«Не брали даже мыть полы в подъездах»: в Самаре девочка-вундеркинд не могла устроиться на работу

Алина была блестящей ученицей. Фото: архив "КП-Самара"

Несколько лет назад про маленькую Алину Беляеву из Новокуйбышевска говорила вся Самарская область. Девочка рано прославилась – она села за школьную парту в 4 года и 9 месяцев и официально была признана самой юной первоклашкой России, внесена в Книгу рекордов. Девочке-вундеркинду пророчили блестящее будущее. И, казалось бы, все к этому и идет. Однако на днях выяснилось, что не все так радужно – в соцсетях Алина пожаловалась, что, несмотря на красный диплом, не может никуда устроиться на работу. Как оказалось, работодатели отказывались трудоустраивать девушку из-за ее юного возраста – Алине еще нет 18-ти.

За год прошла всю начальную школу

Алина Беляева стала знаменитой в 11 лет, когда училась в 8 классе – именно тогда ее внесли в Книгу рекордов России. Девочка – третий, поздний ребенок в семье, с младенчества отличалась тягой к знаниям. Мама Алины, Валентина Викторовна, признается, что занималась с дочкой сама, без каких-то развивающих курсов, поощряла интерес дочери к буквам и цифрам. К трем годам Алина Беляева уже умела читать, в детском садике провела всего год, а потом уговорила маму отдать ее в школу. Поначалу учителя сомневались, сможет ли такая малышка учиться наравне с семилетками, но все комиссии признали: по интеллектуальному развитию девочка далеко опережает сверстников. И Алина пошла в первый класс в 4 года 9 месяцев. За первый же год обучения она прошла программу четырех классов. Позже родители подали документы, и девочку официально признали самой юной первоклассницей страны. Она получила медаль «Одаренные дети России» и, кроме того, была включена в энциклопедию «Одаренные дети - будущее России».

Больше других наук Алина интересовалась химией. Поэтому в 2016-м, в 13 лет, она поступила в Новокуйбышевский нефтехимический техникум по специальности «Химическая технология органических веществ». И одновременно продолжала учиться в 10 и 11 классах общеобразовательной школы.

Работодатели не спешили брать юное дарование на работу, и девушка была вынуждена просить помощи

«Подрастешь – тогда приходи»

В 2020 году одаренная девушка получила красный диплом техникума с квалификацией «техник-технолог». Казалось бы, перед юным дарованием открыты все пути. Но не тут-то было! Едва услышав, что способной выпускнице всего 17 лет, работодатели один за другим качали головами. Мол, подрастешь, тогда приходи.

- Меня не берут ни на какую работу, потому что нет 18 лет, - в отчаянии написала девушка в соцсетях. - Президент нашей страны говорит, что трудоустройство возможно с 16 лет, но меня почему-то в 17 с образованием и многочисленными достижениями не берут даже мыть полы в подъездах! А ведь кормить себя и оплачивать жилье как-то нужно, родители уже старые… И как это сделать?

К счастью, этот призыв о помощи не остался без ответа – к решению вопроса о трудоустройстве Алины подключился областное министерство труда.

- Вопросом трудоустройства Алины Беляевой занимались специалисты центров занятости Самары и Красноярского района, - рассказали журналисту «КП-Самара» в министерстве труда, занятости и миграционной политики региона. – Для девушки подобрали несколько вакансий. Это лаборант на предприятии ООО «Красноярское молоко» с зарплатой от 25000 рублей, инженер-химик на Самарском заводе катализаторов в Новосемейкино с зарплатой 17-20 тысяч и химик-технолог в ООО «Гармония» (Самара) с зарплатой от 25 тысяч рублей. По результатам проведенной работы Алина трудоустроена лаборантом на предприятие ООО «Красноярское молоко», договор заключен 3 сентября.

Как отметили в минтруда, Алина выразила желание в дальнейшем работать по полученной профессии, так как планирует получить высшее образование, связанное с химией или нанотехнологиями.

КОМПЕТЕНТНО

Татьяна Пузина,

Советник директора учебного центра «Академия бизнеса», эксперт в вопросах управления персоналом:

- Право на труд закреплено в Конституции РФ, в соответствии с которой любой гражданин РФ имеет право на труд. Кроме того, статья 63 ТК РФ четко декларирует, что заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. Соответственно, если организация, в которую трудоустраивается 16-17-летний, не ограничена федеральными законами и требованиями ТК, запрещающими этой организации трудоустраивать несовершеннолетних, то отказ - это нарушение трудовых прав.

Кроме того, ТК РФ запрещает дискриминацию в сфере труда, в том числе напрямую указывает, что не допускается отказ в заключении трудового договора со ссылкой на возраст гражданина. Получается, что если гражданин РФ, имеющий документ об образовании, имеющий желание трудиться, не имеющий ограничений по здоровью или федеральными законами, получает отказ в заключении трудового договора – то это прямое нарушение ТК РФ. В таких случаях самый простой способ - это письменное обращение в Трудовую инспекцию. Также можно сделать заявление в прокуратуру и обратиться в суд. Но начать рекомендую с Трудовой инспекции.

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