Автоматизированный процесс: показываем, как делают автомобильные масла

НЗМП исторически находится на территории Новокуйбышевского НПЗ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок рецепт приготовления своих фирменных масел не скрывают: главными успеха, не считая разных присадок, являются модернизация мощностей и профессионализм коллектива. НЗМП исторически находится на территории Новокуйбышевского НПЗ: коллеги-нефтепереработчики, после извлечения из нефти всего легкого и горючего для топлива, отправляют сюда оставшийся гудрон и тяжелые погоны. Из него-то и получается в конечном счете янтарный продукт, так необходимый любому двигателю и механизмам. Нарядившись в спецодежду и каски, с противогазами через плечо, мы отправились по производственной цепочке, чтобы все увидеть своими глазами. Правда, ни гудрона, ни масел, ни других нефтепродуктов на глаза не попалось – все это передвигается исключительно по трубопроводам.

Установка вакуумной трубчатки построена и пущена в эксплуатацию в 2013-м году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Установка вакуумной трубчатки построена и пущена в эксплуатацию в 2013-м году. Нашим заинтересованным взорам всюду открывается лишь сталь труб и резервуаров, а работа нефтепеработчиков сосредоточена в операторных, на разноцветных пультах и мерцающих экранах мониторов.

- Наша установка производит разгонку широкой масляной фракции на более узкие, - рассказал молодой оператор установки вакуумной трубчатки Максим Ильин. – Получаем при этом масляные погоны – будущие компоненты базовых масел. Наша установка совсем новая, поэтому безопасная и экологичная.

Современная операторная появилась здесь в 2008 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На установке вакуумной трубчатки операторная не уступает по дизайну комнатам отдыха престижных санаториев. Внутри – комфорт и красота, хотя здание – бункерного типа, способное защитить персонал от любого ЧС. Такая гарантия безопасности продиктована современным требованиям. Современная операторная появилась здесь в 2008 году – операторы установки вакуумной трубчатки и комплекса деасфальтизации (КУД) наблюдают за процессами прямо отсюда, следя за режимом на экранах.

На комплексе установок деасфальтизации правила безопасности весь коллектив соблюдает неукоснительно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На комплексе установок деасфальтизации правила безопасности весь коллектив – 34 человека – соблюдает неукоснительно. Впрочем, требования к правилам охраны труда и промышленной безопасности высоки на всех объектах предприятия – это стандарт компании «Роснефть».

- Комплекс установок деасфальтизации предназначен для удаления из остаточного сырья (гудрона) различных углеводородов для повышения индекса вязкости, улучшения цвета и снижения коксуемости, - рассказал начальник КУД Николай Котляр. – Наш целевой продукт - деасфальтизат, который является базой для масел. Отсюда мы отправляем его на УСОМ, далее происходит депарафинизация, а потом уже готовятся товарные масла.

Комплекс тоже не избежал глобальной модернизации: в 2006 году здесь заменили все печи, систему конденсации и много-многое другое. От оборудования 1956 года (именно тогда был построен КУД) здесь не осталось практически ничего.

Установка селективной очистки масел (УСОМ) – гордость завода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Установка селективной очистки масел (УСОМ) – гордость завода. Здесь очистку проходит 80% всех масел, производимых на НЗМП. Экологически «правильную» УСОМ построили и ввели в эксплуатацию в 1994 году – при этом вывели из строя несколько устаревших мощностей.

- Органический растворитель N-метилпирролидон практически безвреден, – говорит начальник установки УСОМ Дмитрий Ильин. – С нашей установки очищенный продукт попадает на установку депарафинизации, где уже получают базовое масло.

УСОМ стала первым из пяти объектов в инвестиционной программе развития завода, которая реализуется поэтапно, – в 2011 году ее технически перевооружили, заменив более 60% оборудования и 100% оборудования КИП.

Операторная УСОМ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В штате установки трудятся 27 человек. Установка работает как часы, круглые сутки. Хотя все процессы автоматизированы, контролировать их нужно постоянно. Как в любом коллективе, здесь есть свои «ударники»: старшие операторы Сергей Байтуганов и Сергей Офицеров не только успешно руководят своими сменами, но и занимаются наставничеством молодежи.

Операторная компаундирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда-то на заводе приготовление товарных масел осуществлялось на трех установках компаундирования с большой долей ручного труда. Решить вопрос автоматизации процесса позволило строительство нового единого современного комплекса приготовления смазочных масел. Благодаря внедрению блендинга операторы на компьютере задают параметры для смешивания компонентов - выбирает нужную марку масла, его рецептуру, требуемый объем партии. У компьютера же руководят движением готовых нефтепродуктов по трубопроводам – в товарные парки или вплоть до автоцистерн.

На установке компаундирования трудятся 56 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На установке компаундирования трудятся 56 человек – операторы товарные, сливщики-наливщики, чистильщики, механики.

- Продукт передвигается исключительно по трубопроводам. Мы принимаем компоненты, готовим товарные масла, паспортизируем их и отгружаем по трубопроводам в цех фасовки, - рассказал начальник установки Андрей Куртаджиев. – Ассортимент постоянно расширяется – сейчас в линейке более 170 марок. Это базовые, моторные, трансмиссионные, закалочные и индустриальные масла

Кстати, Андрей Куртаджиев возглавил установку совсем недавно, буквально в прошлом году он стал серебряным призером конкурса профмастерства всей Компании.

Фото присадки №28

Цех по производству алкилсалицилатных присадок работает с 1973 года. Ассортимент постоянно совершенствуется. Именно здесь сегодня выпускают знаменитые присадки «Комплексал» и «Детерсол» для моторных масел, регулярно побеждающие в конкурсе «100 лучших товаров России».

- Наши присадки многофункциональны, - рассказал начальник цеха №42 Сергей Мордасов. – Они улучшают эксплуатационные свойства масел, продлевают их жизнь. В целом, производство присадок развивается хорошими темпами. По программе импортозамещения наш завод разрабатывает новые пакеты присадок.

И за подтверждением этих слов далеко ходить не надо. В этом году в цехе получения сульфонатных присадок, что находится по соседству, и в центральной заводской лаборатории была успешно опробована технология получения синтетических сульфонатов. Это инновационная разработка специалистов СвНИИНП и НЗМП, позволяющая получать высококачественные моющие присадки к смазочным маслам с высокими антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами.

На Новокуйбышевском заводе масел и присадок к качеству продукции относятся очень трепетно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Новокуйбышевском заводе масел и присадок к качеству продукции относятся очень трепетно. Его контролируют на всех этапах производства сразу три структуры центральной заводской лаборатории – лаборатория №6 (входной контроль сырья), исследовательский отдел (ставят новые виды продукции на производство), и лаборатория №3.

- Наша лаборатория анализирует качество всей выпускаемой продукции, - рассказала начальник лаборатории №3 Елена Объедкова. – В нашем коллективе 74 человека, которые работают в трехсменном режиме. За смену лаборанты выполняют около 1-2 тысяч различных анализов. Наша лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации, что доказывает высокую квалификацию коллектива.

Современный цех фасовки масел введен в эксплуатацию в 2002 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современный цех фасовки масел введен в эксплуатацию в 2002 году – именно тогда продукция стала уходи ть с завода в фирменных бочках и канистрах. Сегодня в цехе, вместе с подрядчиками, трудится около 100 человек – работа организована круглосуточно.

- В 2011 году мы совместно с цехом №28, откуда получаем масла, провели самозачистные линии с парка емкостей на линии фасовки, – рассказал начальник цеха №39 Олег Яшин. – С этого момента масла, которые мы фасуем, идеально чисты. Это подтверждает паспорт продукции, для получения которого только в нашем цехе каждое масло берется на анализ четыре раза.

Цех фасовки масел – один из самых зрелищных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цех фасовки масел – один из самых зрелищных. Здесь полная автоматизация, начиная с конвейера. Основная рабочая сила не люди, а роботы. На глазах гостей машины наполняют канистры маслом, закручивают, упаковывают в коробки, которые тут же отправляются по автоматическим линиям на склад. Сам склад – тоже зрелище – металлические стеллажи до самого верха заполнены бочками, ABS-контейнерами – и вот уже очередная фура готова к погрузке, чтобы отправить продукцию завода потребителям. Если в вашей машине залито масло «Роснефть», вы знаете, откуда оно родом!