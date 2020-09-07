Самарский Космический Марафон на кубок Главы города 2020: объединенный забег на День города

12 сентября в 8.00 пройдет объединенный забег Самарский Космический Марафон на кубок Главы города 2020 Фото: Антон СЕНЬКО

Самарский Космический Марафон и Марафон на кубок главы города в 2020-м году объединились. И забег в рамках празднования Дня города будет состоять из двух частей - Самарского Марафона и Космического полумарафона, который был перенесен с 12 апреля 2020 года. Пройдет объединенный забег 12 сентября с 8.00 до 14.00, в рамках празднования Дня рождения Самары. Организаторы планируют, что он будет массовым – на дистанции выйдут около 2000 человек.

Памятные медали забега Самарский Космический Марафон на кубок Главы города 2020. Фото: предоставлено организаторами

Дистанции Самарского Космического Марафона на кубок Главы города протянутся по берегу Волги – от набережной, идущей вдоль исторической части города, по центру современной Самары (от спуска на улице Венцека до спуска на улице Осипенко). Старт и финиш будут располагаться у бассейна ЦСКА ВВС.

Дистанции Космического Полумарафона – 3 километра, корпоративный забег на 3 километра, 10 километров, 21,1 километра.

Космический Марафон – дистанция 42,2 километра.

Все зарегистрированные бегуны получат номер с чипом, кепку с символикой забега и памятные медали.

Маршрут забега. Фото: предоставлено организаторами

Пройти регистрацию на Самарский Космический Марафон на кубок главы города можно по ссылке.

Для болельщиков на набережной будут работать развлекательные площадки.

ГДЕ: Волжский проспект, старт и финиш у бассейна ЦСКА ВВС.

КОГДА: 12 сентября, с 8.00 до 14.00.

Участие в забеге по регистрации.