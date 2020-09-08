Красивые виды, актёрская аллея и необычный памятник: показываем, чем живет Железнодорожный район прямо сейчас

Самый лучший вид на Железнодорожный район открывается со смотровой площадки вокзала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП-Самара» продолжает новую рубрику в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут. И в этот раз Светлана Маковеева отправляется в Железнодорожный район.

По официальной информации территория района составляет 1706 га, в его состав входят 2 посёлка – Толевый и Шмидта, и пролегают 209 улиц. В формат однодневной прогулки не вместились посёлки, не удалось обойти и все улицы, но мы постарались не пропустить самые красивые виды и необычные уголки. Приятной прогулки!

Михаил Ицкович , историк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Михаил Ицкович, историк:

- Сердце нашего района, исходя из его названия, – железнодорожный вокзал. Дух железной дороги, великого пути, соединяющего Европу и Азию, витает здесь повсюду и манит призраком дальних странствий. Даже на улице Гагарина иногда ночью можно расслышать шум колёс и гудки проходящих поездов.

С железной дорогой связана и история заселения района. С 1876 года, когда Самара обрела статус железнодорожной станции, около вокзала стала селиться городская беднота и крестьяне, пришедшие в город на заработки. Так появился Мещанский посёлок – рабочая окраина старой Самары, в советское время ставший Железнодорожным, а затем получивший имя местных революционеров, рабочих вагонного депо братьев Александра и Василия Кузнецовых. Подобным же образом вырос между железнодорожной линией и рекой Самаркой посёлок Запанской – родина великого и ужасного племени самарских хулиганов-«горчичников», который и до сегодняшнего времени остаётся особым миром. Тут, в Мещанском и Запанском, в краях убогих деревянных лачуг и пьяных драк, выросли таланты пролетарских литераторов Михаила Герасимова и Артёма Весёлого.

Сердце района – железнодорожный вокзал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С восточного края нынешнего Железнодорожного района раньше начинались огромные Чёрновские сады, тянувшиеся вдоль Чёрновской дороги (улицы Гагарина). В 1930-х к юго-западу от садов возник рождённый индустриализацией Толевый завод с одноименным посёлком, а с северо-западной стороны расположился учебный аэродром Осоавиахима, память о котором хранит название улицы Аэродромная. Здесь учились летать и прыгать с парашютом будущие герои Великой Отечественной: лётчики Вадим Фадеев и Пётр Потапов, контрразведчик Иван Булкин (он написал стихи об аэродроме и садах), связист Таманского женского авиаполка Валентина Ступина.

Памятник Герою Советского Союза Ольге Санфировой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 1960-е на месте аэродрома появились первые в Куйбышеве микрорайоны, так называемый жилой массив ДОСААФ. В своё время они считались престижными (в частности, благодаря своему популярному культурному центру – Дому молодёжи) и имели неофициальное название «Волжские Черёмушки». Черёмуха и вправду цветёт до сих пор в сквере имени Ольги Санфировой, рядом с памятником единственной самарчанке – Герою Советского Союза. Памятник установлен стараниями её однополчанок, «ночных ведьм», которые когда-то собирались здесь каждый год, а сейчас сюда приезжают их потомки. Рядом с памятником дети из окрестных кварталов кормят голубей и играют на площадке. Так что сквер можно считать символической точкой, объединяющей прошлое и настоящее.

Нина Ванина, начальник Управления по связям с общественностью СамГМУ и Алексей Мокеев, директор стартап-центра СамГМУ, дочь Агата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нина Ванина, начальник Управления по связям с общественностью СамГМУ и Алексей Мокеев, директор стартап-центра СамГМУ:

- К переезду «в центр» нас подвигла наша дочь: она родилась. Стала нужна квартира побольше и поближе к родителям. Мы долго искали и нашли ЕЁ. Почему-то нас не напугало запущенное состояние и необходимость ремонта (он все еще продолжается!). Переезд с 3-месячным ребенком в новый район – это все равно что город сменить. Жизнь и без того стала другой, а тут еще и ландшафт, соседи, запахи, маршруты для прогулок – поменялось вообще все. Конечно, немного расстроило поначалу, что наш дом в Железнодорожном уступает новостройке на 5 просеке, откуда мы переехали. В подъезде нет пандуса, коляска не умещается в лифт, жильцы не общаются в чате дома в вайбере и нет прежней взаимопомощи. Но через пару месяцев привыкли, познакомились с соседями. А потом – наступила весна. И вот тут-то все заиграло новыми красками. У нас во дворе на Урицкого очень зелено: деревья, цветы. Этого очень не хватало в бетоне просек. Зацвели яблони, вишни, сирень. Утром за окном птицы поют, детский смех (детский сад прямо во дворе!). Двор небольшой, здесь сквозной проезд (это минус), но зато нет проблем с парковкой.

Крымская площадь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдельная песня – Крымская площадь. Место притяжения всего Железнодорожного района. Гуляем тут с дочкой каждый день. Летом даже в жару здесь довольно прохладно в тени. Мы расстилаем покрывало и устраиваем пикник. Вечером включают фонтаны, собирается детвора, шум-гам, велосипеды-самокаты-скейтборды. Агата любит наблюдать за «движняком». Движения тут вообще как-то больше. Во-первых, мы стали более мобильными. Даже пешком с коляской мы минут за 30 можем дойти до площади Куйбышева или за 15 доехать на трамвае до Ленинградки.

Сухой фонтан на Крымской площади Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы оба работаем, когда выбирали жилье рассчитывали на то, чтобы тратить на дорогу не больше 15 минут. Так и вышло. Стоять по полтора часа в пробке на Ново-Садовой – это больше не про нас, к счастью. В пешей доступности ТЦ «Гудок» - частенько гуляем с ребенком за детским питанием, одеждой и игрушками. Губернский рынок рядом – это прямо мечта – в выходные ходим за овощами-фруктами, фермерской «молочкой», свежей выпечкой. В общем, жить в центре нам очень нравится.

Контрасты Железнодорожного района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖКХ-арт на улице Буянова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Ползикова, заведующий литчастью театра "СамАрт":

- Да, дорогая Комсомолка, умеешь ты задачку задать… Обожаю водить приезжих по улочкам Старой Самары, Набережной и возить их в любимую «ЗаВолгу». А тут - на тебе: расскажи о любимых местах своего Железнодорожного района. Попробую…

Елена Ползикова, заведующий литчастью театра "СамАрт". У могилы актера СамАрта Владимира Панчешина, который отдал театру более 40 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я здесь пошла в первый класс, и все воспоминания – из детства. За мороженым бегали в кинотеатр «Россия», его наливали в вафельные стаканчики, и, конечно, оно было самым вкусным на свете. В магазин «Столичный» на Карла Маркса (там сейчас, естественно, «Пятерочка») гоняли за только появившимися в продаже чипсами. Их приходилось досушивать в духовке (почему-то они всегда были чуть влажноватыми). Как и все дети района, сдавали бутылки-«чебурашки» на углу Владимирской и Пензенской, там же потом на вырученный деньги скупали семечки стаканами. Играли в огромных железобетонных кольцах (каждое кольцо – отдельная комната игрушечного жилища): кругом возводились высотные дома, и строительные материалы были свалены везде. Деревянный сектор посёлка Братьев Кузнецовых исчезал с лица земли, но и сейчас во дворах наших десяти-, двенадцатиэтажек растут яблони, сливовые и вишневые, абрикосовые деревья – остатки былой роскоши садов и огородов. Весной, когда всё это цветёт, гулять по дворам Железнодорожного района – одно удовольствие.

Но отведу я тебя в другое место. Оно знакомо всем театралам со стажем. Это актерская аллея Городского кладбища. В Петербурге большинство народных и заслуженных артистов похоронены на Литераторских мостках, в некрополе Александро-Невской Лавры. Будучи в Москве, театралы не забывают заглянуть на Новодевичье и Ваганьковское. В Самаре почтить память любимых актеров можно на Городском кладбище. Судя по датам на надгробиях, аллея стала формироваться где-то в 60-х годах прошлого века. Вера Ершова и Николай Кузьмин, Михаил Лазарев и Светлана Боголюбова, Олег Свиридов, Владимир Панчешин, Александр Амелин – кто не знает этих имен? Самарская Филармония, Театр драмы, Театр оперы и балета, конечно, наш СамАрт. К сожалению, аллею приходится посещать все чаще: в последние годы от нас ушли знаменитые самартовские актеры Алексей Симкович, Елена Грушина, Василий Чернов, захороненный на другом кладбище Игорь Данюшин. Думаю, когда им приносят на могилки цветы, актерам приятно. Это значит, что их спектакль продолжается.

Вид на кладбище с улицы Лунной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Улица Сакко и Ванцетти, названная в честь американских рабочих итальянского происхождения. Они были несправедливо казнены в 1927 году, и это стало символом беззакония и политических репрессий того времени.

лица Сакко и Ванцетти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Голубятня на улице Сакко и Ванцетти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нина Вишнякова, почтальон:

- В Железнодорожном районе живу больше 40 лет. Как приехала сюда девчонкой поступать в учётно-кредитный техникум, да так и осталась. Много родных сердцу воспоминаний связано с этим местом. У фонтана на улице Гагарина было наше первое свидание с мужем. Здесь родилась дочка, гулять с ней частенько ходили в парк Щорса. С железнодорожного вокзала я часто езжу в деревню, и это всегда маленькое приключение.

Нина Вишнякова, почтальон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шесть лет назад я устроилась на почту, и стала по-новому узнавать для себя не только район — хожу много, но и жителей. С некоторыми у нас приятельские отношения, обсуждаем всё на свете. Особенно пожилые дамы мне нравится. Вот есть, например, такая Людмила Дмитриевна. Ей 82 года и я, мне кажется, уже её жизнь наизусть знаю.

Что касается благоустройства, есть свои плюсы и минусы. Из хорошего, например, мы участвуем в программе «Твой конструктор» двора. То, насколько внутридворовое пространство будет обустроено, зависит от активности жителей, и это воодушевляет и мотивирует. А вот бродячие собаки в Железнодорожном районе — это проблема. Надеюсь, как-то её будут решать.

Джульетта, продавец сувениров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Джульетта, продавец сувениров:

- Самые популярные сувениры из Самары — кружки, тарелки и магниты. Но я бы себе зеркальце купила. Любопытно, вот недавно компания испанцев подходила, а среди них была женщина с именем Самара. Она себе браслет купила с названием города.

Екатерина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина:

Я сейчас переехала за город, но ребёнком часто здесь бывала, мы жили неподалеку. Наверное, у всех обитателей окрестных домов есть детское фото с этой лягушкой. Мне нравится сейчас заходить в парк по случаю, он преобразился в лучшую сторону.

Больница общества Красного Креста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больница общества Красного Креста на улице Льва Толстого построена в 1902 году.

В Железнодорожном районе сохранилось много деревянных зданий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦУМ Самара был открыт в 1967 году и стал одним из самых знаменитых торговых центров Куйбышева.

ЦУМ Самара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас самый популярный в Железнодорожном районе ТЦ — это «Гудок», в зеркальной поверхности которого отлично отражаются вся округа.

ТЦ «Гудок» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА