана.
Когда: 25 сентября, 18.30
Где: Филармония
Закрытие фестиваля при участии Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением дирижера Владимира Федосеева. Будет исполнена Симфония № 5 Шостаковича и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского.
Зрителей предупреждают о том, что нужно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.