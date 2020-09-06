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Автоматизированный процесс: показываем, как делают автомобильные масла

Смотрите фоторепортаж с Новокуйбышевского завода масел и присадок – одного из ведущих производителей смазочных материалов НК «Роснефть» и единственного в Самарском регионе
Анна ФЕДОРОВА
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НЗМП исторически находится на территории Новокуйбышевского НПЗ

НЗМП исторически находится на территории Новокуйбышевского НПЗ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок рецепт приготовления своих фирменных масел не скрывают: главными успеха, не считая разных присадок, являются модернизация мощностей и профессионализм коллектива. НЗМП исторически находится на территории Новокуйбышевского НПЗ: коллеги-нефтепереработчики, после извлечения из нефти всего легкого и горючего для топлива, отправляют сюда оставшийся гудрон и тяжелые погоны. Из него-то и получается в конечном счете янтарный продукт, так необходимый любому двигателю и механизмам. Нарядившись в спецодежду и каски, с противогазами через плечо, мы отправились по производственной цепочке, чтобы все увидеть своими глазами. Правда, ни гудрона, ни масел, ни других нефтепродуктов на глаза не попалось – все это передвигается исключительно по трубопроводам.

Установка вакуумной трубчатки построена и пущена в эксплуатацию в 2013-м году.

Установка вакуумной трубчатки построена и пущена в эксплуатацию в 2013-м году.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Установка вакуумной трубчатки построена и пущена в эксплуатацию в 2013-м году. Нашим заинтересованным взорам всюду открывается лишь сталь труб и резервуаров, а работа нефтепеработчиков сосредоточена в операторных, на разноцветных пультах и мерцающих экранах мониторов.

- Наша установка производит разгонку широкой масляной фракции на более узкие, - рассказал молодой оператор установки вакуумной трубчатки Максим Ильин. – Получаем при этом масляные погоны – будущие компоненты базовых масел. Наша установка совсем новая, поэтому безопасная и экологичная.

Современная операторная появилась здесь в 2008 году

Современная операторная появилась здесь в 2008 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На установке вакуумной трубчатки операторная не уступает по дизайну комнатам отдыха престижных санаториев. Внутри – комфорт и красота, хотя здание – бункерного типа, способное защитить персонал от любого ЧС. Такая гарантия безопасности продиктована современным требованиям. Современная операторная появилась здесь в 2008 году – операторы установки вакуумной трубчатки и комплекса деасфальтизации (КУД) наблюдают за процессами прямо отсюда, следя за режимом на экранах.

На комплексе установок деасфальтизации правила безопасности весь коллектив соблюдает неукоснительно

На комплексе установок деасфальтизации правила безопасности весь коллектив соблюдает неукоснительно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На комплексе установок деасфальтизации правила безопасности весь коллектив – 34 человека – соблюдает неукоснительно. Впрочем, требования к правилам охраны труда и промышленной безопасности высоки на всех объектах предприятия – это стандарт компании «Роснефть».

- Комплекс установок деасфальтизации предназначен для удаления из остаточного сырья (гудрона) различных углеводородов для повышения индекса вязкости, улучшения цвета и снижения коксуемости, - рассказал начальник КУД Николай Котляр. – Наш целевой продукт - деасфальтизат, который является базой для масел. Отсюда мы отправляем его на УСОМ, далее происходит депарафинизация, а потом уже готовятся товарные масла.

Комплекс тоже не избежал глобальной модернизации: в 2006 году здесь заменили все печи, систему конденсации и много-многое другое. От оборудования 1956 года (именно тогда был построен КУД) здесь не осталось практически ничего.

Установка селективной очистки масел (УСОМ) – гордость завода

Установка селективной очистки масел (УСОМ) – гордость завода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Установка селективной очистки масел (УСОМ) – гордость завода. Здесь очистку проходит 80% всех масел, производимых на НЗМП. Экологически «правильную» УСОМ построили и ввели в эксплуатацию в 1994 году – при этом вывели из строя несколько устаревших мощностей.

- Органический растворитель N-метилпирролидон практически безвреден, – говорит начальник установки УСОМ Дмитрий Ильин. – С нашей установки очищенный продукт попадает на установку депарафинизации, где уже получают базовое масло.

УСОМ стала первым из пяти объектов в инвестиционной программе развития завода, которая реализуется поэтапно, – в 2011 году ее технически перевооружили, заменив более 60% оборудования и 100% оборудования КИП.

Операторная УСОМ

Операторная УСОМ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В штате установки трудятся 27 человек. Установка работает как часы, круглые сутки. Хотя все процессы автоматизированы, контролировать их нужно постоянно. Как в любом коллективе, здесь есть свои «ударники»: старшие операторы Сергей Байтуганов и Сергей Офицеров не только успешно руководят своими сменами, но и занимаются наставничеством молодежи.

Операторная компаундирования

Операторная компаундирования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда-то на заводе приготовление товарных масел осуществлялось на трех установках компаундирования с большой долей ручного труда. Решить вопрос автоматизации процесса позволило строительство нового единого современного комплекса приготовления смазочных масел. Благодаря внедрению блендинга операторы на компьютере задают параметры для смешивания компонентов - выбирает нужную марку масла, его рецептуру, требуемый объем партии. У компьютера же руководят движением готовых нефтепродуктов по трубопроводам – в товарные парки или вплоть до автоцистерн.

На установке компаундирования трудятся 56 человек

На установке компаундирования трудятся 56 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На установке компаундирования трудятся 56 человек – операторы товарные, сливщики-наливщики, чистильщики, механики.

- Продукт передвигается исключительно по трубопроводам. Мы принимаем компоненты, готовим товарные масла, паспортизируем их и отгружаем по трубопроводам в цех фасовки, - рассказал начальник установки Андрей Куртаджиев. – Ассортимент постоянно расширяется – сейчас в линейке более 170 марок. Это базовые, моторные, трансмиссионные, закалочные и индустриальные масла

Кстати, Андрей Куртаджиев возглавил установку совсем недавно, буквально в прошлом году он стал серебряным призером конкурса профмастерства всей Компании.

Фото присадки №28

Цех по производству алкилсалицилатных присадок работает с 1973 года. Ассортимент постоянно совершенствуется. Именно здесь сегодня выпускают знаменитые присадки «Комплексал» и «Детерсол» для моторных масел, регулярно побеждающие в конкурсе «100 лучших товаров России».

- Наши присадки многофункциональны, - рассказал начальник цеха №42 Сергей Мордасов. – Они улучшают эксплуатационные свойства масел, продлевают их жизнь. В целом, производство присадок развивается хорошими темпами. По программе импортозамещения наш завод разрабатывает новые пакеты присадок.

И за подтверждением этих слов далеко ходить не надо. В этом году в цехе получения сульфонатных присадок, что находится по соседству, и в центральной заводской лаборатории была успешно опробована технология получения синтетических сульфонатов. Это инновационная разработка специалистов СвНИИНП и НЗМП, позволяющая получать высококачественные моющие присадки к смазочным маслам с высокими антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами.

На Новокуйбышевском заводе масел и присадок к качеству продукции относятся очень трепетно.

На Новокуйбышевском заводе масел и присадок к качеству продукции относятся очень трепетно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Новокуйбышевском заводе масел и присадок к качеству продукции относятся очень трепетно. Его контролируют на всех этапах производства сразу три структуры центральной заводской лаборатории – лаборатория №6 (входной контроль сырья), исследовательский отдел (ставят новые виды продукции на производство), и лаборатория №3.

- Наша лаборатория анализирует качество всей выпускаемой продукции, - рассказала начальник лаборатории №3 Елена Объедкова. – В нашем коллективе 74 человека, которые работают в трехсменном режиме. За смену лаборанты выполняют около 1-2 тысяч различных анализов. Наша лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации, что доказывает высокую квалификацию коллектива.

Современный цех фасовки масел введен в эксплуатацию в 2002 году

Современный цех фасовки масел введен в эксплуатацию в 2002 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современный цех фасовки масел введен в эксплуатацию в 2002 году – именно тогда продукция стала уходи ть с завода в фирменных бочках и канистрах. Сегодня в цехе, вместе с подрядчиками, трудится около 100 человек – работа организована круглосуточно.

- В 2011 году мы совместно с цехом №28, откуда получаем масла, провели самозачистные линии с парка емкостей на линии фасовки, – рассказал начальник цеха №39 Олег Яшин. – С этого момента масла, которые мы фасуем, идеально чисты. Это подтверждает паспорт продукции, для получения которого только в нашем цехе каждое масло берется на анализ четыре раза.

Цех фасовки масел – один из самых зрелищных.

Цех фасовки масел – один из самых зрелищных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цех фасовки масел – один из самых зрелищных. Здесь полная автоматизация, начиная с конвейера. Основная рабочая сила не люди, а роботы. На глазах гостей машины наполняют канистры маслом, закручивают, упаковывают в коробки, которые тут же отправляются по автоматическим линиям на склад. Сам склад – тоже зрелище – металлические стеллажи до самого верха заполнены бочками, ABS-контейнерами – и вот уже очередная фура готова к погрузке, чтобы отправить продукцию завода потребителям. Если в вашей машине залито масло «Роснефть», вы знаете, откуда оно родом!

БИЗНЕС-ПРЕСС

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