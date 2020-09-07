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Общество

Отправили к «заречным»: власти Самары рассказали, куда денут жителей дома с рухнувшей стеной

Из-за рукотворного ЧП более полусотни человек переедут из центра в поселок Озерный, на каждого выделят по шесть квадратных метров жилья
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Лишь по счастливой случайности при обрушении никто не погиб

Лишь по счастливой случайности при обрушении никто не погиб

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сейчас участок вокруг домов № 153 и 151 по улице Галактионовской по периметру обнесен металлическим ограждением, рядом круглосуточно дежурят наряд полиции и пожарная машина. Опасность обрушения здания настолько велика, что движение по прилегающей проезжей части ограничено, а трамваи проезжают этот участок с минимально возможной скоростью. Трехэтажный кирпичный дом № 152 и два небольших деревянных корпуса дома № 151 будто вымерли - зияют пустыми окнами и пугают звенящей тишиной. Под окнами во внутреннем дворике зияет котлован, засыпанный обломками белого кирпича, а над ним как свежая рана – оголенное чрево квартир. Такое впечатление, что внешняя оболочка трех расположенных друг над другом квартир аккуратно срезана ножом.

Стену будто аккуратно срезали ножом

Стену будто аккуратно срезали ножом

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Выбежали в чем были

Без пострадавших обошлось лишь по счастливой случайности. Как говорят соседи, сыграла на руку хорошая погода – в солнечный субботний денек дома почти никого не было, многие разъехались на дачу, на природу.

- Я был за Волгой, приезжаю – а тут такое, - разводит руками Дмитрий Кузнецов. – Все вещи, все вообще осталось дома. Даже не знаю, насколько сильно пострадала квартира, нас внутрь не пускают…

Жительница злополучного дома Елена Константиновна больше всего переживает за оставшиеся в холодильнике продукты. Ее квартира при ЧП не пострадала, но из дома женщину все равно выселили – ничего не поделаешь, опасность обрушения.

- Все пропало ведь: и продукты, и одежда, обувь, - чуть не плачет она. – Люди выбежали в чем были, а обратно теперь не попасть.

Дом восстановят, но когда - неизвестно

Сейчас на месте обрушения работают следователи. В администрации разводят руками – зайти на объект, оценить ущерб и возможность восстановления они смогут только после того, как закончат свою работу правоохранители. Здание было построено в 1900 году, известно как Дом Кондрата Зорга и признано объектом культурного наследия. Поэтому в мэрии заверили, что, скорее всего, его будут восстанавливать. Правда, когда и на какие деньги это будет сделано – пока не известно. Эксперты говорят, что работы такие стоят немало. Да и провести их быстро вряд ли получится. А пока жителям злополучного дома предложили пожить в маневренном фонде города – в поселке Озерный.

В мэрии подключились к помощи пострадавшим

В мэрии подключились к помощи пострадавшим

Фото: Ольга НОВИКОВА

- На месте было установлено, что в доме №153 проживают 49 человек, в доме № 151 прописаны 15 человек. В субботу были в Самаре 43 человека, остальных в городе не было. Со всеми жильцами проводится работа по предоставлению временного жилья из маневренного фонда, оформлению социальных выплат. Администрация района поможет в перевозке вещей, - рассказала глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко. - В пострадавших семьях есть дети, поэтому департамент образования поможет решить вопрос по переводу, в случае необходимости, в другой детский сад или школу.

Поедут в Озерный

Уже в понедельник всем желающим подобрали варианты временного пристанища, вручили ключи и направление на осмотр. Пока желание осмотреть их высказали 13 семей. Правда, как рассказал замруководителя департамента управления имуществом Виктор Федоренчик, на особенно просторное жилье вынужденным переселенцам рассчитывать не приходится.

- Норматив – по 6 квадратных метров жилой площади на человека, - сообщил он. – Квартиры маневренного фонда в Озерном благоустроенные, там есть линолеум, сантехника, обои на стенах, электрические плиты. Маневренное жилье предоставляется на срок в два года, но при необходимости контракт можно продлить. Сам дом как ОКН будут признавать подлежащим реконструкции. Однако после этого его будут признавать аварийным и включать в федеральную программу по переселению. К моменту подхода своей очереди жильцы будут получать уже постоянное жилье.

Александра Очинаш вынуждена через день ездить в СОКБ им.Середавина

Александра Очинаш вынуждена через день ездить в СОКБ им.Середавина

Фото: Ольга НОВИКОВА

Большинство жителей пострадавших домов от такой перспективы в шоке.

- У меня ребенок маленький, ходит в специализированный логопедический садик, что же теперь – его из Озерного возить? – задает риторический вопрос Дмитрий Опарин.

А вот Александре Оченаш придется через день ездить из Куйбышевского района в СОКБ им. В.Д. Середавина. И это не прихоть, а вопрос жизни и смерти – женщина инвалид первой группы, перенесла три инсульта и вынуждена через день ездить на диализ.

- Наш дом, № 151, не поврежден, но нас не пускают даже вещи и лекарства забрать, надеемся, что администрация пойдет навстречу в этом вопросе, - рассказала она журналисту «КП-Самара». - Хорошо, хоть кошку соседи приютили…

Как признался Виктор Федоренчик, у горадминистрации есть и другое жилье в маневренном фонде. Правда, оно не такое новое, как в Озерном. На вопрос, можно ли людям туда переехать, последовал лаконичный ответ: «Пусть пишут заявление, мы его рассмотрим».

«Комсомолка будет следить за развитием событий.

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