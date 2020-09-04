Школа, где произошла трагедия. Фото: Google. Карты.

В самарской школе № 81 произошла трагедия. В четверг, 3 сентября, там умерла ученица 10 класса Аня. После четвертого урока, перед занятиями по английскому языку, девочке внезапно стало плохо. Она упала, потеряла сознание и больше не открыла глаза.

- Школьница упала в обморок и ударилась головой. После этого она уже не приходила в себя. При внешнем осмотре никаких травм, которые могли бы привести к смерти, у ребенка не нашли, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник в правоохранительных органах.

На место тут же прибыла бригада скорой помощи, однако помочь медики уже ничем не смогли – им оставалось только констатировать смерть ребенка.

- Смерть наступила внезапно. Ее причину установят медики. Со своей стороны мы окажем необходимую помощь семье, - пообещала директор школы № 81 Оксана Чуракова. Она также выразила соболезнования семье погибшей школьницы.

В этот день Аня не жаловалась на здоровье. Все было в порядке.

- Утром ученица прошла термометрию. Жалоб на состояние здоровья ни у нее, ни со стороны родителей не было. Девочка могла посещать общеобразовательное учреждение, хроническими заболеваниями не страдала, медицинских ограничений на обучение в общеобразовательной школе и на занятия физкультурой не имела, - уточнила директор школы.

Произошедшее взбудоражило всех. На место тут же приехали руководитель департамента образования Елена Чернега, прокурор города, зампрокурора области, следователи.

- Это страшно, когда в столь юном возрасте умирают дети. Буквально через двадцать минут после случившегося я лично была на месте этой жуткой трагедии, - рассказала Елена Чернега. - Вчера в школе работали психологи. Учащимся, ставшим свидетелями трагического случая, педагогам и родителям девочки оказали психологическую помощь. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства смерти. Мы оказываем полное содействие следствию. Правоохранительным органам сразу же были представлены записи с камер видеонаблюдения. Оказано содействие в проведении опроса со свидетелями. Безусловно, семье девочки будет оказана максимальная помощь со стороны администрации города.

Проверку из-за смерти ребенка в школе сейчас проводят следователи регионального СУ СК. Они и медики сейчас выясняют, из-за чего произошла трагедия.